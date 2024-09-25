Против кого ошибаются судьи в РПЛ. VAR — главный помощник «Спартака»

А вот московское «Динамо» страдает от неверных решений арбитров чаще всех.

В Российской Премьер-Лиге прошёл 9-й тур. В минувших встречах судьи совершили несколько ошибок. А где-то на помощь арбитрам пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 9-м туре

«В матче «Акрон» — «Краснодар» (2:5) арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал забитый мяч гостей. «Один из ключевых эпизодов — первый гол «Краснодара». Их игрок находился за линией офсайда, это очевидно. Он стоял перед вратарём и перекрывал ему обзор плюс делал дополнительное движение. В этот момент Мешков находился в обратной диагонали, и всё видение у него было на борьбу игроков, которые выпрыгивали за мячом. Возможно, он не видел эпизода. Это момент для VAR. После гола должна была начаться проверка на предмет офсайда. В таких случаях чертят линию и, если «вне игры» было, зовут главного арбитра к монитору, чтобы тот принял решение, мешал ли футболист вратарю. Второй вариант: есть первый ассистент Болховитин, который прекрасно видел игрока перед вратарём. После гола он должен был остаться на месте и сказать Мешкову, видел ли он, что вратарю закрыли обзор. Дальше также должен был включиться VAR. Ничего из этого не было сделано. К Мешкову претензий нет. Вопросы к Любимову на VAR и Болховитину. Это неправильно забитый гол, правильное решение — офсайд. Мешков же хорошо провёл игру», — отметил Федотов.

Судья Сергей Карасёв ошибочно не показал прямую красную карточку защитнику «Динамо» Махачкала Валентину Пальцеву в матче с «Ростовом» (0:0). На 23-й минуте он сфолил в штрафной на форварде соперников Роналдо, но арбитр и VAR-бригада не наказали игрока «Динамо».

Сергей Карасёв и Валерий Карпин Фото: ФК «Ростов»

В матче «Спартака» и московского «Динамо» (2:2) судья Сергей Иванов ошибочно удалил форварда Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Удаление Маухуба на 74-й минуте — непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками — Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод. Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай. Вместо этого Иванов показал вторую жёлтую, зная, что VAR в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов — арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая жёлтая. Всю игру работал и одним моментом всё загадил».

А во встрече «Ахмата» и «Крыльев Советов» (1:1) судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота самарцев на 32-й минуте за фол в штрафной.

Таблица ошибок судей после 9-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Ростов» 2 1 -1 «Оренбург» 1 0 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ахмат» 1 0 -1 «Акрон» 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 1 0 «Зенит» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Пари НН» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR

VAR в матче «Рубина» и ЦСКА (1:1) верно подсказал судье Кириллу Левникову отменить гол Тамерлана Мусаева.

Сергей Иванов после консультации с VAR назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре со «Спартаком».

Евгений Кукуляк после вмешательства VAR верно отменил второй гол «Ахмата» в игре с «Крыльями Советов».

Евгений Кукуляк Фото: ФК «Крылья Советов»

Таблица ошибок, исправленных VAR