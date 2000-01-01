Невероятный перформанс перед «суперкласико». Видео
Фанаты «Бока Хуниорс» устроили невероятный перформанс перед «суперкласико» с «Ривер Плейт» (0:1). Болельщики создали настоящую сказку на трибунах!
Болельщики устроили невероятный перформанс перед «суперкласико». Видео
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