Карпин взбесился из-за судьи. Лучший новичок РПЛ просто задушил «Ростов»

Интересно, что с совершенно разными игровыми философиями «Ростов» и махачкалинское «Динамо» оказались соседями по турнирной таблице. Перед очной встречей их разделяло всего два очка. В предыдущем туре дончане уступили «Краснодару». Наиграв на несколько мячей, команда не смогла реализовать ни одного шанса. А вот динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» — уступали по ходу встречи, но в итоге забили, продемонстрировав, что с характером у них всё в порядке. Ещё одна хорошая новость для махачкалинцев — возвращение Касинтуры. Целый месяц полузащитник пропустил из-за травмы, а на матч с «Ростовом» попал в заявку.

Любопытный факт: последний официальный матч между этими командами прошёл аж в 1969 году. С того момента дважды они играли товарищеские матчи, но в этом сезоне ещё не встречались ни в чемпионате, ни в Кубке. Тренеры вряд ли могли удивить друг друга составом. Просто потому, что у Карпина и Биджиева не такой большой выбор. Из интересного: у хозяев в основе вышел Голенков, а не Комличенко, а у гостей вновь в старте появился Гамид Агаларов. В кубковой встрече с «Динамо» он забил, так что тренерский штаб наверняка рассчитывал, что это станет тенденцией.

Сценарий матча легко читался: «Ростов» с первых минут чуть больше владел мячом, а соперник этому не препятствовал, поскольку привык играть вторым номером. И главное — хорошо умеет это делать. Да, некоторым это может не нравиться, но махачкалинцы стабильно набирают очки, выдавая очень низовые матчи.

«Ростов» — «Динамо» Махачкала Фото: ФК «Ростов»

Несмотря на владение, Карпин вряд ли мог быть доволен тем, что увидел за 20 минут. Команда с трудом находила свободные зоны в атаке, забросы на Голенкова ни к чему не приводили. Первый шанс возник ближе к середине тайма: Глебов нашёл в штрафной того самого Голенкова, тот обработал трудный мяч и, казалось, выходит на ударную позицию. Однако из ворот выскочил Волк и погасил потенциальную возможность забить. Тут же ответили гости — Гаджиев ворвался в штрафную мимо Осипенко и прострелил, однако мяч прошёл мимо всех.

После скучнейшего матча в Подмосковье даже эти подходы уже воспринимались как супермоменты. А на 24-й минуте за голову схватился Валерий Карпин. Роналдо и Щетинин обыгрались друг с другом, в итоге бразилец выскакивал с мячом на ворота, но вместо удара свалился на газон. Всё дело в том, что руку на плечо ему положил Пальцев. Карасёв отреагировал моментально — это не фол. Видимо, судья посчитал, что контакт незначительный. Позже видеоассистенты подтвердили решение. Надо было видеть лицо Карпина, который на этой неделе через свою страницу в соцсети уже задавал вопросы ЭСК РФС. Главный тренер точно считал, что это как минимум фол. А как максимум — карточка и пенальти.

Ближе к концу тайма команды создали ещё по одному моменту. Сначала Щетинин сместился с фланга, пальнул под перекладину, но мяч на угловой перевёл Волк. А потом чуть не забил Гаджиев, пусть и с помощью рикошета. Это было немного нетипичное «Динамо», они действительно искали возможности выходить в атаку при каждой возможности. И это получалось.

В перерыве Карпин сделал только одну замену по позиции. Видимо, действия игроков тренера устраивали. Хоть и атак было маловато. Сильно больше в начале второго тайма их не стало. Более того, первый момент вновь создали махачкалинцы. Джавад вошёл с мячом в штрафную, упал из-за давления Сако, но быстро поднялся и запустил мяч в дальний угол. Только нога Осипенко помешала ему там оказаться.

«Ростов» — «Динамо» Махачкала Фото: ФК «Ростов»

На 66-й минуте на поле вышел Касинтура, который точно мог разнообразить игру впереди. Однако примерно в этот момент наконец-то включился «Ростов». Они точно понимали: терять очки с дебютантом на своём поле — не то, что они могут себе позволить. На 75-й минуте они создали отличную возможность забить: Кучаев и Глебов били по очереди из выгодных позиций, но круто действовал Волк. А в концовке гости даже не позволили ростовчанам устроить навал. Слишком надёжная и прагматичная игра в обороне.

Это уже четвёртая ничья для «Динамо» в девяти турах. А «Ростов» вновь не проиграл на своём поле. Правда, и с победами там тяжело — всего две в нынешнем сезоне РПЛ.