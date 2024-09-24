А вот у Сафонова дебют в Лиге 1 получился неудачным.

Уикенд россиян за границей. Кто ещё забивал, кроме Кузяева и Миранчука?

Российские футболисты по-разному проявили себя в прошедший уикенд на полях Европы и Северной Америки. Кто-то забивал, а кто-то был худшим в команде. Рассказываем, как наши легионеры сыграли в прошедших матчах.

Александр Головин («Монако», Франция)

На прошлой неделе Головин не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). Полузащитник вышел на поле сразу после перерыва, а его команда одержала сенсационную победу. На матч Лиги 1 с «Гавром» Головин не только вышел в основе, но и отыграл его целиком.

Александр Головин (справа) Фото: asmonaco.com

За 90 минут на поле россиянин совершил 69 касаний мяча, отдал 73% точных передач, отдал один ключевой пас, нанёс один удар (0 — в створ), совершил одну удачную обводку (всего было две попытки), заработал два фола. А ещё на его счету один перехват и один заблокированный удар. Портал SofaScore поставил россиянину оценку 7,3. Это лучше, чем у любого футболиста «Гавра», но только седьмой результат в «Монако».

Далер Кузяев («Гавр», Монако)

Кузяев играл в том же матче, что и Головин. В отличие от соотечественника, Далер провёл на поле 72 минуты, но отметился голом. Именно Кузяев сравнял счёт на 30-й минуте, после чего забивали только монегаски. Для Далера это первый гол в нынешнем сезоне.

Далер Кузяев Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

А ещё у Кузяева 24 касания мяча, 71% точных передач, один заработанный фол (два совершённых) и одно проигранное верховое единоборство. Плюс жёлтая карточка. Оценка Кузяева от SofaScore — 6,7 балла (третий результат в команде).

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

На прошлой неделе Сафонов провёл сразу два матча в составе нового клуба. И всё это благодаря травме Джанлуиджи Доннаруммы. В Лиге чемпионов сложилось хорошо. Мало того, что «ПСЖ» победил «Жирону» (1:0), так ещё и Матвей отыграл «на ноль». Правда, у соперника за всю игру, по сути, был один неплохой момент.

Матвей Сафонов Фото: Xavier Laine/Getty Images

В игре с «Реймсом» получилось хуже. Во-первых, Матвей пропустил первым же ударом в створ. Во-вторых, заработал оценку 6,6 от SofaScore — второй с конца результат в команде. Плюс у Матвея не было ни одного сейва, поскольку «Реймс» попал в створ всего один раз. Сафонов отдал 16 точных передач из 18 (89%), прервал один навес и заработал один фол.

Фёдор Чалов (ПАОК, Греция)

Нападающий отметился дебютным голом в составе ПАОКа. Тем самым россиянин прервал серию из семи матчей без забитых мячей. Чалова выпустили на замену в середине второго тайма игры с «Волосом» (4:1), и он установил окончательный результат.

Фёдор Чалов Фото: paokfc.gr

Правда, гол Фёдора получился курьёзным — вратарь «Волоса» выбивал мяч и попал им в нападающего. ПАОК неплохо стартовал в новом сезоне — 13 очков по итогам пяти туров чемпионата Греции. Команда возглавляет таблицу турнира. На этой неделе её ждёт поездка в Турцию на матч Лиги Европы с «Галатасараем».

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

Да, Миранчук не играет в Европе, но не включить в список его нельзя. Тем более что Алексей отличился во втором матче подряд. Во встрече с «Интер Майами» (2:2) россиянин отметился роскошным ударом с дальней дистанции. В игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» Миранчук реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время.

Алексей Миранчук Фото: Mike Langish/ZUMA/ТАСС

Помимо этого, за 90 минут на поле Алексей коснулся мяча 53 раза, отдал 64% точных передач, нанёс два удара (один — в створ), совершил одну успешную обводку из двух, заработал один фол и выполнил один перехват. SofaScore поставил ему оценку 7,2 (третий результат в команде). «Атланта» упустила победу, пропустив на 90+7-й минуте.

Как сыграли другие россияне

Даниил Лесовой феерит в чемпионате Кипра — три матча, три гола. На этот раз футболист АЕЛа отличился в игре с «Пафосом». Правда, его команда проиграла со счётом 1:3.

Антон Миранчук дебютировал в составе «Сьона». Он вышел в стартовом составе на матч чемпионата Швейцарии с «Лугано» (0:0). Правда, дебют получился скромным. За 60 минут на поле Миранчук заработал оценку 6,4 (худшую в составе «Сьона»).

Защитник Илья Сериков отыграл полный матч за черногорский клуб «Будучность». Его команда разгромила «Единство» и не пропустила — 4:0.

Нападающий Иван Игнатьев неудачно сыграл против «Вест Армении» (1:2). Правда, этот матч был не на выходных, а 18 сентября. Но пройти мимо перформанса россиянина нельзя — он словил удаление уже на четвёртой минуте.

Капитан «Вестерло» Роман Нойштедтер отыграл все 90 минут в матче с «Антверпеном» в Бельгии, но его команда уступила — 1:2.

Вратарь «Фамаликана» Иван Злобин отыграл «на ноль» в матче чемпионата Португалии с «Морейренсе» (0:0). Это уже третий «сухарь» россиянина в пяти встречах.

«Будё-Глимт» провалил гостевой матч чемпионата Норвегии с «Бранном», а вратарь Никита Хайкин пропустил четыре мяча — 1:4.

Кто не сыграл

Магомед Оздоев наблюдал за первым голом Чалова со скамейки запасных. Российский полузащитник не попал в основной состав на матч с «Волосом» и просидел в резерве вплоть до финального свистка.

Арсен Захарян продолжает восстановление после операции, которую перенёс в межсезонье. Россиянин не провёл ни одного матча в новом розыгрыше Примеры. В прошедший уикенд «Реал Сосьедад» поделил очки с «Вальядолидом» (0:0) и оказался на 15-м месте в таблице.

«Штурм» провалил домашний матч чемпионата Австрии с «Вольфсбергом» — 0:3. Вратарь Даниил Худяков снова остался в запасе. В этом сезоне он пока не провёл ни одной официальной встречи.

Александр Кокорин не попал в заявку «Ариса» на матч чемпионата Кипра с «Аполлоном» (0:0). Нападающий продолжает восстановление после травмы.

Никита Иосифов не попал в заявку словенского «Целе» на матч с «Домжале». Его команда разгромила соперника — 3:0.

«Арис» обыграл в чемпионате Греции «Олимпиакос» (2:1), а Магомед-Шапи Сулейманов пропустил игру из-за дисквалификации. В финале прошлого Кубка Греции Шапи налетел на французского арбитра-девушку Стефани Фраппар после финального свистка, выражая недовольство работой судьи, за что получил бан на пять матчей.

«Панатинаикос» переиграл «Пансерраикос» (3:1) в греческом чемпионате, а вратарь Юрий Лодыгин остался в запасе.