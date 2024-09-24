«Золотой мяч» вручат Винисиусу. С какой стати?

Тяжёлая травма Родри ещё сильнее обострила и без того мощную чемпионскую гонку в Англии. И в то же самое время, если верить СМИ, остудила интригу в борьбе за «Золотой мяч». Мировые медиа, включая монстров вроде Marca, сообщают: главный приз от France Football достанется Винисиусу.

Винисиус на передовице топ-издания Фото: Marca

Сразу проясним: «Золотой мяч» — 2024 вручают за достижения в сезоне-2023/2024, то есть в период с 1 августа 2023-го по 31 июля 2024-го. В это время Винисиус был блестящ: он выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, сделал 24+11 в 39 матчах за «Реал». Во многом благодаря бразильцу сезон Мадрида, когда требовалась серьёзная перестройка после ухода Бензема и появления Беллингема, получился настолько триумфальным.

Но вернёмся к Родри и правилам вручения «Золотого мяча» — 2024. «Кресты» у испанца случились сейчас, а не в обозначенный период. Значит, травма не может повлиять на его шансы получить награду. В этой связи вопрос: почему СМИ начали пестрить заголовками о том, что приз France Football точно достанется Винисиусу, после объявления диагноза Родри? Они не знают правил вручения «ЗМ»? Или знают что-то, чего не знаем мы?

В сезоне-2023/2024 Родри был блестящ не меньше Винисиуса. Они как алмаз и сапфир: разные, но при этом оба драгоценны и уникальны. Родри помог «Манчестер Сити» дожать «Арсенал» в изнурительной чемпионской гонке. Помимо гениальных организаторских навыков, он раскрылся ещё и как бомбардир: в 34 матчах АПЛ испанец оформил 8+9. Это самый результативный сезон в его карьере. И забивал он часто в самые ключевые моменты встреч — когда терялись Холанд, Фоден и другие звёзды нападения «Сити».

Родри не выиграл Лигу чемпионов. «Манчестер Сити» уступил как раз «Реалу» в четвертьфинале. В ответном матче в Англии команда Гвардиолы играла с большим территориальным преимуществом, давила — но проиграла в серии пенальти. Это не попытка принизить победу «Реала» и оправдать «Сити», а лишь констатация факта.

Родри — чемпион Европы Фото: Dan Mullan/Getty Images

Зато, в отличие от Винисиуса, Родри выиграл турнир со сборной. Испания под руководством де ла Фуэнте перестроилась не менее радикально, чем «Реал» после размена Бензема на Беллингема. И, подобно тому, как Вини стабилизировал меняющийся Мадрид, Родри стал опорой новой сборной Испании. Команда де ла Фуэнте выиграла Евро, а Родри получил приз лучшему игроку турнира.

А Бразилия с Винисиусом не просто не выиграла Копа Америка — она провалилась. Всего одна победа в группе, нулевая ничья с Коста-Рикой и вылет от Уругвая в первой же стадии плей-офф. Эту игру Вини, правда, пропустил из-за дисквалификации. И вообще, очевидно, что проблема сборной Бразилии не в нём. Там в первую очередь серьёзный управленческий кризис, всё проистекает из него. Но факт остаётся фактом: Винисиус на Копе не зажёг.

Шансы Вини и Родри на «Золотой мяч» по-прежнему примерно равны. Травма испанца ни при чём! По правилам. Хотя, ещё раз, может, мы чего-то не знаем? Может, есть какие-то неформальные правила? Например, давно говорят, что у игроков «Реала» больше шансов получить «Золотой мяч», чем у футболистов других команд. Это не решающий фактор, но якобы принадлежность к Мадриду и, возможно, к Флорентину Пересу может дать буст в борьбе за «ЗМ».

Конспирология? Сплетни? Не без этого. Но как же всё-таки объяснить, что о вручении «Золотого мяча» Винисиусу как о решённом деле стали писать именно после травмы его главного конкурента? При том что травма случилась за пределами учитываемого периода.

Большие и профессиональные СМИ обычно не сдают свои источники. Но всё же было бы очень здорово, если бы они как-то объяснились. Иначе сплетен и конспирологии будет только больше.