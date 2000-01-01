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В США устроили йогу для болельщиков прямо на поле
В США устроили йогу для болельщиков прямо на поле
«Сент-Луис Сити» подписался на необычную акцию. Теперь на стадионе команды из МЛС будут проходить занятия по йоге для болельщиков и всех жителей города.
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Ради здоровья
Ради здоровья
Акцию клуб запустил совместно с некоммерческой организацией BJC, занимающейся здравоохранением, и местной школой йоги.
Серия занятий
Серия занятий
Прошедшее занятие клуб в соцсетях назвал «первым», а значит, в будущем планируется ещё несколько подобных практик.
Клуб МЛС устроил йогу для болельщиков прямо на поле стадиона. Фото
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