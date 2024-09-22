Тюкавин отправил «Спартак» в нокаут. И это при спорном удалении «Динамо»!

«Спартак» и «Динамо» выдали сумасшедшее по интриге дерби в центральном матче 9-го тура РПЛ. Марцел Личка снова был в шаге от неудачи в битве с красно-белыми, но спасся в концовке. И едва не выиграл.

В заявке «Спартака» отсутствовал Маркиньос, как объяснили в клубе, из-за трагедии в семье. А в стартовый состав «Динамо» впервые с середины августа вернулся Нгамалё, залечивший травму. Было интересно, как Личка расставит на поле камерунца, новичка Артура Гомеса и Бителло в таком сочетании.

Дерби стартовало с задержкой. Судя по всему, судьи искали связь – и, в конце концов, нашли её. Эта пауза только разгорячила участников матча. Какое же ураганное начало выдали «Динамо» со «Спартаком»! Уже на первой минуте Зобнин мог забить быстрый гол, придумав стенку с Мединой. Но удар с левой у Романа толком не получился. Кстати, при владении «Спартака» Зобнин поднимался выше, а единственным опорником для контроля контрвыпадов бело-голубых оставался Умяров.

Если «Спартак» по привычке стремился контролировать мяч, то «Динамо» делало ставку на быстрые ответные атаки. И в дебюте игры несколько раз таким образом разорвало оборону красно-белых. Бителло действовал в центре, Нгамалё — справа, а на обычной для камерунца позиции слева располагался Артур Гомес, который своим дриблингом помучил Хлусевича. В паре-тройке эпизодов тончайшие передачи вырезал Тюкавин. Например, с его разрезающего паса а-ля Месси динамовцы соорудили контрвыпад, не завершившийся голом только потому, что Бителло не сумел вложить мяч в ногу Артура Гомеса. Счёт же на третьей минуте открыл сам Тюкавин, здорово исполнив удар низом. Нгамалё вывел Константина фактически один на один, а у «Спартака» неудачно сыграли Рябчук с Литвиновым – оказались в одной точке и открыли зону.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Этот отрезок должен был сильно напрячь Деяна Станковича, но, к радости сербского тренера, его команда быстро отыгралась. Нестандартное решение принял Угальде, решивший после отскока пробить с линии штрафной внешней стороной стопы. Вдобавок костариканцу помог рикошет. Лунёв не ожидал удара в тот момент – мяч залетел в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А в середине первого тайма «Динамо» на ровном месте «привезло» себе пенальти после контрвыпада «Спартака». Медина сохранил улетавший мяч и прострелил. Даса, подкатываясь, поднял локоть – мяч в него и попал. Очевидный пенальти, который судья Иванов разглядел только на повторе. Барко хладнокровно реализовал 11-метровый. Сам Эсекьель в ходе этой атаки грамотно сохранил мяч пасом накоротке. Вроде бы ничего особенного не сделал, а в итоге «Спартак» получил лучший из возможных сценариев. Вот что значит чувство игры высококлассного плеймейкера.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команда Лички после двух пропущенных мячей как будто растерялась. По крайней мере, уже не была настолько острой. Любопытно, что к перерыву счёт по попаданиям в створ оказался 2:1, то есть соперники реализовали все свои удары по воротам. Запомнился ещё эпизод с выходом Лунёва, когда голкипер врезался в Бабича. Но тут судьи пришли к выводу, что это не фол, поскольку динамовец сначала попал в мяч, а потом по инерции — в спартаковца.

В перерыве единственную замену сделал, как ни странно, Станкович, а не Личка. С другой стороны, серб совершил напрашивавшийся ход — разменять Хлусевича на Денисова, чтобы закрыть правый фланг обороны. Хотя Артур Гомес отнюдь не феерил, того, что сделал бразильский новичок несколько раз, хватило для жёсткого решения тренера «Спартака». Красно-белые успокаивали игру владением, заставляя динамовцев побегать за мячом. Использовали свободное пространство против раскрывшегося противника. Станковича наверняка всё устраивало, разве что Бабич едва не наиграл на красную карточку – Иванов простил.

У «Динамо» во второй половине матча совершенно не получался выход в атаку. Гигантское количество брака! «Спартак» хорошо возвращал себе мяч, так что Личке ничего не оставалось, кроме как играть заменами. Кажется, чешский тренер даже чуть-чуть затянул с перестановками. Только в середине тайма Личка выпустил нового форварда Маухуба.

Если бы тренер «Динамо» знал, чем завершится первое дерби для марокканца, то поднял бы со скамейки Гладышева или оставил на поле Артура Гомеса! Маухуб умудрился заработать две жёлтые карточки за две минуты. Первая – понятная, за претензии в адрес судьи. А вот вторую будут обсуждать, как и работу судей в целом в сегодняшнем дерби. Форвард упал в штрафной «Спартака», пенальти не было, но тянул ли этот эпизод на откровенный дайвинг? По мнению Иванова – да. А VAR не вмешался бы, даже если бы захотел.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с удалением для «Чемпионата»:

«Контакт вверху был, рука игрока «Спартака» лежала на спине у футболиста «Динамо». Но игрок «Динамо» хватается за ногу, показывая, что ему больно в ногах. В таком матче и при всех решениях, что были вынесены Ивановым – для меня это не вторая жёлтая за симуляцию. Симуляция должна быть открытой и откровенной, например, если контакта не было, а игрок начал исполнять. Здесь же другая ситуация – была рука на спине, движение этой рукой вперёд – никто там не нырял. Для Иванова движение рукой игрока «Спартака» – не фол, это приемлемо, но контакт же был. Значит, и симуляции тут нет. Так что удалять футболиста «Динамо» было не за что».

У «Динамо» и в игре 11 на 11 мало что клеилось, а вдесятером шансы бело-голубых стремились к нулю. Тем не менее команда Лички стала создавать моменты! Один у Тюкавина, другой – у Гладышева, который всё же появился на поле. Не то чтобы спартаковцы потеряли концентрацию, скорее давило желание сохранить результат на фоне усталости. В итоге хозяева даже уступили «Динамо» по ударам – 7:11 (в створ – 4:4). А на 90+4-й минуте гол-шедевр сотворил Тюкавин. Принял мяч в штрафной под давлением Денисова, ловким движением пяткой придумал финт, ушёл от защитника и отправил мяч мимо Максименко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Браво, Константин! Более того, в самой концовке с паса Тюкавина должен был забивать Гладышев. Если бы не Максименко, «Динамо» вырвало бы волевую победу в меньшинстве. Невероятная развязка.