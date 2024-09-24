Сборная 9-го тура РПЛ. Дзюба, Акинфеев и лучший игрок чемпионата

И, конечно, куда же без Батракова, Сперцяна и Гонду!

В РПЛ состоялся 9-й тур. Прошла почти треть сезона! В минувших встречах на поле сверкнули несколько героев. А мы объединили их в сборную тура. Её представляют футболисты сразу девяти клубов: ЦСКА, «Рубина», махачкалинского и московского «Динамо», «Краснодара», «Локомотива», «Химок», «Спартака» и «Акрона». Расставлены футболисты по схеме 3-5-2.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Акинфеев в прошедшем туре спас ЦСКА от поражения в Казани. Капитан москвичей совершил парочку крутых и эффектных спасений, а всего на его счету три сейва. Если бы не Акинфеев, армейцы вполне могли пропустить больше одного мяча. Хотя в первом тайме ЦСКА играл классно, и у Игоря почти не было работы. Но основная задача любого вратаря — спасти команду в нужный момент. Акинфеев свою работу выполнил на 100%.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Егор Тесленко («Рубин»)

Защитник «Рубина» стал автором гола в ворота ЦСКА. Тесленко замкнул подачу с углового и сравнял счёт. Но и в защите Егор помог казанцам: на его счету восемь выигранных единоборств. Он стал важной причиной, по которой команда не проиграла в третий раз подряд.

Егор Тесленко Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Идар Шумахов («Динамо» Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» приятно удивляет. Команда идёт на девятом месте после девяти туров и пропустила всего семь мячей. В прошедшем матче «Динамо» снова не проиграло: махачкалинцы увезли одно очко из Ростова-на-Дону. И снова классно сработала защита команды. Отличный матч выдал Идар Шумахов, сыгравший центрального защитника в тройке. На его счету один отбор мяча, шесть выигранных единоборств, один удар и 84% точных передач.

Идар Шумахов Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Александр Филин («Химки»)

«Химки» впервые в сезоне не пропустили. Удивительно, что сделали они это в матче, в котором провели около 70 минут в меньшинстве. Подмосковный клуб сдержал дома «Оренбург» (0:0), а защитник Александр Филин отлично справился со своей работой. Именно он взял на себя руководство обороной в тяжёлый момент. И не подвёл. Филин выиграл одно единоборство, один раз отобрал мяч, отдал 94% точных передач. А главное — помог «Химкам» сохранить ворота сухими.

Александр Филин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Очередной крутой матч выдал Эдуард Сперцян. Полузащитник оформил дубль во второй игре подряд: на этот раз он дважды огорчил «Акрон». Сперцян вошёл в топ-5 игроков РПЛ по системе «гол+пас». Эдуард тащит «Краснодар» к золоту, так обидно упущенному в прошлом сезоне?

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Дмитрий Баринов («Локомотив»)

В нынешнем сезоне «Локомотив» включился в борьбу за титул. Да, в атаке у клуба всё замечательно. Но без хорошей работы опорных полузащитников было бы тяжело. Капитан «Локо» Дмитрий Баринов в прошедшем туре провёл ещё одну отличную игру. В матче с «Пари НН» он отдал 84% точных передач, совершил один отбор, трижды успешно вступал в единоборства плюс нанёс четыре удара по воротам. Также Баринов на правах капитана помогает, а где надо «пихает» молодым звёздам команды. Незаменимый игрок для нынешнего «Локомотива».

Дмитрий Баринов Фото: fclm.ru

Правый вингер: Лусиано Гонду («Зенит»)

Третий матч Гонду за «Зенит» в РПЛ — третья игра с забитым мячом! Что за чудо-игрок приехал в Санкт-Петербург. Лусиано стал автором второго мяча в ворота «Факела», ставшего победным. Аргентинец при этом задействован в комбинациях «Зенита» и отрабатывает в обороне. Отличное приобретение клуба.

Лусиано Гонду Фото: ФК «Зенит»

Левый вингер: Хесус Медина («Спартак»)

Медина стал выглядеть лучше после прихода Деяна Станковича в «Спартак». Если при Гильермо Абаскале у парагвайца не получалось действовать полезно, то сейчас Хесус смотрится намного интереснее. В прошедшем матче с «Динамо» Медина, например, заработал для своей команды пенальти. Также вингер трижды отобрал мяч, один раз успешно пошёл в дриблинг и отдал 85% точных передач. Медина ушёл с поля на 82-й минуте при счёте 2:1. Возможно, именно его не хватило на поле, чтобы «Спартак» удержал победу.

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Одна из двух-трёх главных звёзд старта РПЛ и точно главное открытие сезона. Батраков за короткий промежуток стал лидером «Локомотива» и постоянно приносит клубу очки. В прошлом туре Алексей оформил дубль в ворота «Пари НН». За девять туров Батраков набрал уже 12 (7+5) результативных действий. Что за монстр появился в РПЛ!

Алексей Батраков Фото: fclm.ru

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо» Москва)

Если Батраков новая звезда, то Тюкавин — проверенное высокое качество. Не просто так его признали лучшим в РПЛ по итогам прошлого сезона. В минувшем туре дубль форварда принёс «Динамо» ничью в дерби со «Спартаком». Особенно классным вышел второй мяч, когда он элегантно разобрался с Даниилом Денисовым и сравнял счёт на 90+5-й минуте. Также на счету Тюкавина одна успешная обводка, 88% точных передач и три удара по воротам.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Артём Дзюба («Акрон»)

Как же мощно Дзюба вернулся в РПЛ! Артём за два матча отдал уже три результативные передачи. В прошедшем туре он оформил дубль из ассистов во встрече с «Краснодаром» (2:5). К сожалению для «Акрона», это не помогло клубу набрать очки. Но с таким крутым Дзюбой тольяттинцы ещё начнут это делать. Тем более ситуация в таблице не выглядит критичной — «Акрон» идёт 11-м.

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

Главный тренер: Марцел Личка («Динамо» Москва)

«Динамо» находилось в критической ситуации в концовке матча со «Спартаком». Команда осталась в меньшинстве после удаления Эль-Мехди Маухуба и уступала в счёте. Но «Динамо» не отдало игру принципиальному сопернику. Удивительно, как гости в меньшинстве давили на «Спартак». Крутая замена Марцела Лички и спасла игру: на 82-й минуте он выпустил Фабиана Бальбуэну, который уже в добавленное время отдал голевой пас на Константина Тюкавина. А если бы не мастерство голкипера Александра Максименко, то «Динамо» могло и вовсе вырвать победу. Личка в важный момент сработал намного круче, чем его коллега Деян Станкович. И заслуженно попадает в нашу сборную тура.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 9-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 9-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Места в символической сборной тура хватило не всем, но нельзя не назвать и других футболистов, заслуживающих упоминания. Например, Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко из «Спартака», забивших два гола команды в матче с московским «Динамо». Также крутые встречи провели Давид Волк («Динамо» Махачкала), Виллиан Роша (ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва), Артём Карпукас («Локомотив») и Джон Кордоба («Краснодар»).