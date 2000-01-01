Трент хочет купить французский «Нант»? Разбираемся
25-летний Трент Александер-Арнольд, по сообщениям авторитетного L'Equipe, готов выложить € 100 млн за покупку французского «Нанта». Игрок, по информации СМИ, готов сразу заплатить € 80 млн, а остальную сумму отдать через бонусы и кредиты. Покупку он планирует вместе с отцом.
У Трента уже есть акции «Альпин» из Формулы-1
Англичанин — миноритарный акционер «Альпин». Трент ведёт дела через отца, который управляет его фондом. Вариант с «Нантом» кажется выгодным для футболиста: сейчас команда идёт на пятом месте в Лиге 1.
В клубе всё опровергают
Президент «Нанта» Вальдемар Кита опроверг информацию, что провёл переговоры с игроком, заявив, что не знает, кто это такой. Но отметил, что готов расстаться с клубом при хорошем предложении.
Что думает сам Трент?
Liverpool Echo, со ссылкой на приближённых к игроку людей, сообщает, что информация о покупке Трентом клуба совсем не соответствует действительности.
Звезда «Ливерпуля» правда купит французский клуб? Разбираемся
Читайте также
Бывшая звезда АПЛ будет играть в 4-й лиге Франции
Судья вместо VAR использовал телефон. Видео
Как выглядят россияне в EA Sports FC 25? Фото
В честь Криштиану Роналду появится монета
Мюллер до слёз рассмешил игроков «Баварии». Видео
«ПСЖ» сделал VIP-номер прямо на стадионе
Медведев бросил вызов Мюллеру и Кейну. Видео
Бонуччи помог молодому футболисту
Топ-5 футболистов по количеству матчей в ЛЧ
5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
5 самых подорожавших футболистов РПЛ
Самые необычные болельщики из Бразилии
Самые крупные победы в истории Лиги чемпионов
5 самых дорогих игроков РПЛ. «Зенит» доминирует
Кейн побил рекорд Руни в ЛЧ
«Спартак» — лучший по владению мячом в РПЛ