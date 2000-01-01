Звезда «Ливерпуля» правда купит французский клуб? Разбираемся

У Трента уже есть акции «Альпин» из Формулы-1

Англичанин — миноритарный акционер «Альпин». Трент ведёт дела через отца, который управляет его фондом. Вариант с «Нантом» кажется выгодным для футболиста: сейчас команда идёт на пятом месте в Лиге 1.