Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Манчестер Сити — Арсенал — 2:2, обзор матча АПЛ, голы: Холанд, Калафьори, Стоунз, Габриэл, удаление, 22 сентября 20

Этот матч будут вспоминать годами. В шедевре «Сити» и «Арсенала» случилось всё
Григорий Телингатер
Отчёт Манчестер Сити — Арсенал — 2:2
Аудио-версия:
Комментарии
Шикарный гол Калафьори, спорное удаление и невероятный камбэк на 90+8-й минуте.

За последние два года матчи «Сити» и «Арсенала» стали главной вывеской в АПЛ. И, даже учитывая статус игры, было тяжело представить, насколько убойной она окажется. Одна из самых зрелищных и событийных встреч за долгое время, хотя на судью Майкла Оливера наверняка будут жаловаться фанаты обеих команд.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

Началось всё со стычек на поле. Уже на третьей минуте столкнулись Родри и Хаверц, а вскоре ещё Холанд влетел в Салиба. Казалось, что искры летели с первых минут, но это была ещё мелочь по сравнению с тем, что ждало впереди.

Первый гол случился уже на девятой минуте. Холанд положил в ближний угол 100-й гол за «Сити».

Гол Холанда

Гол Холанда

Фото: кадр из трансляции

Дальше случилось событие, которое может стать одним из ключевых в чемпионской гонке. В чужой штрафной рухнул на поле Родри. Важнейший футболист «Сити» долго лежал на газоне, и его лицо выражало страдания, но какой-то грубой игры Парти в этом эпизоде не было, судя по повторам. Испанец только-только восстановился после травмы, полученной в финале Евро-2024, но теперь снова выбыл на неопределённый срок.

Травма Родри

Травма Родри

Фото: кадр из трансляции

И сразу же после этого «Арсенал» сравнял счёт. Причём гол получился достаточно спорным. Судья подозвал к себе капитанов команд и что-то объяснил Саке и Уолкеру. После этого правый защитник «Сити» не успел полностью вернуться на свою позицию, а именно через его зону и пошла атака «Арсенала».

При этом нужно отметить и сам удар Калафьори. Итальянец впервые вышел в основе лондонцев (появился на позиции левого защитника, но постоянно смещался в центр) и пробил точно в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Эдерсон чуть-чуть не дотянулся.

Гол Калафьори

Гол Калафьори

Фото: кадр из трансляции

А затем у Габриэла было сразу две отличные возможности вывести «Арсенал» вперёд. Причём моменты получились идентичными. После навеса с углового бразилец набегал из центра штрафной на дальнюю штангу. В первом случае по нему почему-то играл невысокий Доку, но Габриэл не попал по воротам.

Ближе к концу первого тайма по Габриэлу играл уже Уолкер, но он дёрнулся не в ту сторону и не успел за соперником. В результате защитник «Арсенала» точно пробил с нескольких метров. Другой бразилец Мартинелли находился во вратарской, и в него уткнулся Эдерсон. Между ними точно было касание, но на фол оно вряд ли тянуло, хотя игроки «Сити» спорили и по этому голу тоже.

Гол Габриэла Магальянса

Гол Габриэла Магальянса

Фото: кадр из трансляции

Первый тайм получился мощным, но даже это было ещё не всё. В компенсированное время Троссард влетел в соперника, а после свистка ещё и отбросил мяч в сторону, за что получил вторую жёлтую карточку. Можно сказать, что бельгиец сам подставился, дав судье основания для второй жёлтой.

Хотя тут можно понять и возмущение болельщиков «Арсенала», потому что до этого Доку не дали жёлтую за отброшенный мяч на 34-й минуте в похожей ситуации. Это напомнило матч «Арсенала» с «Брайтоном», когда Райса наказали за отброшенный мяч, а игрока «Брайтона» Жоао Педро — нет.

Риккардо Калафьори, Габриэл Мартинелли и Вильям Салиба

Риккардо Калафьори, Габриэл Мартинелли и Вильям Салиба

Фото: Carl Recine/Getty Images

Во втором тайме атаки «Сити» шли одна за другой. Хозяева буквально задавили соперника, но «Арсенал» держался. Первые 15 минут второго тайма подарили уникальную статистику: 109:2 по касаниям на чужой половине поля. Как Гвардиол, Холанд и остальные не забили, понять достаточно сложно, хотя Райя вновь творил чудеса на ленточке.

Судья добавил к матчу семь минут. И на 90+7-й счёт по ударам во втором тайме был 26:0 в пользу «Сити». Казалось, что на этом всё, но судья позволил подать угловой, когда истекло компенсированное время. И вот тут «Сити» всё-таки сравнял счёт — отличился Стоунз, который добил в ворота заметавшийся по штрафной мяч. После этого футболисты успели ещё изрядно потолкаться, чтобы игра точно претендовала на самую зрелищную встречу АПЛ в этом году.

Футболист Микель Артета, которым вы его не знали:
Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема
Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android