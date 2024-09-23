«Сторона игрока меняет условия». Главное о возможном трансфере экс-звезды «Барсы» в ЦСКА

Трансферные новости продолжают поступать даже после закрытия летнего окна в РПЛ. Более того, именно сейчас может состояться самый громкий переход лета-осени в чемпионате России с точки зрения статуса новичка. ЦСКА ведёт переговоры с экс-полузащитником «Ювентуса», «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины Миралемом Пьяничем.

О контактах московского клуба с 34-летним игроком, находящимся в статусе свободного агента, стало известно пару дней назад. Сайт Sportske.ba сообщил, что стороны близки к договорённости. Как утверждал источник, Пьянич попросил зарплату в размере € 2 млн в год, и руководители ЦСКА согласились на его условия.

Главный тренер армейцев Марко Николич, отвечая на вопрос о Пьяниче после матча 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1), не стал отрицать интерес ЦСКА к Миралему.

«В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Это не знаю, я не в курсе», – признался сербский тренер.

Почему Николич так осторожно высказался на эту тему? «Сторона игрока начала менять условия», – так прокомментировали возможное подписание боснийца источники «Чемпионата». Поэтому ЦСКА и игрок пока не ударили по рукам. Тем не менее переговоры продолжаются.

Клубы РПЛ могут подписывать свободных агентов в течение двух недель после закрытия трансферного окна. Следовательно, у ЦСКА ещё есть три дня, чтобы закрыть вопрос с Пьяничем. Боснийские журналисты отметили: для Миралема важно, что тренер хочет видеть его в команде. Николич одобрил трансфер. Босниец не нашёл себе клуб за четыре месяца с момента ухода из «Шарджи».

Марко Николич в ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пьянич, что называется, в представлении не нуждается. Четырёхкратный чемпион Италии и финалист Лиги чемпионов сезона-2016/2017 в составе «Ювентуса». В том же 2017-м центральный полузащитник был включён в символическую сборную ЛЧ. А с «Барселоной» в сезоне-2020/2021 Миралем выиграл Кубок Испании. Помимо этого, у Пьянича 115 матчей за сборную Боснии и Герцеговины, в которых он забил 17 мячей и сделал 29 голевых передач. Его признавали и лучшим футболистом года в стране, и даже спортсменом года.

Впрочем, в истории с подписанием Пьянича армейцами есть одно но. Это поступок Миралема в отношении российского футбола. В ноябре 2022 года федерации России и Боснии и Герцеговины договорились о проведении товарищеского матча в Санкт-Петербурге. Боснийцы должны были стать первой европейской командой, которая сыграла бы с нашей сборной после отстранения. Однако против этой встречи выступили лидеры балканцев, включая самого Пьянича.

«Я слышал о решении федерации. Они знают мою позицию. Мне звонили и спрашивали, что я думаю о подобной игре. Я сказал всё, что думал, а потом был удивлён противоположному решению. Оно неудачное. У меня нет слов. Как только сборная начинает играть хорошо, всегда что-то идёт не так. Я просто скажу, что это нехорошо», – заявил Миралем.

Со стороны боснийской федерации за проведение товарищеской встречи с Россией выступал экс-полузащитник московского «Динамо» Звездан Мисимович. Лидеры сборной его не поддержали. Позже Пьянич уточнил свою позицию:

«Мне позвонил спортивный директор сборной Звездан Мисимович и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я сказал ему, что в данный момент с ней нет смысла играть, потому что в отношении российской команды действуют санкции ФИФА и УЕФА. Лично ничего не имею против российских футболистов, но если буквально все решили не играть с Россией, то и мы должны быть солидарны и отказываться. Я просто не могу сыграть такой матч».

Теперь тема сборной Боснии и Герцеговины не актуальна для Пьянича. В мае 2024 года Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде после того, как боснийцы не попали на Евро. В стыковых матчах они проиграли в полуфинале Украине (1:2) на своём поле. Сам Пьянич в той встрече появился лишь за 10 минут до конца при счёте 1:0, так что с ним на поле стало только хуже. Вообще, по ходу отборочного цикла экс-лидер боснийцев сыграл всего в пяти матчах в основе и дважды вышел на замену, не совершив ни одного результативного действия.

Миралем Пьянич в сборной Боснии и Герцеговины Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Непросто понять, в каком состоянии нынешний Пьянич. Последние два сезона он отыграл в ОАЭ за «Шарджу». В 61 матче во всех турнирах забил пять мячей и сделал 16 голевых передач. С другой стороны, Николич в прошлом сезоне работал в Эмиратах и видел Миралема собственными глазами. Следовательно, должен представлять уровень его готовности.

Очевидно, сербский тренер ЦСКА убеждён, что сможет вывести Пьянича на нужную физическую форму, а умения боснийца вырезать чудесные передачи и исполнять стандарты вкупе с его опытом помогут команде.

Ещё три с половиной года назад, в марте 2021-го, Пьянич играл за «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ». А вот на сезон-2021/2022 каталонский клуб отдал Миралема в аренду «Бешикташу». В Турции босниец выиграл свой последний на сегодняшний день трофей – Суперкубок страны. Но нельзя сказать, что Пьянич феерил в «Бешикташе». Набрал всего 0+4 в 26 матчах, пропустил около трёх месяцев из-за травм и болезней.

Конечно, 34 года ещё не футбольная пенсия, тем более для футболистов топ-класса. Но мы помним, чем заканчивались истории, когда в Россию приезжали доигрывать звёзды вроде Андре Шюррле и Клаудио Маркизио. Потянет ли Пьянич, не имея никакой мотивации, кроме финансовой?