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Интер — Милан — 1:2, обзор матча 5-го тура Серии А, голы: Пулишич, Димарко, Габбиа, статистика, 22 сентября 2024

Чемпион провалился. «Интер» по делу влетел «Милану»
Григорий Телингатер
Отчёт «Интер» — «Милан» — 1:2
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Похоже, увольнение Фонсеки откладывается.

Ожидания от матча были такими, что «Милану» не светит ничего, кроме разгрома. Это ощущение было особенно явным после матчей Лиги чемпионов. Там «Интер» классно отыграл в обороне против «Сити», а ещё приберёг для дерби лидеров Ди Марко и Лаутаро Мартинеса. Ну а «Милан» был буквально разорван «Ливерпулем» — больше по игре, чем по счёту (1:3). Ходили разговоры, что Фонсеку могут уволить ещё до воскресного матча, но этого не случилось.

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10'     1:1 Димарко – 27'     1:2 Габбиа – 89'    

Тем удивительнее было увидеть такое мощное начало от «Милана». Пулишич несколько раз протащил мяч на дриблинге, имея на плечах трёх соперников. Во втором случае отобрал мяч у Мхитаряна, прошёл в стиле Месси и открыл счёт уже на 10-й минуте.

И вот только после этого «Интер» действительно включился. Команда Индзаги всё ещё теряла мяч в простых ситуациях, но при этом появилось давление на ворота «Милана». Неплохой момент был у Тюрама, но отличился Димарко. Он только формально считается защитником, но к атакам подключается побольше многих нападающих. Первый гол в этом сезоне он забил с передачи Мартинеса.

Гол Димарко

Гол Димарко

Фото: кадр из трансляции

Начало второго тайма тоже осталось за «Миланом». Леау бил головой из отличной позиции, но попал почти во вратаря. Затем команда Фонсеки ещё и на пенальти претендовала, но повторы показали, что Зоммер сыграл в мяч и наказывать «Интер» не за что. А вот чуть позже главный судья всё-таки назначил пенальти за игру рукой Мартинеса. Однако VAR вмешался и отменил, потому что аргентинец коснулся мяча верхней частью плеча.

В середине второго тайма Рейндерс выдал классный проход через половину поля до чужой штрафной. Получилось опасно, и вскоре Индзаги заменил всю тройку полузащитников (сначала Чалханоглу и Мхитаряна, а затем и Бареллу). Выглядело как признание тренера, что его план на игру не совсем работал. Даже если матч получался равным, то это был скорее комплимент «Милану».

Промах Абрахама

Промах Абрахама

Фото: кадр из трансляции

На 77-й минуте Абрахам в свойственной ему манере упустил шикарный момент в чужой штрафной. Англичанин классно открылся за спину Ачерби, но пробил левее ворот. А вот Габбиа затем не промахнулся после навеса Рейндерса. «Милан» забил победный гол на 89-й минуте. Статистика ударов во втором тайме — 14:5 в пользу команды Фонсеки.

Сразу после гола в трансляции показали Ибрагимовича. Советник президента «Милана» аплодировал стоя. Кажется, отставка тренера откладывается.

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