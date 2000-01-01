Холанд забил 100 мячей за «Сити» — и повторил рекорд Роналду
Эрлинг Холанд забил 100 голов за 105 матчей в «Манчестер Сити». Благодаря этому норвежец повторил рекорд Криштиану Роналду.
Особые
В XXI веке лишь два футболиста забивали 100 голов за клуб из топ-5 лиг в 105 матчах. Первым был Криштиану Роналду в «Реале», а теперь этого достиг и Эрлинг Холанд в «Манчестер Сити».
Холанд забил 100 голов за «Сити». И повторил крутой рекорд Роналду
Читайте также
Чалов ярко отметил победу с фанатами ПАОКа. Видео
Трент хочет купить французский клуб? Разбор
Бывшая звезда АПЛ будет играть в 4-й лиге Франции
Судья вместо VAR использовал телефон. Видео
Как выглядят россияне в EA Sports FC 25? Фото
В честь Криштиану Роналду появится монета
Мюллер до слёз рассмешил игроков «Баварии». Видео
«ПСЖ» сделал VIP-номер прямо на стадионе
Медведев бросил вызов Мюллеру и Кейну. Видео
Бонуччи помог молодому футболисту
Топ-5 футболистов по количеству матчей в ЛЧ
5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
5 самых подорожавших футболистов РПЛ
Самые необычные болельщики из Бразилии
Самые крупные победы в истории Лиги чемпионов
5 самых дорогих игроков РПЛ. «Зенит» доминирует