«Барса» психанула после провала в ЛЧ — забила пять! Но закончилось всё страшными новостями

«Барселона» по-прежнему идёт в Ла Лиге без ошибок. Теперь каталонцы сняли скальп с «Вильярреала». Но с очередной колоссальной потерей. Вероятно, наиболее серьёзной из всех имеющихся.

У «Барсы» по-прежнему беда с составом: в и так переполненный лазарет ещё перед матчем с «Монако» заглянули Фермин и Ольмо, дисквалифицирован Ферран. Флик лавирует как может: усадил на лавку Кубарси, Касадо и Бальде, выпустив Домингеса, Мартина и Торре.

Чуйка сработала: как раз Пабло нашёл в штрафной «Вильярреала» Левандовского, который грамотно поставил корпус и прошил Конде. А позже Роберт и вовсе ударом через себя дубль оформил, подобедав вратарский сейв. 2:0 — идеальный перевес к 36-й минуте. Достался ли он «Барселоне» легко? Вообще нет!

Левандовски празднует гол «Вильярреалу» Фото: David Ramos/Getty Images

Да, ещё Ямаль сотворил что-то невероятное, по красивой дуге закрутив в дальнюю штангу. Но сколько же моментов загубил «Вильярреал»! Спасибо тер Штегену, который тащил как в лучшие годы и дважды остановил Пепе: Николя не реализовал выход один на один и классно выцеливал в дальний угол после сольного прохода и обыгрыша защитника. Ещё из-за офсайда отменили гол Пино, из удобной позиции выше цели заряжал Парехо. В положении вне игры оказались и Буэна с Пино, но Марк-Андре всё равно оба раза нейтрализовал опаснейшие угрозы.

Не выручил он только один раз. Да и что немец мог поделать, когда Перес и Пепе оказались вдвоем перед воротами: второй покатил на первого, и привет. Футбол получался невероятным. Вот только всё омрачила тяжёлая травма главного героя первого тайма: перед его самым финалом тер Штеген пошёл на перехват подачи, в него врезался Пино, и Марк-Андре болезненно приземлился на ногу. Его унесли с поля на носилках. Со стороны было похоже на разрыв крестообразных связок. А позднее всплыли результаты первого осмотра: снимки показали разрыв подколенного сухожилия. Если диагноз подтвердится, «Барса» останется без основного вратаря на восемь месяцев.

Травма тер Штегена в матче с «Вильярреалом» Фото: David Ramos/Getty Images

Вторую половину игры провёл Пенья: ему не впервой подменять травмированного первого номера. «Вильярреал» продолжил давить. Пепе со второго раза уже использовал дуэль с вратарём, и всё же перед этим залез в офсайд. В перекладину кивком головы засадил Пино. Забитый мяч был близок и действительно случился. Правда, оформили его каталонцы: на 58-й минуте Торре воспользовался рикошетом от Кошты и прибавил к ассисту гол, отплатив за доверие Флику.

Следом случилось чудо: Левандовски не забил пенальти за снос Ямаля. Возможно, потому, что без привычных прыжков разбегался? Поляк дал шанс сопернику, и тот сократил отставание. Почти. Потому что вновь сделал это из «вне игры», куда Барри залез во время подачи Кордоны. «Вильярреал» в словаре Даля нужно поместить рядом со словом «невезение».

Что не сделал Левандовски, удалось с паса Виктора мощным выстрелом Рафинье. Бразилец и второй завалил: с лёта, вслед за идеальной подачей Ямаля внешней стороной стопы. Уступив «Монако», каталонцы натурально психанули и выдали шоу.

Наиграл ли на разгромное поражение «Вильярреал»? Нет. Просто кое-кому нужно как следует поработать над заступами за офсайдную линию. Футболисты хозяев попали в положение «вне игры» семь раз! И почти каждый привёл к голу или опасному моменту. Даже так они выдали 2,11 xG против 4,08 xG у «Барсы».

Огненный матч с бесконечным количеством шансов и тонной потраченных нервов. Жаль только, что во всём этом великолепии случилась трагедия тер Штегена.