Прогноз на плей-офф ЛЧ после 1-го тура
После 1-го тура Лиги чемпионов Opta обновила прогноз на групповой этап турнира. У каких команд больше всех шансов на выход в плей-офф в составе первой восьмёрки?
«Ливерпуль»
Шансы мерсисайдцев занять любое место с первого по восьмое колеблются от 5,6% до 6%.
«Бавария»
Шансы мюнхенцев на попадание в топ-8 оцениваются от 5,2% до 11,4% в зависимости от итоговой позиции.
«Барселона»
Шансы каталонцев занять любое место с первого по восьмое колеблются от 2,3% до 5,3%.
«Арсенал»
Шансы «канониров» на попадание в топ-8 оцениваются от 2,5% до 5,4% в зависимости от итоговой позиции.
«Байер»
Вероятность, что клуб из Леверкузена займёт любое место с первого по восьмое, колеблется от 5,4% до 9,6%.
«Интер»
Шансы «нерадзурри» на попадание в топ-8 оцениваются от 5,1% до 6,7% в зависимости от итоговой позиции.
«Реал»
Вероятность, что мадридцы займут любое место с первого по восьмое, колеблется от 3,6% до 25%.
«Манчестер Сити»
Шансы «горожан» на попадание в топ-8 оцениваются от 5,3% до 11,5% в зависимости от итоговой позиции.
Прогноз на плей-офф Лиги чемпионов после 1-го тура
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