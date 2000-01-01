Бывшая звезда АПЛ будет играть в 4-й лиге Франции
Болельщики «Ливерпуля» с болью вспоминают Энди Кэрролла. Англичанин приходил в команду одновременно с Луисом Суаресом, но оставил диаметрально противоположное впечатление от своей игры. Теперь Кэрролл будет играть за «Бордо».
«Бордо» испытывает серьёзные проблемы
Из-за финансовых проблем шестикратный чемпион Франции лишился лицензии и был сослан в любители. Пришлось набирать свободных агентов, одним из которых стал экс-игрок сборной Англии.
В какой форме сейчас Кэрролл?
Прошлый сезон Энди отбегал за «Амьен» из второго дивизиона Франции, забив четыре мяча и отдав голевую передачу в 28 матчах.
Экс-игрок «Ливерпуля» скатился до четвёртого дивизиона Франции. Что произошло?
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