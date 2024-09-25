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Трансферы РПЛ, кого клубы ещё могут подписать, дедлайн, список свободных агентов: Муса, Языджи, Шупо-Мотинг

У клубов РПЛ осталось два дня на подписание свободных агентов. Есть несколько топ-имён!
Никита Паглазов
Трансферы РПЛ: кого клубы ещё могут подписать
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Ждём камбэк бывших звёзд лиги? Есть ещё варианты с бывшими игроками «Баварии» и «Реала».

Трансферное окно в РПЛ закрылось 12 сентября. Но после этого клубы ещё две недели, до 26 сентября, могут подписывать свободных агентов. На рынке остаётся множество футболистов с громким именем. Кто-то уже, как ЦСКА, подписал престарелую звезду (речь о Миралем Пьяниче), кого-то мы не увидим по личным соображениям (Гжегож Крыховяк), а некоторых топ-футболистов тяжело представить в России (Серхио Рамос, Кейлор Навас, Деле Алли, Жоэль Матип, Марио Балотелли). Мы выбрали футболистов, которые действительно могут усилить команды РПЛ. Есть неожиданные, но реалистичные кандидаты.

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Умар Соле (24 года, защитник)

Последний клуб: «Ред Булл Зальцбург»

Умар Соле

Умар Соле

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

24-летний француз оказался в статусе свободного агента после окончания контракта с «Ред Булл Зальцбург». В прошлом сезоне Соле провёл 28 матчей во всех турнирах — не так уж и мало. Однако Умара частенько мучат травмы. Летом игроком интересовался даже «Манчестер Юнайтед», но он остался в Австрии. И 14 сентября «Ред Булл Зальцбург» объявил о расторжении контракта с Соле по обоюдному согласию. Клуб планировал расстаться с французом летом, однако операция провалилась. Игрок в последние недели тренировался с фарм-клубом «Зальцбурга». Теперь же Соле интересуются бельгийский «Андерлехт» и греческий ПАОК. Но почему бы ему не отправиться в РПЛ?

Рафинья Алькантара (31 год, полузащитник)

Последний клуб: «Аль-Араби»

Рафинья Алькантара

Рафинья Алькантара

Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Воспитанник «Барселоны» покинул Европу в 2022-м. Рафинья перебрался из «ПСЖ» в катарский «Аль-Араби». На Ближнем Востоке бразилец провёл два сезона. Но сейчас Алькантара пребывает без клуба. Школа «Барселоны», опыт игры в топ-клубах и Лиге чемпионов плюс крутые навыки. Отличный вариант для усиления центра поля. Наверняка Рафинья запросит не самый скромный личный контракт. Однако 31-летний футболист ещё способен выдать пару крутых сезонов и помочь своей новой команде.

Серж Орье (31 год, защитник)

Последний клуб: «Галатасарай»

Серж Орье

Серж Орье

Фото: Cemal Yurttas/Getty Images

Серж Орье мог оказаться в РПЛ ещё в 2020 году. Тогда ивуарийцем интересовался «Спартак». Не срослось. Сейчас же правый защитник находится в статусе свободного агента. И договориться по сделке будет намного проще. Возможно, «Спартаку» стоит вернуться к кандидатуре Орье? Серж имеет опыт выступлений в АПЛ, Лиге 1, а также провёл 93 матча за сборную Кот-д’Ивуара. Игроков с таким послужным списком в РПЛ нет.

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Мариано Диас (31 год, нападающий)

Последний клуб: «Севилья»

Мариано Диас

Мариано Диас

Фото: Zuma/ТАСС

У Мариано Диаса складывается тяжёлая карьера. Он дважды получал шанс в родном мадридском «Реале», но в обоих случаях провалился. Его лучший сезон (2017/2018) прошёл в «Лионе». Тогда Диас забил 21 мяч в 45 встречах. А прошлую кампанию в «Севилье» Мариано провёл в основном в положении сидя, на скамейке. Диас зол и голоден до игры и голов. Ему всего 31 год, качество и класс футболиста не подлежат сомнению (для уровня РПЛ — точно). Почему бы нашим топ-командам не рассмотреть вариант с приглашением Мариано?

Ахмед Муса (31 год, нападающий)

Последний клуб: «Сивасспор»

Ахмед Муса (слева)

Ахмед Муса (слева)

Фото: Seskimphoto/Imago/ТАСС

Ещё один экс-игрок РПЛ. Муса разрывал за ЦСКА, после чего уехал в «Лестер». Но именно выступления за московский клуб так и остались лучшим эпизодом в карьере Ахмеда. Нигерийцу всего 31 год, ещё один-два сезона он способен приносить пользу. Уровень нашей лиги в сравнении с прошлым приходом Мусы упал. Так что Ахмед ещё способен закошмарить защитников российского чемпионата. Рискнёт ли кто-то подписать контракт с вингером?

Эрик Шупо-Мотинг (35 лет, нападающий)

Последний клуб: «Бавария»

Эрик Шупо-Мотинг

Эрик Шупо-Мотинг

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Удивительно, что Шупо-Мотинг до сих пор не нашёл клуб. В «Баварии» камерунец провел классный отрезок карьеры. А во второй половине сезона-2022/2023 даже стал игроком основы. Эрик работоспособен, обладает неплохой техникой, голевым чутьём и мощной физикой. Да, скорости в 35 лет уже не хватает. Но другие качества нивелируют этот пробел. У Шупо-Мотинга огромный опыт, ещё и камерунский паспорт облегчает вероятность переезда.

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Костас Манолас (33 года, защитник)

Последний клуб: «Салернитана»

Костас Манолас

Костас Манолас

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Главная ассоциация с Маноласом — гол «Барселоне» в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2017/2018. Он вывел «Рому» в 1/2 финала, а Манолас вмиг стал кумиром болельщиков римлян. Но и без этого Костас оставался квалифицированным защитником. В последние сезоны он уже не тянул игру за большие команды, а минувший и вовсе провёл в составе «Салернитаны». В топ-лигах Манолас оказался не нужен, однако в РПЛ его опыт и навыки ещё могли бы пригодиться.

Стеван Йоветич (34 года, нападающий)

Последний клуб: «Олимпиакос»

Стеван Йоветич

Стеван Йоветич

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ощущение, что Йоветич играет вечно. А ему всего 34 года! Последний сезон черногорец провёл в греческом «Олимпиакосе»: за 34 матча забил восемь мячей и оформил четыре ассиста. При этом Стеван выходил преимущественно со скамейки, наиграв всего 1155 минут. В таком же стиле Йоветич мог бы выступать в РПЛ: выходить на замену, обострять игру и решать в концовке. Благо опыта у Стевана много. Черногорец становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити», взял Лигу конференций с «Олимпиакосом» и является лучшим бомбардиром в истории сборной Черногории. Топ-вариант!

А как бы изменилась карьера этих игроков в случае переезда в Россию?
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