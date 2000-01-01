Экс-игрок «Ливерпуля» скатился до четвёртого дивизиона Франции. Что произошло?

Бывшая звезда АПЛ будет играть в 4-й лиге Франции

Болельщики «Ливерпуля» с болью вспоминают Энди Кэрролла. Англичанин приходил в команду одновременно с Луисом Суаресом, но оставил диаметрально противоположное впечатление от своей игры. Теперь Кэрролл будет играть за «Бордо».