В Турции судья назначил пенальти после просмотра повтора на телефоне. Видео

Судья вместо VAR использовал телефон. Видео

В товарищеском матче между «Эскишехирспором» и «Эдремитспором» (2:1) возник спорный момент, но VAR не было. Тогда судья обратился к видео, которое снял один из фанатов на трибуне. После этого арбитр даже назначил пенальти!