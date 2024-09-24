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РПЛ-2024/2025, лучший игрок 9-го тура: Тюкавин, Батраков, Лусиано, Угальде, Сперцян, Кордоба, Дзюба, Волк, рейтинг

Новая звезда «Зенита» или супердуэт «Краснодара». Кто лучший в 9-м туре РПЛ?
Дмитрий Зимин
РПЛ-2024/2025, лучший игрок 9-го тура
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Выбрать одного будет непросто.

Завершился 9-й тур РПЛ. То есть позади почти треть чемпионата. Уже определились лидеры и аутсайдеры, а топовые игроки лиги приходят в оптимальную форму. Здесь мы рассуждаем как раз о них. И вместе выбираем лучшего игрока прошедшего тура чемпионата России.

Кого вы выбрали лучшим в 8-м туре:
Новая звезда «Зенита», надежда «Локо» или лидер «Краснодара». Кто лучший в 8-м туре РПЛ?
Рейтинг
Новая звезда «Зенита», надежда «Локо» или лидер «Краснодара». Кто лучший в 8-м туре РПЛ?

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
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Рейтинг: кто лучший игрок 9-го тура РПЛ?
Алексей Батраков, «Локомотив»
Фото: ФК «Локомотив»
1 место

Алексей Батраков, «Локомотив»

Два дубля в двух турах. Батраков даже не нападающий, но максимально эффективен. Периодами в матче с «Пари НН» москвичам было тяжело. Требовался футболист, который возьмёт на себя игру и сделает результат. Таким стал как раз Батраков, который за 10 минут забил два гола и пошёл отдыхать. Удивительная статистика на старте — у 19-летнего парня уже 12 результативных действий. И с отрывом он лучший игрок лиги в этом компоненте.

Константин Тюкавин, «Динамо»
Фото: ФК «Динамо»
2 место

Константин Тюкавин, «Динамо»

Наконец-то он вернулся! Константин тяжело начинал сезон — всего один гол в первых семи турах. Не такого ожидаешь от одного из лучших игроков прошлого сезона. Однако после возвращения из сборной Тюкавина наконец-то прорвало. Сначала гол «Ахмату» в победном матче, а теперь – и дубль «Спартаку». Второй гол и вовсе спас ничью для динамовцев. Интересно, что два мяча разделили 90 минут.

Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Фото: ФК «Краснодар»
3 место

Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Как же преобразился полузащитник после закрытия трансферного окна! До конца августа Эдуард забил всего один гол плюс оформил два ассиста. После — уже четыре мяча, причём два дубля – в ворота «Ростова» и «Акрона». В Самаре Эдуард вновь строил через себя всю атаку, убедительно взаимодействовал с Кордобой и стал одним из лучших в матче. Ещё одна демонстрация того, как психологическое состояние влияет на форму футболистов.

Лусиано Гонду, «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
4 место

Лусиано Гонду, «Зенит»

Петербуржцы мучились в первом тайме с «Факелом». Но аргентинец был одним из немногих, кто пытался играть в футбол. Семак не стал менять его в перерыве и не прогадал. Именно Лусиано забил формально победный гол — как всегда, оказавшись в нужное время в нужном месте. Отличное качество для нападающего, которым он не перестаёт удивлять. С момента прихода Лусиано забивает в каждом матче. Интересно, когда это закончится?

Манфред Угальде, «Спартак»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Манфред Угальде, «Спартак»

Показалось, что Угальде угодил в небольшой кризис, ведь нападающий после крутого старта не забивал в двух турах подряд. Однако в матче с «Динамо» он вновь отличился. Забавно, что большинство его голов даже не вытекает из логики эпизодов. Но нападающий всё равно умудряется искать шансы даже в неочевидных ситуациях. А ещё он хорош в подыгрыше и единоборствах. С «Динамо», по разным статистическим данным, и вовсе стал лучшим игроком «Спартака».

Давид Волк, «Динамо» Махачкала
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Давид Волк, «Динамо» Махачкала

С учётом оборонительного стиля динамовцев, им просто необходим качественный вратарь. И Волк справляется со своей задачей. «Ростов» в очном матче не был особо активен в атаке, но пять раз в створ всё-таки пробил. Во всех эпизодах Волк был надёжен, а во втором тайме пару раз действительно спас от гола. Для парня это первый сезон на таком уровне — и всего семь пропущенных голов. Аплодируем.

Джон Кордоба, «Краснодар»
Фото: ФК «Краснодар»
7 место

Джон Кордоба, «Краснодар»

Многие помнят, с каким трудом Кордоба набирал форму после возвращения с Кубка Америки. А потом ещё и предложение от «Спартака» — история, которая тоже не добавляет мотивации играть за нынешний клуб. Но сейчас колумбиец точно понимает: как минимум до зимы он футболист «Краснодара». А значит, надо подтверждать уровень. Этим он и занимается: сначала гол+пас в матче с «Локомотивом», потом – дубль «Акрону». Именно такой Кордоба нужен Мусаеву, чтобы претендовать на золотые медали.

Доминик Ороз, «Крылья Советов»
Фото: ФК «Крылья Советов»
8 место

Доминик Ороз, «Крылья Советов»

Хорватский защитник приехал в Самару под занавес трансферного окна. Но быстро стало понятно: «Крыльям» не хватало игрока как раз такого типажа — высокий, надёжный и стабильный. С «Ахматом» он перекрывал почти все забросы верхом, а в концовке ещё и спас для команды ничью. И всё это – в первом для него матче в РПЛ. Так что свой шанс побороться за звание лучшего он точно заслужил.

Артём Дзюба, «Акрон»
Фото: ФК «Акрон»
9 место

Артём Дзюба, «Акрон»

С «Краснодаром» Дзюба провёл первый полноценный матч за новую команду. И сам признался: физически было непросто. Но это не помешало ему стать соавтором двух голов — в обоих случаях Артём выступил не наконечником, а распасовщиком. Всего у него уже три результативные передачи за «Акрон». Крутейший старт ветерана. Да, забрать очки в домашнем матче не вышло, но уже видны настрой и мотивация Дзюбы. С ним в составе вылететь будет куда сложнее.

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