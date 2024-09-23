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Как бывший тренер Спартака Паоло Ваноли работает с Торино в сезоне-2024/2025, лучший тренер августа в Серии А, первое место

Экс-тренер «Спартака» — первый в Италии! Такого у его команды не было полвека
Кирилл Закатченко
Как экс-тренер «Спартака» работает с «Торино»
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Ваноли признали лучшим тренером месяца. И это «Торино» ещё лидера продал.

Если открыли таблицу Серии А и увидели «Торино» на первой строчке, то знайте, что вы не спите. Да-да, именно этот клуб из Турина сейчас находится выше всех остальных команд итальянской лиги. А работает там Паоло Ваноли. Тот самый, что раньше тренировал «Спартак».

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Как Ваноли работал после ухода из «Спартака» и до прихода в «Торино»

Ваноли возглавил «Спартак» в конце 2021 года, и этот выбор многих удивил. Всё-таки на тот момент у итальянца не было опыта работы на посту главного. Он запомнился в первую очередь тем, что помогал Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Правда, в России Паоло надолго не задержался. Под его руководством «Спартак» отыграл 16 матчей (восемь побед, три ничьих, пять поражений) и завершил сезон на 10-м месте в РПЛ.

Однако Ваноли всё равно ушёл победителем. В конце мая 2022 года красно-белые обыграли московское «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Конечно, не обошлось без везения, ведь в самой концовке Даниил Фомин не забил с 11-метровой отметки. Через полторы недели после завоевания первого трофея в статусе главного тренера Паоло покинул «Спартак». Официальная формулировка: итальянец ушёл по семейным обстоятельствам.

Паоло Ваноли после победы в Кубке России

Паоло Ваноли после победы в Кубке России

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В конце 2022-го Ваноли нашёл новое место работы на родине — его пригласила «Венеция». На тот момент она находилась в Серии В. Паоло принял команду в плачевном состоянии — она занимала предпоследнее место во втором итальянском дивизионе. Новый тренер стартовал с поражения, однако в итоге дотащил клуб до восьмого места. «Венеция» попала в турнир за право сыграть в Серии А, но вылетела после первого же матча.

Второй (первый полноценный) сезон Ваноли получился более успешным. Команда завершила турнир на третьей строчке и снова получила возможность побороться за место в Серии А. Она последовательно обыграла «Палермо» (1:0, 2:1) и «Кремонезе» (0:0, 1:0) и вернулась в элитный дивизион. Естественно, работа Ваноли не осталась без внимания, и его пригласили на повышение. «Торино», как и «Венеция», играет в Серии А, но туринцам по силам бороться за нечто большее, нежели просто за сохранение места в высшей лиге.

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После подписания контракта с «Торино» тренер посетил важное место

Ваноли получил контракт на два года. После заключения договора Ваноли посетил мемориал у базилики Суперга. Недалеко от этого места в мае 1949 года разбилась знаменитая команда «Торино» — самолёт с футболистами на борту задел крылом ограду базилики и на большой скорости врезался в землю. Тот клуб трижды подряд брал золото чемпионата Италии и по праву считался одним из лучших в мире.

Паоло Ваноли у мемориала Суперга

Паоло Ваноли у мемориала Суперга

Фото: torinofc.it

«Очень много слышал об этом месте. Когда подписываю контракт с клубом, то в первую очередь хочу ознакомиться с его историей. После заключения договора я попросил сводить меня туда. Оказавшись там, испытал невероятные чувства. История — то, что нельзя забывать. У меня побежали мурашки по коже, когда оказался в этом месте», — сказал Ваноли в ходе презентации в роли нового тренера «Торино».

«Горжусь тем, чего добился, — продолжал Паоло. — Считаю, что заслужил этот шанс. Я бы назвал себя очень амбициозным человеком. У каждого тренера есть своя философия. Буду работать по своим методам. Уверен, что смогу добиться высоких результатов. Хочу поднять планку, для меня это часть менталитета победителя. В России было тяжёлое время, ведь приходилось тренировать ребят в стремительно меняющемся мире».

