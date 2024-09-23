Чудо-спасение «Крыльев» в Грозном! До первой победы в РПЛ «Ахмату» не хватило минуты

Но к судьям снова будут вопросы. Сначала не поставили пенальти, а потом отменили гол.

«Ахмат» — единственная команда, которая до 9-го тура ни разу не победила в РПЛ. Хотя после назначения Ташуева грозненцы действительно заиграли бодрее. Сначала вернулись после двух мячей от «Динамо», хоть и ничью удержать им не удалось. Потом победили «Пари НН» в Кубке. И дальше их ждал матч на своём поле с «Крыльями». Самарцы приходят в себя после провального старта, но результаты всё ещё нестабильны. Как и игра: команда Игоря Осинькина может выдавать крутые отрезки, но всё это происходит не так часто, как того хотели бы болельщики.

Первая плохая новость для гостей пришла ещё до начала матча. Гарре, который числился в основном составе, остался на скамейке. Снова повреждение. Его в старте заменил Ороско. А матч начался с активностей хозяев. Это неудивительно. Ташуев никогда не скрывал: одна его из его фишек — умение встряхнуть команду после неудачной серии. Он быстро подтягивает физику, поэтому игроки всегда здорово бегут вперёд. Это могло и должно было работать с такими соперниками, как «Крылья», ведь у них в обороне всё не очень здорово.

До 15-й минуты мяч был в основном у грозненцев. Но это не приводило к опасным ситуациям у ворот. Постоянно чего-то не хватало: то последнего паса, то классного удара. Ближе к середине тайма самарцы всё-таки включились в игру. И первый серьёзный момент остался за ними. Подача с углового, Костанца здорово выпрыгнул и пробил в дальний. Шелия спас.

«Ахмат» — «Крылья Советов» Фото: ФК «Ахмат»

На 33-й минуте случился другой важный эпизод. Мяч с углового полетел в сторону штрафной, где на газон рухнул Талал. На повторе было видно: полузащитнику «Ахмата» наступили на ногу. Но проверка видеоассистентами прошла быстро — они подтвердили решение главного. Вероятно, объяснением стало то, что мяч находился в другой зоне.

В концовке первого тайма свой момент наконец-то создали и грозненцы. Он и стал самым опасным в тайме: Тодорович оказался в атаке и сильно бахнул в ближний угол. Ломаев с трудом спас, на добивании первым снова был защитник, но пас в центр штрафной вышел неудачным.

В перерыве Ташуев сделал одну замену, сняв с игры Талала. На поле вышел Ковачев. «Ахмат» всё так же выглядел чуть острее, но в самом начале чуть не пропустил. Снова после подачи с углового, где особо активен был Костанца. Мяч хаотично летал по штрафной, но в итоге судья разглядел фол.

Однако на 68-й минуте грозненцы всё-таки добились своего. Снова герой — Тодорович. Он здорово подхватил мяч на краю, отдал скрытый пас на Самородова, чей навес долетел до головы Кардосо.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А через минуту они забили второй! Снова усилиями Кардосо. Правда, мяч судьи в итоге не засчитали. Кукуляк около пяти минут ждал решения видеоассистентов, потом пошёл к монитору сам и разглядел офсайд.

После Ташуев окончательно решил удерживать результат. Выпустил несколько игроков в центр поля и оборону. Хоть и у «Крыльев» всё равно совсем не получалась игра в атаке. Ровно до 90+6-й минуты, когда самарцы заработали штрафной. Бейл закрутил мяч в сторону ворот, там он отскочил к Дмитриеву, который выкатил на Ороза. Это был всего второй удар в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В оставшееся время грозненцы уже не смогли ничего сделать. «Ахмат» вновь остаётся без побед, но теперь хотя бы на 15-м месте. А «Крылья» впервые в сезоне сыграли вничью. И точно могут быть удовлетворены.