У «Спартака» серия без поражений в дерби Москвы
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в 9-м туре РПЛ. Благодаря этому красно-белые продлили беспроигрышную серию в московских дерби до 14 встреч. Больше у «Спартака» было лишь однажды!
Последнее поражение
Последний раз красно-белые проигрывали в московском дерби в РПЛ в августе 2022 года. Тогда «Спартак» уступил «Динамо» со счётом 0:1. С тех пор красно-белые побеждали в восьми матчах и шесть раз сыграли вничью.
Рекорд клуба
Рекордная беспроигрышная серия «Спартака» в дерби с московскими командами — 29 матчей. Случилось это в 1992-1995 годах.
«Спартак» выдал вторую по длительности беспроигрышную серию в московских дерби
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