Президент «Торино» Урбано Каиро и Паоло Ваноли

Президент «Торино» Урбано Каиро и Паоло Ваноли

Фото: torinofc.it

Ваноли набрал четыре очка в двух матчах с участниками Лиги чемпионов. Но остался недоволен продажей важного футболиста

Ваноли начал работу в новом клубе успешно. Настолько успешно, что его признали лучшим тренером Серии А по итогам августа. Да, команда на тот момент провела всего три матча, но набрала семь очков из девяти возможных. Их могло быть больше, однако в 1-м туре «быки» упустили победу на «Сан-Сиро». Они вели 2:0 в матче с «Миланом», а потом пропустили на 89-й и 90+5-й минутах.

«Дебют в Серии А вышел почти идеальным. Взлёты и падения — неизбежная часть процесса. Сегодня мы показали, что можем играть в футбол в матче с отличным соперником. Впрочем, есть немало аспектов, над улучшением которых необходимо работать. Как удалось так быстро поставить команде столь интенсивный футбол? Мы много трудились. Опыт работы с сильными тренерами придал мне уверенности. Они научили уделять внимание деталям. Когда приезжаешь в Милан и показываешь такой футбол, есть сожаление по поводу упущенной победы», — так Ваноли подвёл итоги первого матча.

Футболисты «Торино» празднуют гол в матче с «Миланом»

Футболисты «Торино» празднуют гол в матче с «Миланом»

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Итальянские сайты, которые специализируются на «Торино», сразу подметили несколько нюансов. Во-первых, Ваноли поменял схему. При Иване Юриче «быки» играли по расстановке 3-4-1-2 или 3-4-2-1, а Паоло с первого дня перестроил команду на схему 3-5-2. При хорвате защитники «Торино» зачастую играли в формате «каждый с каждым», а при итальянце перешли на зонную оборону. Юрич просил фланговых футболистов опускаться ближе к своим воротам, а потом искать свободное пространство. У Ваноли другой подход — фланговые игроки должны располагаться высоко, чтобы заставить соперников быть ближе к своим воротам. И ещё одна деталь. В схеме Юрича нападающие располагались далеко друг от друга, а атакующий полузащитник выступал в роли связующего звена. Ваноли хочет, чтобы форварды располагались ближе друг к другу.

Через несколько дней Паоло остался без ведущего флангового футболиста — «Торино» продал Рауля Белланову в «Аталанту» за € 20 млн. Фанаты «быков» пришли в ярость и пропесочили президента Урбано Каиро в социальных сетях. Они упрекали босса «Торино» в недостаточном вложении денег в укрепление состава и продажах ключевых футболистов. Ваноли честно признался, что его удивил ход с трансфером Беллановы.

Рауль Белланова теперь играет за «Аталанту»

Рауль Белланова теперь играет за «Аталанту»

Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

«Как президент объяснил продажу Беллановы? Мне не нужны объяснения. Когда руководство продаёт игрока без моего ведома, бесполезно искать причины. Я не согласен с этим трансфером, но продолжаю делать свою работу. То, что нужно было сказать президенту клуба, уже сказал в лицо. Конечно, я не ожидал такого развития событий», — отметил тренер.

«Я никого не держу. Белланова хотел уйти. Как только пришло предложение от «Аталанты», он ответил согласием. Если игроки отказываются от перехода, я даже не слушаю, что там предлагают другие клубы. Не надо насмехаться надо мной. Я продал футболиста, который хотел уйти. Повторюсь: руководство не держит игроков, желающих сменить обстановку. Каиро вложил немало денег в клуб, но я не бездонный колодец», — ответил президент «Торино» в социальных сетях.

Президент «Торино» Урбано Каиро

Президент «Торино» Урбано Каиро

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Наиболее активные фанаты призывали президента продать клуб. Ваноли, в свою очередь, подчеркнул, что понимает реакцию болельщиков, но попросил их поддержки в первом домашнем матче в Серии А. Кстати, Каиро не присутствовал на стадионе в ходе игры с «Аталантой». Почему? По соображениям безопасности. Вот такое веселье происходит в новом клубе Ваноли. Первую домашнюю игру посетили более 20 тысяч зрителей, а часть из них щеголяла перед матчем с баннером «Каиро, уходи», на котором была изображена свиная голова.

