Худший матч сезона РПЛ. Рекламу хуже лиге будет придумать сложно

«Химки» и «Оренбург» действительно во многом похожи. Обе команды внизу таблицы, очень много пропускают, при этом периодически выдают интересные перфомансы в атаке. Ещё там работают испанские тренеры, которые явно хотят активно играть в атаку, при этом порой забывают об обороне. Так что многие наверняка ожидали, что очный матч получится результативным: ведь победитель мог не только выйти из зоны стыковых матчей, но и сразу заскочить в середину таблицы.

Начало матча действительно подарило надежду на что-то весёлое. Оба тренера уже составом показали, что собираются забивать. Никакой игры от обороны, ведь где набирать очки, если не в матчах с прямыми конкурентами. Уже на первой минуте на ударную позицию вывели Мирзова, который классно пробил, но Москвичёв спас команду. Вообще, воспитанник «Зенита» отрабатывает в «Оренбурге» не только за себя, но и за всю оборону. Он неожиданно стал основным и без него команда точно пропустила бы куда больше.

Однако примерно с третьей минуты команды встали. И словно забыли о своих сильных сторонах. «Оренбург» не убегал в быстрые атаки, предпочитая странные удары издали. А «Химки», хоть и привычно задействовали фланги, но там было всё перекрыто. Удивительная история.

Химки – Оренбург Фото: fckhimki.com

Игра взорвалась только раз – на 24-й минуте. Горбани со своей половины поля выбил мяч вперёд, но получилась отличная передача на Сахархизяна. У того не было большого преимущества, но от нынешнего Гогуа убежать не так трудно. Защитник не только проиграл в скорости, но и зачем-то бросился в подкат. А через несколько секунд увидел в руке Москалёва красную карточку. Логичное решение главного арбитра. Хорошо ещё, что удалось избежать пенальти. Фол был совсем рядом со штрафной, но стандартное положение оренбуржцы разыграли бестолково.

Как и не смогли воспользоваться большинством до конца тайма. Химчане ожидаемо закрылись. А «Оренбургу» было тяжело строить игру на позиционных атаках. Это не их стихия. Итог – ни одного опасного момента до перерыва. Ни у одной из команд. Так что самым интересным стало подсчёт зрителей на трибунах. Комментатор Сергей Дурасов сообщил, что на игре присутствуют 291 человек. Забавно, что болельщиков гостей было даже больше. К вопросу о том, для кого и для чего существуют «Химки».

В перерыве Деограсия не стал ничего менять, Артига же снял с поля Мирзова. Тренер понимал: ничья станет уже очень хорошим результатом, поэтому требовались более системные футболисты. Но самое странное: не появилось ощущения, что «Оренбург» играет в большинстве. Команды обменивались атаками, которые ни к чему не приводили.

Второй опасный момент в матче возник только на 63-й минуте, когда Марин оказался с мячом в штрафной. Но вместо удара зачем-то сильно прострелил, так что шанс был упущен. В какой-то момент стало даже интересно: если «Химки» настолько уверенно действуют в меньшинстве, что бы они показали в полном составе? Здесь мы можем только предполагать.

А то, что в большинстве ничего не показывал «Оренбург», выбивалось из логики. Деограсия попытался освежить игру заменами, темп действительно чуть увеличился, но это всё равно почти ничего не дало. Они словно не хотели забивать. Видимо, место внизу таблицы всех устраивает.

За этим матчем было очень тяжело наблюдать. Просто худшая реклама РПЛ в сентябре, а то и в сезоне. Матч «Факела» и «Пари» тоже был скучным, но там хотя бы были зрители. А тут – 291 человек. Остальные, видимо, что-то знали.