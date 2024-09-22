Кузяев шикарно забил покорителям «Барселоны»! Но победил всё равно Головин

Во Франции состоялось российское дерби: «Монако» Головина против «Гавра» Кузяева. Монегаски провели ротацию после победы над «Барселоной». Но главное — в старте вышел отбегавший в ЛЧ второй тайм Александр. Как и Далер, что с ним случается не всегда. И он даже забил! Но его команде это не помогло.

Головин уже на первой минуте красиво отпасовал пяткой. Он расположился слева и постоянно уходил в центр, разгонял атаки и частенько боролся как раз с Кузяевым, так что следить за ними обоими было проще. В начале матча Александр и опасно бил по воротам (помешал рикошет от Льориса), и классно забрасывал черпачком на Балогуна. А на девятой минуте начал атаку передачей на Минамино, который подобрал мяч вслед за выстрелом того же Фоларина и прострелил на дальнюю штангу. Тезе оставалось только замкнуть с метра, забив дебютный гол за монегасков.

«Монако» радуется голу «Гавру» 22.09.24 Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

«Монако» безальтернативно забрал контроль и вскоре должен был увеличивать преимущество. В том числе из-за не самой надёжной игры Кузяева: Балогун легко накрутил Далера и ассистировал Магасса. В последний момент помешал бросившийся на мяч Опери. Через минуту Фоларин повторил обыгрыш россиянина и пальнул по воротам — вновь подставился Льорис.

Матч у Далера откровенно не шёл. Но потом он внезапно оказался у чужой штрафной, первым касанием с лёта принял мяч левой ногой и пробросил его вперёд, а вторым богатырски вколотил пыром! Практически ничего не предвещало! По метрике xG момент россиянина весил каких-то 0,05 ожидаемого гола!

Кузяев во Франции в последний раз забивал в январе — «Кану» (2:1) в Кубке. А в Лиге 1 — в сентябре прошлого года «Лорьяну» (3:0).

«Гавр» радуется голу в ворота «Монако» Фото: Imago/ТАСС

Удивительно, но и следующий гол забил «Гавр»: в дебюте второго тайма Кехта вывел Казимира один на один с вратарём, и тот устроил расстрел. Вот только арбитр Стефани Фраппар усмотрела офсайд. Судя по повторам, его там не было и близко.

Команда Кузяева начала матч крайне блёкло, однако со временем встрепенулась и неплохо задвигалась. Бен-Сегиру и Балогуну было плевать: первый на 66-й минуте технично уложил мяч в дальний угол, а второй чуть погодя окончательно похоронил шансы соперника. Спонсор обоих голов — Таргаллин, чьи «привозы» воплотились в контрвыпады.

С результатом всё стало ясно, и Кузяев отправился отдыхать. Помимо гола практически из ничего, у него 24 касания мяча, 12 точных передач из 17 (71% точности), включая одну длинную, два его фола и один на нём, два выигранных единоборства из семи плюс один отбор. Ещё Далера дважды обошёл Балогун. Статистика не самая выдающаяся, поэтому портал Sofascore оценил такой перформанс на 6,7. Но забитый мяч всё перекрывает.

Головин же доиграл до конца и удостоился куда более высоких 7,3 за 69 касаний мяча, 37 точных передач из 51 (73%), ключевой пас, один удачный навес из двух, одну удавшуюся попытку дриблинга из двух, пять из восьми выигранных единоборств, два заработанных фола, один перехват и три отбора. Так же, как и Кузяева, его обыграли два раза. Оба россиянина заслуживают похвалы.