Отсутствие Беллановы не помешало «Торино» обыграть «Аталанту» (2:1). «Быки» победили в волевом стиле — пропустили первыми, а потом забили дважды. Спасибо нужно сказать и вратарю Ване Милинковичу-Савичу, отразившему пенальти в добавленное время. В матчах с двумя участниками Лиги чемпионов «Торино» набрал четыре очка. Неплохой старт, не правда ли? В Италии отметили, что второй матч получился для «Торино» более сбалансированным, нежели первый. Но концовка опять вышла напряжённой для команды Ваноли. С другой стороны, в прессе делали акцент на том, что «Торино» стремится играть в вертикальный футбол.

Паоло Ваноли празднует с футболистами победу в матче с «Аталантой»

Паоло Ваноли празднует с футболистами победу в матче с «Аталантой»

Тренер обыграл бывшую команду. А потом его признали лучшим в Серии А по итогам августа

Кстати, Ваноли покорил фанатов команды словами о Белланове на пресс-конференции. Он нашёл выход из непростой ситуации. Атака «Торино» стала более разнообразной, однако игра в обороне оставляла вопросы, особенно в верховых единоборствах. Перед паузой на матчи сборных «быки» удачно съездили в гости к бывшей команде Ваноли. Игра получилась непростой, но «Торино» справился с «Венецией» благодаря голу на 86-й минуте.

«Менталитет не формируется в короткие сроки, однако важно видеть характер на поле, — говорил после игры Ваноли. — Нужно улучшать игру в последней трети поля. Помимо этого, нужно больше задействовать вратаря, способного отдавать качественные короткие и длинные передачи. Я бы сказал, что мы сдали экзамен, но с не самым высоким проходным баллом. Мы должны хорошо играть не только против топов, но и против соперников примерно нашего уровня. Нравится ли мне термин «ванолизм»? Нет. Оставим тщеславие. На поле выходят футболисты, а не тренер».

«Тактическая пластичность. Это главное сокровище, которое «Торино» увезёт домой, помимо результата. Команда показала, что способна меняться прямо в ходе игры. Ваноли перестроил «Торино» после первого тайма. До перерыва команда играла медленно и использовала множество передач поперёк поля. Во второй половине гости поменяли схему и сыграли лучше, чем в первой. «Торино» впервые в сезоне не пропустил, однако оборона — это то, над чем придётся работать больше всего. Что, впрочем, не должно удивлять с учётом ухода Буонджорно, Родригеса и Беллановы. В Венеции «Торино» действовал с победным менталитетом. Команда показала, что способна побеждать и в непростых условиях», — такую оценку игре «Торино» дало сетевое издание Toro News.

Семь очков после трёх туров. Ни один тренер «Торино» в эпоху Каиро (за 19 лет!) не начинал сезон лучше. Да, такие же цифры были у Джампьеро Вентуры, Синиши Михайловича и Ивана Юрича. Но лучше не начинал никто. Итог: Ваноли признали лучшим тренером августа.

Паоло Ваноли с призом лучшему тренеру Серии А по итогам августа

Паоло Ваноли с призом лучшему тренеру Серии А по итогам августа

Фото: Lega Serie A

«Ваноли оказал исключительное влияние на Серию А, — прокомментировал итоги голосования генеральный директор турнира Луиджи Де Сьерво. — Тренер сделал себе имя благодаря идеям и методам, которые позволили команде набрать семь очков в трёх турах. Паоло — кандидат на место одного из самых интересных тренеров турнира. У него есть амбиции, он постоянно развивается. Мне кажется, Ваноли готов вести «Торино» к большим результатам».

«Какие эмоции испытываю после получения награды? Удовлетворение, — утверждал Ваноли. — Но этот приз следует разделить с руководством, футболистами и персоналом. Со всеми, кто работает на благо «Торино». Я уже сказал ребятам, что предпочитаю коллективные награды, а не индивидуальные».

