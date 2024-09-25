Против кого ошибаются судьи в РПЛ. VAR — главный помощник «Спартака»

В Российской Премьер-Лиге прошёл 9-й тур. В минувших встречах судьи совершили несколько ошибок. А где-то на помощь арбитрам пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
- Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
Ошибки судей в 9-м туре
«В матче «Акрон» — «Краснодар» (2:5) арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал забитый мяч гостей. «Один из ключевых эпизодов — первый гол «Краснодара». Их игрок находился за линией офсайда, это очевидно. Он стоял перед вратарём и перекрывал ему обзор плюс делал дополнительное движение. В этот момент Мешков находился в обратной диагонали, и всё видение у него было на борьбу игроков, которые выпрыгивали за мячом. Возможно, он не видел эпизода. Это момент для VAR. После гола должна была начаться проверка на предмет офсайда. В таких случаях чертят линию и, если «вне игры» было, зовут главного арбитра к монитору, чтобы тот принял решение, мешал ли футболист вратарю. Второй вариант: есть первый ассистент Болховитин, который прекрасно видел игрока перед вратарём. После гола он должен был остаться на месте и сказать Мешкову, видел ли он, что вратарю закрыли обзор. Дальше также должен был включиться VAR. Ничего из этого не было сделано. К Мешкову претензий нет. Вопросы к Любимову на VAR и Болховитину. Это неправильно забитый гол, правильное решение — офсайд. Мешков же хорошо провёл игру», — отметил Федотов.
Судья Сергей Карасёв ошибочно не показал прямую красную карточку защитнику «Динамо» Махачкала Валентину Пальцеву в матче с «Ростовом» (0:0). На 23-й минуте он сфолил в штрафной на форварде соперников Роналдо, но арбитр и VAR-бригада не наказали игрока «Динамо».
Сергей Карасёв и Валерий Карпин
Фото: ФК «Ростов»
В матче «Спартака» и московского «Динамо» (2:2) судья Сергей Иванов ошибочно удалил форварда Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте.
«Удаление Маухуба на 74-й минуте — непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками — Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод. Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай. Вместо этого Иванов показал вторую жёлтую, зная, что VAR в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов — арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая жёлтая. Всю игру работал и одним моментом всё загадил».
А во встрече «Ахмата» и «Крыльев Советов» (1:1) судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота самарцев на 32-й минуте за фол в штрафной.
Таблица ошибок судей после 9-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Ростов»
|2
|1
|-1
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|1
|0
|-1
|«Акрон»
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR
VAR в матче «Рубина» и ЦСКА (1:1) верно подсказал судье Кириллу Левникову отменить гол Тамерлана Мусаева.
Сергей Иванов после консультации с VAR назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре со «Спартаком».
Евгений Кукуляк после вмешательства VAR верно отменил второй гол «Ахмата» в игре с «Крыльями Советов».
Евгений Кукуляк
Фото: ФК «Крылья Советов»
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|1
|3
|+2
|«Крылья Советов»
|0
|2
|+2
|«Зенит»
|0
|2
|+2
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Химки»
|4
|4
|0
|«Факел»
|2
|2
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Рубин»
|3
|2
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|2
|1
|-1
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|3
|0
|-3