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Ахмат — Крылья Советов — 1:1, обзор матча 9-го тура РПЛ, видео голов: Кардосо, Ороз, статистика, 23 сентября 2024

Чудо-спасение «Крыльев» в Грозном! До первой победы в РПЛ «Ахмату» не хватило минуты
Дмитрий Зимин
«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:1
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Но к судьям снова будут вопросы. Сначала не поставили пенальти, а потом отменили гол.

«Ахмат» — единственная команда, которая до 9-го тура ни разу не победила в РПЛ. Хотя после назначения Ташуева грозненцы действительно заиграли бодрее. Сначала вернулись после двух мячей от «Динамо», хоть и ничью удержать им не удалось. Потом победили «Пари НН» в Кубке. И дальше их ждал матч на своём поле с «Крыльями». Самарцы приходят в себя после провального старта, но результаты всё ещё нестабильны. Как и игра: команда Игоря Осинькина может выдавать крутые отрезки, но всё это происходит не так часто, как того хотели бы болельщики.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

Первая плохая новость для гостей пришла ещё до начала матча. Гарре, который числился в основном составе, остался на скамейке. Снова повреждение. Его в старте заменил Ороско. А матч начался с активностей хозяев. Это неудивительно. Ташуев никогда не скрывал: одна его из его фишек — умение встряхнуть команду после неудачной серии. Он быстро подтягивает физику, поэтому игроки всегда здорово бегут вперёд. Это могло и должно было работать с такими соперниками, как «Крылья», ведь у них в обороне всё не очень здорово.

До 15-й минуты мяч был в основном у грозненцев. Но это не приводило к опасным ситуациям у ворот. Постоянно чего-то не хватало: то последнего паса, то классного удара. Ближе к середине тайма самарцы всё-таки включились в игру. И первый серьёзный момент остался за ними. Подача с углового, Костанца здорово выпрыгнул и пробил в дальний. Шелия спас.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Фото: ФК «Ахмат»

На 33-й минуте случился другой важный эпизод. Мяч с углового полетел в сторону штрафной, где на газон рухнул Талал. На повторе было видно: полузащитнику «Ахмата» наступили на ногу. Но проверка видеоассистентами прошла быстро — они подтвердили решение главного. Вероятно, объяснением стало то, что мяч находился в другой зоне.

В концовке первого тайма свой момент наконец-то создали и грозненцы. Он и стал самым опасным в тайме: Тодорович оказался в атаке и сильно бахнул в ближний угол. Ломаев с трудом спас, на добивании первым снова был защитник, но пас в центр штрафной вышел неудачным.

На неделе самарцы потеряли все шансы в Кубке:
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В перерыве Ташуев сделал одну замену, сняв с игры Талала. На поле вышел Ковачев. «Ахмат» всё так же выглядел чуть острее, но в самом начале чуть не пропустил. Снова после подачи с углового, где особо активен был Костанца. Мяч хаотично летал по штрафной, но в итоге судья разглядел фол.

Однако на 68-й минуте грозненцы всё-таки добились своего. Снова герой — Тодорович. Он здорово подхватил мяч на краю, отдал скрытый пас на Самородова, чей навес долетел до головы Кардосо.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А через минуту они забили второй! Снова усилиями Кардосо. Правда, мяч судьи в итоге не засчитали. Кукуляк около пяти минут ждал решения видеоассистентов, потом пошёл к монитору сам и разглядел офсайд.

После Ташуев окончательно решил удерживать результат. Выпустил несколько игроков в центр поля и оборону. Хоть и у «Крыльев» всё равно совсем не получалась игра в атаке. Ровно до 90+6-й минуты, когда самарцы заработали штрафной. Бейл закрутил мяч в сторону ворот, там он отскочил к Дмитриеву, который выкатил на Ороза. Это был всего второй удар в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В оставшееся время грозненцы уже не смогли ничего сделать. «Ахмат» вновь остаётся без побед, но теперь хотя бы на 15-м месте. А «Крылья» впервые в сезоне сыграли вничью. И точно могут быть удовлетворены.

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