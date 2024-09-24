Новая звезда «Зенита» или супердуэт «Краснодара». Кто лучший в 9-м туре РПЛ?

Завершился 9-й тур РПЛ. То есть позади почти треть чемпионата. Уже определились лидеры и аутсайдеры, а топовые игроки лиги приходят в оптимальную форму. Здесь мы рассуждаем как раз о них. И вместе выбираем лучшего игрока прошедшего тура чемпионата России.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков, «Локомотив»
Два дубля в двух турах. Батраков даже не нападающий, но максимально эффективен. Периодами в матче с «Пари НН» москвичам было тяжело. Требовался футболист, который возьмёт на себя игру и сделает результат. Таким стал как раз Батраков, который за 10 минут забил два гола и пошёл отдыхать. Удивительная статистика на старте — у 19-летнего парня уже 12 результативных действий. И с отрывом он лучший игрок лиги в этом компоненте.
Константин Тюкавин, «Динамо»
Наконец-то он вернулся! Константин тяжело начинал сезон — всего один гол в первых семи турах. Не такого ожидаешь от одного из лучших игроков прошлого сезона. Однако после возвращения из сборной Тюкавина наконец-то прорвало. Сначала гол «Ахмату» в победном матче, а теперь – и дубль «Спартаку». Второй гол и вовсе спас ничью для динамовцев. Интересно, что два мяча разделили 90 минут.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Как же преобразился полузащитник после закрытия трансферного окна! До конца августа Эдуард забил всего один гол плюс оформил два ассиста. После — уже четыре мяча, причём два дубля – в ворота «Ростова» и «Акрона». В Самаре Эдуард вновь строил через себя всю атаку, убедительно взаимодействовал с Кордобой и стал одним из лучших в матче. Ещё одна демонстрация того, как психологическое состояние влияет на форму футболистов.
Лусиано Гонду, «Зенит»
Петербуржцы мучились в первом тайме с «Факелом». Но аргентинец был одним из немногих, кто пытался играть в футбол. Семак не стал менять его в перерыве и не прогадал. Именно Лусиано забил формально победный гол — как всегда, оказавшись в нужное время в нужном месте. Отличное качество для нападающего, которым он не перестаёт удивлять. С момента прихода Лусиано забивает в каждом матче. Интересно, когда это закончится?
Манфред Угальде, «Спартак»
Показалось, что Угальде угодил в небольшой кризис, ведь нападающий после крутого старта не забивал в двух турах подряд. Однако в матче с «Динамо» он вновь отличился. Забавно, что большинство его голов даже не вытекает из логики эпизодов. Но нападающий всё равно умудряется искать шансы даже в неочевидных ситуациях. А ещё он хорош в подыгрыше и единоборствах. С «Динамо», по разным статистическим данным, и вовсе стал лучшим игроком «Спартака».
Давид Волк, «Динамо» Махачкала
С учётом оборонительного стиля динамовцев, им просто необходим качественный вратарь. И Волк справляется со своей задачей. «Ростов» в очном матче не был особо активен в атаке, но пять раз в створ всё-таки пробил. Во всех эпизодах Волк был надёжен, а во втором тайме пару раз действительно спас от гола. Для парня это первый сезон на таком уровне — и всего семь пропущенных голов. Аплодируем.
Джон Кордоба, «Краснодар»
Многие помнят, с каким трудом Кордоба набирал форму после возвращения с Кубка Америки. А потом ещё и предложение от «Спартака» — история, которая тоже не добавляет мотивации играть за нынешний клуб. Но сейчас колумбиец точно понимает: как минимум до зимы он футболист «Краснодара». А значит, надо подтверждать уровень. Этим он и занимается: сначала гол+пас в матче с «Локомотивом», потом – дубль «Акрону». Именно такой Кордоба нужен Мусаеву, чтобы претендовать на золотые медали.
Доминик Ороз, «Крылья Советов»
Хорватский защитник приехал в Самару под занавес трансферного окна. Но быстро стало понятно: «Крыльям» не хватало игрока как раз такого типажа — высокий, надёжный и стабильный. С «Ахматом» он перекрывал почти все забросы верхом, а в концовке ещё и спас для команды ничью. И всё это – в первом для него матче в РПЛ. Так что свой шанс побороться за звание лучшего он точно заслужил.
Артём Дзюба, «Акрон»
С «Краснодаром» Дзюба провёл первый полноценный матч за новую команду. И сам признался: физически было непросто. Но это не помешало ему стать соавтором двух голов — в обоих случаях Артём выступил не наконечником, а распасовщиком. Всего у него уже три результативные передачи за «Акрон». Крутейший старт ветерана. Да, забрать очки в домашнем матче не вышло, но уже видны настрой и мотивация Дзюбы. С ним в составе вылететь будет куда сложнее.