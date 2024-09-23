Чемпион провалился. «Интер» по делу влетел «Милану»

Ожидания от матча были такими, что «Милану» не светит ничего, кроме разгрома. Это ощущение было особенно явным после матчей Лиги чемпионов. Там «Интер» классно отыграл в обороне против «Сити», а ещё приберёг для дерби лидеров Ди Марко и Лаутаро Мартинеса. Ну а «Милан» был буквально разорван «Ливерпулем» — больше по игре, чем по счёту (1:3). Ходили разговоры, что Фонсеку могут уволить ещё до воскресного матча, но этого не случилось.

Тем удивительнее было увидеть такое мощное начало от «Милана». Пулишич несколько раз протащил мяч на дриблинге, имея на плечах трёх соперников. Во втором случае отобрал мяч у Мхитаряна, прошёл в стиле Месси и открыл счёт уже на 10-й минуте.

И вот только после этого «Интер» действительно включился. Команда Индзаги всё ещё теряла мяч в простых ситуациях, но при этом появилось давление на ворота «Милана». Неплохой момент был у Тюрама, но отличился Димарко. Он только формально считается защитником, но к атакам подключается побольше многих нападающих. Первый гол в этом сезоне он забил с передачи Мартинеса.

Гол Димарко Фото: кадр из трансляции

Начало второго тайма тоже осталось за «Миланом». Леау бил головой из отличной позиции, но попал почти во вратаря. Затем команда Фонсеки ещё и на пенальти претендовала, но повторы показали, что Зоммер сыграл в мяч и наказывать «Интер» не за что. А вот чуть позже главный судья всё-таки назначил пенальти за игру рукой Мартинеса. Однако VAR вмешался и отменил, потому что аргентинец коснулся мяча верхней частью плеча.

В середине второго тайма Рейндерс выдал классный проход через половину поля до чужой штрафной. Получилось опасно, и вскоре Индзаги заменил всю тройку полузащитников (сначала Чалханоглу и Мхитаряна, а затем и Бареллу). Выглядело как признание тренера, что его план на игру не совсем работал. Даже если матч получался равным, то это был скорее комплимент «Милану».

Промах Абрахама Фото: кадр из трансляции

На 77-й минуте Абрахам в свойственной ему манере упустил шикарный момент в чужой штрафной. Англичанин классно открылся за спину Ачерби, но пробил левее ворот. А вот Габбиа затем не промахнулся после навеса Рейндерса. «Милан» забил победный гол на 89-й минуте. Статистика ударов во втором тайме — 14:5 в пользу команды Фонсеки.

Сразу после гола в трансляции показали Ибрагимовича. Советник президента «Милана» аплодировал стоя. Кажется, отставка тренера откладывается.