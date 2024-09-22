Батраков разрывает РПЛ! В одиночку превратил мучения «Локо» в уверенную победу

Алексей забил два мяча второй тур подряд – теперь в ворота «Пари НН». У него уже семь голов в чемпионате.

У «Локомотива» шестая победа в последних семи турах РПЛ. Команда Михаила Галактионова продолжает сидеть на колесе у «Зенита», отставая всего на два очка от лидера и чемпиона. А отставка Саши Илича из «Пари НН», похоже, дело ближайших дней.

Сегодня в РПЛ дебютировал новичок «Локомотива» Монтес – у железнодорожников появилась в центре обороны новая мексикано-французская связка. Сесар впервые сыграл с Ньямси. Оба высокие, мощные, крайне опасные на стандартах. А учитывая, как исполняет угловые Батраков, это и без того острое оружие команды Галактионова теперь будет совсем страшным. Очевидно, умение Монтеса играть головой в чужой штрафной было одним из ключевых факторов для тренера «Локо» при подписании легионера.

«Пари НН» пытался гасить скорость быстрой команды Галактионова низким блоком. И при первой возможности забрасывать мяч за спины не самым быстрым центральным защитникам соперника. Есть у Монтеса с Ньямси свои плюсы, есть и свои минусы. Иначе они бы не в РПЛ играли, а остались в топ-лигах. Впрочем, полтайма тактика нижегородцев в развитии атак не работала.

«Локомотив» при счёте 0:0 имел большое преимущество по владению, пытался комбинировать. Крайние защитники могли заполнять зоны в полуфлангах и даже смещаться в центр. Железнодорожники заработали несколько угловых. Батраков опасно подавал – «Пари НН» отбивался. Но один из розыгрышей завершился ударом Баринова в дальний верхний угол. Быть бы голу, если не потрясающий сейв вратаря Медведева. А на 20-й минуте «Локо» всё же забил после неожиданного прохода Карпукаса с дриблингом. Оказывается, он и это умеет! Опорник ушёл от двоих, придумал стенку с Бариновым и сделал не самый точный пас на Воробьёва, тем не менее форвард решил эпизод двумя касаниями.

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Однако вскоре «Пари НН» внезапно отыгрался. Команда Саши Илича реализовала свой первый же момент с ударом! Тут «Локо» попался на чужой, наигранный стандарт. Угловой хозяев завершился не классическим навесом, а передачей на стоявшего на подборе за штрафной Калинского. У самого хавбека вместо удара получился голевой пас на Боселли. Уругваец, словно хоккеист, ловко подставил ногу-клюшку. Вот так «Локо», перебив соперника к перерыву в шесть с половиной раз (13:2, в створ – 4:1), отдал первый тайм. Поймавший кураж Медведев выручил «Пари НН» ещё не единожды.

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А после перерыва состоялось возвращение в РПЛ Севикяна. Причём в матче с командой, в которой он сделал себе имя в чемпионате России. Нижний Новгород встретил бы своего бывшего кумира более эмоционально, не будь он в составе соперника. Эдгар занял позицию правого вингера – Самошников передвинулся в линию обороны. Севикян, стараясь проявить себя, быстро присел на «горчичник» за опасный наступ на ногу Калинскому. Ещё повезло, что получилось не так страшно. Иначе новичок «Локо» мог и быстрое удаление заработать.

Выход Севикяна не принёс скорого эффекта и с точки зрения создания голевых моментов. Из игры железнодорожников что-то ушло. Словно кто-то унёс деталь, которая всё скрепляла, и все важные части атаки «Локомотива» разлетелись в разные стороны. Пропали хорошие взаимодействия. Галактионов отреагировал на это, выпустив ещё одного экс-игрока «Пари НН» Сулейманова. И в середине второго тайма «Локо» забил. Опять Батраков! Ну какой же он молодец! А голевой пас ему отдал Севикян. Эдгар, получив мяч в полукруге, не стал бить сам, что сделали бы многие в этой ситуации. Сыграл тонко – покатил на юного хавбека. Батраков зарядил низом из-за штрафной и попал.

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«Локомотив» дожал «Пари НН» благодаря индивидуальному мастерству Батракова. Про кого ещё из 19-летних игроков в России мы сказали бы такое? Восемь минут спустя Алексей оформил дубль. Гол получился поразительно простым. Самошников выбросил аут, как умеет только он один, мяч срикошетил от земли и прилетел туда, где его уже ждал прочитавший эпизод Батраков. Алексей ушёл от Тичича, пробил головой.

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«Локомотив» после дубля Батракова спокойно сохранил победу. «Пари НН» так и закончил матч с одним-единственным ударом в створ. Неприятностью для Галактионова стала только травма вышедшего на замену Тикнизяна – Наир ушёл в раздевалку до финального свистка.