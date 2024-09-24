Как же бесит правило с откидкой мяча! Решения судей просто непоследовательны

Матч «Сити» — «Арсенал» заставил говорить о судействе как ни одна другая игра в этом сезоне. Споры возникли и по голам «Арсенала», и по удалению Леандро Троссарда, и по отсутствию красной карточки Эрлингу Холанду, и по другим спорным ситуациям. Но среди всех этих тем одна особенно выделяется, потому что стабильнее других обсуждается в Англии. Речь про откидку мяч.

В этой игре сначала Жереми Доку на 34-й минуте отбросил мяч после свистка, но не получил жёлтую. Правда, игроки «Арсенала» изначально хотели разыграть мяч не с того места, на что им сразу указал арбитр. Нарушение случилось ровно на центральной линии, но Доку отбросил мяч примерно на 10 метров в сторону от места фола.

Откидка мяча в исполнении Жереми Доку Фото: Скриншот

А вот на 45+8-й минуте судья уже наказал за отброшенный мяч. Причём после свистка арбитра прошла лишь одна секунда. Вероятно, Троссард всё-таки слышал свисток и действительно выбил мяч, чтобы потянуть время. В любом случае это было сомнительное решение со стороны футболиста — подставляться под вторую жёлтую.

Формально у судьи были для этого все основания. Но тут отсутствует последовательность. Почему тогда Доку перед этим избежал жёлтой?

Откидка мяча в исполнении Леандро Троссарда Фото: Скриншот

Самое удивительное, что у «Арсенала» была точно такая же ситуация в недавнем матче с «Брайтоном». Опять же, можно говорить, что Райс подставился, когда отбросил мяч за боковую линию. Пускай даже он катился — это всё равно было неоправданно со стороны полузащитника. Имея предупреждение, он отбросил мяч. То есть дал судье достаточно оснований для второй жёлтой карточки.

Откидка мяча в исполнении Деклана Райса Фото: Скриншот

Только здесь снова возникает вопрос к последовательности. Ведь в том матче тот же самый судья не дал предупреждение нападающему «Брайтона» Жоао Педро. Бразилец явно упустил мяч за боковую линию, а затем выбил его примерно на 40 метров в сторону чужой штрафной.

Педро, конечно, может сослаться на то, что просто доигрывал эпизод до конца. Только вот на повторе видно, что мяч настолько вышел за пределы поля, что футболист не мог этого не понимать. Судья почему-то не показал жёлтую игроку «Брайтона».

Жоао Педро бьёт по мячу после свистка Фото: Скриншот

Не так давно на «Чемпионате» вышла статья о крохотных офсайдах. К ним относятся по-разному, но там есть чёткое разграничение: заступил хоть на миллиметр — значит, вне игры. Это может быть дико обидно, но требования понятны. Есть чёткие правила, и они соблюдаются. Проблема с откидкой мяча в том, что здесь получается лотерея. Чуть ли не 50 на 50 — простит судья или нет.

Не существует никаких критериев. На сколько метров отбрасывать мяч можно? Сколько секунд после свистка допустимо доигрывать эпизод? Понятно, что эти ограничения прописать практически невозможно. Тем более ситуации бывают сложными. Игрок «Брайтона» замахивался, когда мяч ещё катился. Если бы Райс не вмешался, то ввод мяча нужно было бы выполнять заново, но до этой стадии игры не дошло. В случае с Доку была откидка мяча, когда судья требовал отодвинуть его. Нюансов много, и арбитры не всегда могут уследить. При этом VAR, по протоколу, не может вмешаться, если это эпизод не на красную карточку или не привёл сразу же к голу.

Деклан Райс не согласен с судьёй Фото: Ryan Pierse/Getty Images

На эту тему мы однажды общались с главным российским судьёй Сергеем Карасёвым. Вот что он рассказал:

— Иногда футболисты после фолов отбрасывают мяч на 3 метра и получают жёлтую, а иногда выбивают на чужую половину поля, и за это наказаний нет.

— Тут нужно понимать, чего хотел игрок.

— Как правило — потянуть время.

— На самом деле, бывают странные ситуации. Футболист отбрасывает мяч, хотя его команда проигрывает. Бывает, и что футболист бьёт по воротам одновременно со свистком. Давать жёлтую автоматически нельзя. А вот если идёт 90-я минута, команда побеждает, и соперник хочет быстро ввести мяч, а игрок даже на сантиметр его сдвинет, то очевидно неспортивное поведение. Иначе и трактоваться не может. Если не дать карточку в таком эпизоде, то 100% начнётся конфликт. При 5:0 ситуация выглядит уже иначе. Судья ведь чувствует, что хотят сделать футболисты — это и есть понимание игры.

Карасёв объясняет своё решение Эндрю Робертсону в матче Лиги чемпионов Фото: David Ramos/Getty Images

Мысль Карасёва понятна. И при 5:0 большой скандал действительно вряд ли случится. Однако существенные разночтения случаются не только в зависимости от судей или лиг, но и по ходу одного матча. А тут ещё получилось дважды в отношении одной команды на старте сезона — в 3-м и 5-м турах.

Сейчас уже тяжело представить, чтобы появилась радикальная трактовка — всегда (или никогда) жёлтая за откидку мяча. На такие изменения не решатся, и это вполне объяснимо. Никто не будет с линейкой замерять расстояние и с секундомером высчитывать время. Остаётся лишь ориентироваться на общую практику. Если отбросил мяч сразу же после свистка на пару метров, как бы доигрывая эпизод, — тут не дадут жёлтую. А если через значительную паузу сильно выбил, то получишь предупреждение. Увы, это лишь тенденция. В каждом конкретном случае решение судьи всё ещё может быть любым.