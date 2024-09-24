Новая звезда «Зенита» или супердуэт «Краснодара». Кто лучший в 9-м туре РПЛ?

Завершился 9-й тур РПЛ. То есть позади почти треть чемпионата. Уже определились лидеры и аутсайдеры, а топовые игроки лиги приходят в оптимальную форму. Здесь мы рассуждаем как раз о них. И вместе выбираем лучшего игрока прошедшего тура чемпионата России.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.