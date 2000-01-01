«Спартак» выдал вторую по длительности беспроигрышную серию в московских дерби

Последнее поражение

Последний раз красно-белые проигрывали в московском дерби в РПЛ в августе 2022 года. Тогда «Спартак» уступил «Динамо» со счётом 0:1. С тех пор красно-белые побеждали в восьми матчах и шесть раз сыграли вничью.