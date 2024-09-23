«У Глушенкова чёткий посыл о готовности играть в сборной». Тимощук — за звёзд «Зенита»

В пятницу, 20 сентября, на стадионе «Смена» прошёл ретроматч легенд ЦСКА и «Зенита». Встреча была посвящена легендарному тренеру Павлу Садырину. Москвичи победили 3:1, но вряд ли хоть кто-то остался разочарованным. Один из знаковых футболистов петербургской команды Анатолий Тимощук традиционно был одним из лучших на поле. Всё ещё сохраняется ощущение, что даже в 45 он не потерялся бы в команде второй восьмёрки РПЛ. Выносливость, самоотдача — всё это по-прежнему с ним.

После матча нынешний тренер «Зенита» дал небольшое интервью «Чемпионату», в котором рассказал, как держать себя в форме, несмотря на возраст, а также отреагировал на слова Глушенкова о сборной и ответил на вопрос об отношении к Соболеву.

— Вы отыграли уже множество ветеранских матчей — и всегда один из лучших. В чём ваша мотивация оставаться в такой форме?

— Мотивация — футбол, дружба, эмоции. Со многими ребятами мы провели хорошие годы как игроки. Так что всегда приятно встретиться. Главное было — почтить память великого тренера и человека. Павел Фёдорович оставил большой след в футболе. Стал легендой ЦСКА и «Зенита».

— Есть какие-то ассоциации с ним?

— Мы же не пересекались. Знаю только со слов ребят: все как один говорят, что это был великий человек, великий тренер. Мы собрались почтить его память — это главный месседж матча.

Павел Садырин Фото: РИА Новости

— Сколько вы собираетесь ещё играть на таком уровне?

— Пока зовут, буду играть и поддерживать форму. Я же ежедневно работаю. Понятно, что с таким соперником нам было тяжело, там в обороне молодые ребята, совсем недавно играли на высоком уровне. Поэтому нам чуть не хватило. Хотя во втором тайме создали достаточно моментов.

— А ещё судейство.

— Да, интересное судейство. Как по мне, пенальти в моменте с Дзагоевым не было. Контакт был минимальный. Сергей Лапочкин сказал, что в таком матче ставить такой пенальти — неправильно. Я не хочу сейчас ничего плохого говорить о судьях. Это не главное событие такого матча.

— Но дайте совет — как сохранить форму после 40 лет?

— 10 тысяч шагов перед сном. Потом утром проснулся, поехал на тренировку. К обеду снова 10 тысяч шагов закрыто. Дальше с хорошим настроением пошёл делать остальные дела.

Анатолий Тимощук в матче легенд «Зенит» — ЦСКА Фото: fc-zenit.ru

— А алкоголь?

— Никогда не пил. Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить».

— На Максима Глушенкова многие набросились после его слов о сборной. Как вы к ним отнеслись?

— Это человеческая позиция Максима. Думаю, он был просто очень расстроен тем, что получил травму и не поехал в сборную. Может, накипело из-за того, что в прессе говорят о конфликтах с тренером. У него же есть чёткий посыл про готовность играть за сборную. Уверен, если бы не травма, он бы получил вызов и поехал. Я не собираюсь критиковать его за такие слова. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, и мы его поддерживаем. Интервью с Максимом не выходило за рамки приличия. Есть тренерский штаб сборной, есть какие-то моменты, которые пытаются раскачать. Но я этим заниматься не хочу.

— Но его чуть ли не иноагентом предлагают признать.

— Мы об этом не думаем. Повторюсь, со стороны тренерского штаба оказываем ему полную поддержку. Надеюсь, он как можно скорее вернётся и будет играть (на следующий день после разговора Глушенков сыграл впервые за месяц, выйдя на замену против «Факела». — Прим. «Чемпионата»).

— У вас нет ощущения, что Максима со стороны сборной в последний год-полтора всё-таки недооценивали?

— Знаете, в моей футбольной карьере было много случаев, когда кто-то считал, что к нему относятся несправедливо. Максим выходит и делает своё дело. Мы можем говорить про какую-то справедливость, но в последний раз он оказался в расширенном списке. Значит, ситуация так или иначе меняется. Таких примеров было достаточно — тот же Артём Дзюба был вне сборной, а потом провёл прекрасный чемпионат мира. Дело Максима — играть в футбол. Он только своей игрой может доказать и показать, чего достоин.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как настроение у Александра Соболева после свиста болельщиков?

— Он вроде бы сам ответил на этот вопрос после «Рубина». Я ему сказал: всё в твоих руках, ты сам можешь изменить отношение к себе. Он должен своим характером, самоотдачей перевернуть ситуацию. Получится ли — не знаю. Время покажет. Могу сказать, что он чувствует себя комфортно в коллективе. Его поддерживают тренерский штаб, команда. Он неплохо дебютировал в основном составе, отдав голевую передачу. Так что рассчитываем, что Александр будет приносить пользу команде.