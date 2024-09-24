«Арбитр матча «Спартак» — «Динамо» загадил всё одним моментом». Судейство в 9-м туре РПЛ

Позади очередной, уже 9-й тур РПЛ. В минувший уикенд мы полюбовались московским дерби, увидели нечастые проблемы «Зенита», характер «Локомотива» и голевое шоу от «Краснодара». Но с судейством в некоторых матчах было далеко не всё гладко. Где наошибались арбитры?

Специально для «Чемпионата» судейство в 9-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт и бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Акрон» — «Краснодар» — 2:5

На восьмой минуте Мешков правильно разобрался, это не 11-метровый удар. Рука игрока «Акрона» шла в опору на газон, и в этот момент в неё попал мяч. По всем правилам это не игра рукой.

Один из ключевых эпизодов — первый гол «Краснодара». Их игрок находился за линией офсайда, это очевидно. Он стоял перед вратарём и перекрывал ему обзор, плюс делал дополнительное движение. В этот момент Мешков находился в обратной диагонали, и всё видение у него было на борьбу игроков, которые выпрыгивали за мячом. Возможно, он не видел эпизода. Это момент для VAR. После гола должна была начаться проверка на предмет офсайда. В таких случаях чертят линию и, если вне игры было, зовут главного арбитра к монитору, чтобы тот принял решение, мешал ли футболист вратарю. Второй вариант: есть первый ассистент Болховитин, который прекрасно видел игрока перед вратарём. После гола он должен был остаться на месте и сказать Мешкову, видел ли он, что вратарю закрыли обзор. Дальше также должен был включиться VAR. Ничего из этого не было сделано. К Мешкову претензий нет. Вопросы к Любимову на VAR и Болховитину. Это неправильно забитый гол, правильное решение — офсайд. Мешков же хорошо провёл игру.

Оценка Мешкова — 8,4.

Виталий Мешков Фото: ФК «Акрон»

«Зенит» — «Факел» — 3:1

Хорошая работа Кукуяна. Ключевое решение — 11-метровый за игру рукой игрока «Зенита» на шестой минуте. Она была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Несложный эпизод для Кукуяна, он должен был его видеть в любом случае. С небольшой паузой, но назначил пенальти.

По игре всё хорошо, и всё же Кукуян по-прежнему не в своей тарелке. Что-то его беспокоит.

Оценка Кукуяна — 8,4.

«Рубин» — ЦСКА — 1:1

Левников тоже хорошо отработал. Единственный момент — гол ЦСКА. VAR в лице Фисенко разобрался, что футболист находился в офсайде во время передачи. Так что гол отменили.

Оценка Левникова — 8,4.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Химки» — «Оренбург» — 0:0

Хорошая работа Москалёва. В моменте на 25-й минуте надо говорить о коммуникации с ассистентом. Москалёв начал себя по карманам хлопать, карточку искать. Но в итоге разобрались — красная игроку «Химок» за лишение явной возможности забить гол. Второй защитник не успевал, а нападающий вываливался в створ ворот.

Разобрался Москалёв и на 82-й минуте. Оба игрока шли к мячу, произошёл легковесный контакт. VAR здесь не при делах, арбитр правильно продолжил игру. Но в другом эпизоде Москалёв не показал жёлтую игроку «Химок» за грубую игру.

Оценка Москалёва — 8,3.

«Ростов» — «Динамо» Махачкала — 0:0

На 23-й минуте Карасёву следовало назначить штрафной удар и показать прямую красную карточку игроку «Динамо» за лишение явной возможности забить гол. Непростой момент, поскольку здесь важно понять, почему футболист начал заваливаться. Прихват за футболку был кратковременным. На самом деле защитник положил руку на плечо и фактически развернул игрока «Ростова». Падение естественное.

Не знаю, как Карасёв будет вылезать из этой психологической ямы. Третий матч подряд — низкая оценка. По нему и так видно, что ему это судейство уже неинтересно. Такое бывает, когда человек не видит цели, перспективы и перегорает. А быть простым обывателем не хочется. Надо как-то перестраиваться.

Оценка Карасёва — 7,9.

Сергей Карасёв и Валерий Карпин Фото: ФК «Ростов»

«Спартак» — «Динамо» — 2:2

Арбитр ведёт игру, это дерби, всё понятно. И всё вроде бы хорошо. Но тут Иванов не назначает простой 11-метровый в ворота «Динамо». Момент лёгкий, Иванов сам должен был увидеть, что мяч попал в поднятую вверх руку. Позиция позволяла. Ладно, назначил после вмешательства VAR.

Момент, когда Лунёв выпрыгнул и попал по Бабичу — нормальное игровое столкновение. Борьба за мяч, кто сыграл, тот и молодец. Иванов правильно продолжил игру.

Удаление Маухуба на 74-й минуте — непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками — Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод. Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай. Вместо этого Иванов показал вторую жёлтую, зная, что VAR в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов — арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая жёлтая. Всю игру работал и одним моментом всё загадил.

Оценка Иванова — 7,4.

«Пари НН» — «Локомотив» — 1:3

Нормальная работа Чебана. Но снова нет у него уверенности, снова испуганный. Не знаю, что с ним происходит. Всё ровно по игре, однако чего-то он боится.

На 61-й минуте не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру. Жёсткий подкат сзади, надо было наказывать, а не объяснять.

Оценка Чебана — 8,3.

Сергей Чебан Фото: ФК «Пари НН»

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:1

На 32-й минуте при подаче с углового игрок «Ахмата» двигался к мячу, и сзади ему на голеностоп наступил соперник. Кукуляк смотрел в центр площади ворот, поэтому эпизод не увидел. Здесь следовало назначить 11-метровый. А точнее, VAR в лице Турбина должен был позвать арбитра к монитору. Думаю, тот назначил бы пенальти. Когда судья не видит момент, его в любом случае приглашают посмотреть повтор. Похоже, VAR просто додумал, что наступ был случайным.

На 67-й минуте Кукуляк правильно продолжил игру. Мяч отскочил от земли и попал в руку, находившуюся в естественном положении. Интересный момент с отменённым голом. Пошла подача в штрафную, дальше происходит чистейшая симуляция, а следующим касанием забивается гол. Кукуляк правильно не стал свистеть симуляцию, хоть и хотел. Однако после этого его позвали к монитору, потому что игрок за линией офсайда вступил в единоборство, то есть повлиял на эпизод. Гол отменён верно.

Но по игре Кукуляк не очень понравился. Есть над чем работать. Возможно, это связано с долгой паузой — он не работал в РПЛ пять туров. Трактовка единоборств неодинаковая в обе стороны. То свистит, то не свистит. Плюс управление игроками хромает. Всё это надо улучшать.

Оценка Кукуляка — 8,3.