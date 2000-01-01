Чалов якро отметил победу с фанатами ПАОКа. Видео
Фёдор Чалов потихоньку становится своим в ПАОКе. Посмотрите, как россиянин отмечал победу в матче 5-го тура Суперлиги Греции над «Волосом» (4:1), в котором забил дебютный гол за команду.
Чалов отмечает победу вместе с фанатами ПАОКа. Видео
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