Судья вместо VAR использовал телефон. Видео
В товарищеском матче между «Эскишехирспором» и «Эдремитспором» (2:1) возник спорный момент, но VAR не было. Тогда судья обратился к видео, которое снял один из фанатов на трибуне. После этого арбитр даже назначил пенальти!
В Турции судья назначил пенальти после просмотра повтора на телефоне. Видео
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