Чалов отмечает победу вместе с фанатами ПАОКа. Видео

Чалов якро отметил победу с фанатами ПАОКа. Видео

Фёдор Чалов потихоньку становится своим в ПАОКе. Посмотрите, как россиянин отмечал победу в матче 5-го тура Суперлиги Греции над «Волосом» (4:1), в котором забил дебютный гол за команду.