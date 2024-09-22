Этот матч будут вспоминать годами. В шедевре «Сити» и «Арсенала» случилось всё

За последние два года матчи «Сити» и «Арсенала» стали главной вывеской в АПЛ. И, даже учитывая статус игры, было тяжело представить, насколько убойной она окажется. Одна из самых зрелищных и событийных встреч за долгое время, хотя на судью Майкла Оливера наверняка будут жаловаться фанаты обеих команд.

Началось всё со стычек на поле. Уже на третьей минуте столкнулись Родри и Хаверц, а вскоре ещё Холанд влетел в Салиба. Казалось, что искры летели с первых минут, но это была ещё мелочь по сравнению с тем, что ждало впереди.

Первый гол случился уже на девятой минуте. Холанд положил в ближний угол 100-й гол за «Сити».

Гол Холанда Фото: кадр из трансляции

Дальше случилось событие, которое может стать одним из ключевых в чемпионской гонке. В чужой штрафной рухнул на поле Родри. Важнейший футболист «Сити» долго лежал на газоне, и его лицо выражало страдания, но какой-то грубой игры Парти в этом эпизоде не было, судя по повторам. Испанец только-только восстановился после травмы, полученной в финале Евро-2024, но теперь снова выбыл на неопределённый срок.

Травма Родри Фото: кадр из трансляции

И сразу же после этого «Арсенал» сравнял счёт. Причём гол получился достаточно спорным. Судья подозвал к себе капитанов команд и что-то объяснил Саке и Уолкеру. После этого правый защитник «Сити» не успел полностью вернуться на свою позицию, а именно через его зону и пошла атака «Арсенала».

При этом нужно отметить и сам удар Калафьори. Итальянец впервые вышел в основе лондонцев (появился на позиции левого защитника, но постоянно смещался в центр) и пробил точно в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Эдерсон чуть-чуть не дотянулся.

Гол Калафьори Фото: кадр из трансляции

А затем у Габриэла было сразу две отличные возможности вывести «Арсенал» вперёд. Причём моменты получились идентичными. После навеса с углового бразилец набегал из центра штрафной на дальнюю штангу. В первом случае по нему почему-то играл невысокий Доку, но Габриэл не попал по воротам.

Ближе к концу первого тайма по Габриэлу играл уже Уолкер, но он дёрнулся не в ту сторону и не успел за соперником. В результате защитник «Арсенала» точно пробил с нескольких метров. Другой бразилец Мартинелли находился во вратарской, и в него уткнулся Эдерсон. Между ними точно было касание, но на фол оно вряд ли тянуло, хотя игроки «Сити» спорили и по этому голу тоже.

Гол Габриэла Магальянса Фото: кадр из трансляции

Первый тайм получился мощным, но даже это было ещё не всё. В компенсированное время Троссард влетел в соперника, а после свистка ещё и отбросил мяч в сторону, за что получил вторую жёлтую карточку. Можно сказать, что бельгиец сам подставился, дав судье основания для второй жёлтой.

Хотя тут можно понять и возмущение болельщиков «Арсенала», потому что до этого Доку не дали жёлтую за отброшенный мяч на 34-й минуте в похожей ситуации. Это напомнило матч «Арсенала» с «Брайтоном», когда Райса наказали за отброшенный мяч, а игрока «Брайтона» Жоао Педро — нет.

Риккардо Калафьори, Габриэл Мартинелли и Вильям Салиба Фото: Carl Recine/Getty Images

Во втором тайме атаки «Сити» шли одна за другой. Хозяева буквально задавили соперника, но «Арсенал» держался. Первые 15 минут второго тайма подарили уникальную статистику: 109:2 по касаниям на чужой половине поля. Как Гвардиол, Холанд и остальные не забили, понять достаточно сложно, хотя Райя вновь творил чудеса на ленточке.

Судья добавил к матчу семь минут. И на 90+7-й счёт по ударам во втором тайме был 26:0 в пользу «Сити». Казалось, что на этом всё, но судья позволил подать угловой, когда истекло компенсированное время. И вот тут «Сити» всё-таки сравнял счёт — отличился Стоунз, который добил в ворота заметавшийся по штрафной мяч. После этого футболисты успели ещё изрядно потолкаться, чтобы игра точно претендовала на самую зрелищную встречу АПЛ в этом году.