Матч с «Лечче» — худший в сезоне для «Торино». Ваноли предупреждал, что будет тяжело

В первом после паузы на сборные туре «Торино» поделил очки с «Лечче» — 0:0. Перед игрой Ваноли предупреждал, что встречи после международных перерывов — самые коварные. А по завершении матча ещё раз подчеркнул, что «Торино» должен контролировать игру в первую очередь с подобными соперниками. Падения — тоже часть процесса. Примерно так мыслит тренер туринского клуба.

«Топовые команды позволяют вам играть. А в матчах с соперниками уровня «Лечче» необходимо самим искать варианты, их никто не предоставит. Сегодня у нас не было баланса на поле, и мне это не понравилось. В первом тайме команда играла слишком медленно. Нужно улучшить игру в последней трети поля, чаще доставлять мяч до нападающих. Я был бы самонадеянным, если бы не ждал того момента, когда у команды возникнут сложности. Ни у одного тренера нет волшебной палочки. Нужно твёрдо стоять на земле и идти от матча к матчу», — анализировал игру своей команды бывший тренер «Спартака».

«Лечче» — единственный клуб, который пока не пропустил от «Торино» в этом сезоне

«Лечче» — единственный клуб, который пока не пропустил от «Торино» в этом сезоне

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

К слову, этот матч получился для «Торино» чуть ли не худшим в сезоне. Когда соперник перекрывает свободные зоны, у «быков» возникают проблемы. Ваноли неоднократно указывает на это. За четыре тура футболисты «Торино» применили всего 26 попыток дриблинга — худший результат в Серии А. У лучшей команды в этом отношении («Наполи») 66 попыток. При этом у «быков» было 13 успешных обводок (50%). По этому показателю они занимали второе место с конца после «Интера» (26,5%). Успешный дриблинг очень бы пригодился в матчах с более закрытыми командами.

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На прошлой неделе «Торино» справился на выезде с «Вероной» — 3:2. Так много на старте сезона команда Ваноли ещё не забивала. Правда, задачу гостям облегчило удаление футболиста «Вероны» уже на 21-й минуте (на тот момент соперники забили по мячу). С учётом того, что «Ювентус» и «Наполи» поделили очки, а «Удинезе» проиграл, «Торино» завершит тур Серии А на первом месте. Такого не было 47 лет!

В Турине восхищаются атакой, ведь нападающие команды хорошо проявляют себя. Но с обороной есть проблемы. Аспект, над которым Ваноли по-прежнему нужно работать.

«Мы пропустили два мяча, а этого можно было избежать, — сокрушался после матча Ваноли. — Я не смотрю в таблицу, мне важен процесс роста. Первое место — награда для болельщиков «Торино», но мы уже должны думать о следующем матче. Болельщики могут мечтать, а команде нужно работать».

«Торино» возглавил таблицу Серии А после победы в матче с «Вероной»

«Торино» возглавил таблицу Серии А после победы в матче с «Вероной»

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Итальянские журналисты Алессандро Бальбо и Андреа Кальдерони, которые специализируются на «Торино», написали в своих колонках, на что может рассчитывать команда в нынешнем сезоне.

Алессандро Бальбо: «Торино» может претендовать на еврокубки, но это не должно стать навязчивой идеей. Гораздо важнее создать долгосрочный проект. Впрочем, не стоит ставить перед собой только цель в виде сохранения места в Серии А. Теперь «Торино» должен бороться в каждом матче, чтобы показать, на что он способен. В любом случае мечтать о Европе никто не запрещает».

Андреа Кальдерони: «Честно говоря, я бы не ставил перед командой никаких целей, кроме набора 40 очков (в Италии традиционно считают, что такого количества очков хватит для сохранения места в Серии А. — Прим. «Чемпионата»). Это дебютный сезон Ваноли. Плюс нельзя забывать о продажах Буонджорно и Беллановы. Не нужно обманывать себя высоким местом в таблице, основные испытания впереди».

24 сентября «Торино» проведёт домашний матч 1/16 финала Кубка Италии с «Эмполи». А перед октябрьской паузой команду Ваноли ждут тяжелейшие матчи в Серии А — с «Лацио» (дома) и с «Интером» (на выезде). Сохранить первое место при таком календаре будет очень сложно. Но, может, Ваноли снова удивит?

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