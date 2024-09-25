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Против кого судьи ошибались чаще всего в 9-м туре РПЛ, таблица и разбор ошибок: Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локомотив

Против кого ошибаются судьи в РПЛ. VAR — главный помощник «Спартака»
Никита Паглазов
Против кого судьи ошибались в 9-м туре РПЛ
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А вот московское «Динамо» страдает от неверных решений арбитров чаще всех.

В Российской Премьер-Лиге прошёл 9-й тур. В минувших встречах судьи совершили несколько ошибок. А где-то на помощь арбитрам пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

А кто вошёл в сборную тура?
Сборная 9-го тура РПЛ. Дзюба, Акинфеев и лучший игрок чемпионата
Сборная 9-го тура РПЛ. Дзюба, Акинфеев и лучший игрок чемпионата

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 9-м туре

«В матче «Акрон» — «Краснодар» (2:5) арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал забитый мяч гостей. «Один из ключевых эпизодов — первый гол «Краснодара». Их игрок находился за линией офсайда, это очевидно. Он стоял перед вратарём и перекрывал ему обзор плюс делал дополнительное движение. В этот момент Мешков находился в обратной диагонали, и всё видение у него было на борьбу игроков, которые выпрыгивали за мячом. Возможно, он не видел эпизода. Это момент для VAR. После гола должна была начаться проверка на предмет офсайда. В таких случаях чертят линию и, если «вне игры» было, зовут главного арбитра к монитору, чтобы тот принял решение, мешал ли футболист вратарю. Второй вариант: есть первый ассистент Болховитин, который прекрасно видел игрока перед вратарём. После гола он должен был остаться на месте и сказать Мешкову, видел ли он, что вратарю закрыли обзор. Дальше также должен был включиться VAR. Ничего из этого не было сделано. К Мешкову претензий нет. Вопросы к Любимову на VAR и Болховитину. Это неправильно забитый гол, правильное решение — офсайд. Мешков же хорошо провёл игру», — отметил Федотов.

Судья Сергей Карасёв ошибочно не показал прямую красную карточку защитнику «Динамо» Махачкала Валентину Пальцеву в матче с «Ростовом» (0:0). На 23-й минуте он сфолил в штрафной на форварде соперников Роналдо, но арбитр и VAR-бригада не наказали игрока «Динамо».

Сергей Карасёв и Валерий Карпин

Сергей Карасёв и Валерий Карпин

Фото: ФК «Ростов»

В матче «Спартака» и московского «Динамо» (2:2) судья Сергей Иванов ошибочно удалил форварда Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«Удаление Маухуба на 74-й минуте — непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками — Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод. Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай. Вместо этого Иванов показал вторую жёлтую, зная, что VAR в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов — арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая жёлтая. Всю игру работал и одним моментом всё загадил».

А во встрече «Ахмата» и «Крыльев Советов» (1:1) судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота самарцев на 32-й минуте за фол в штрафной.

А как отработали судьи в других встречах?
«Арбитр матча «Спартак» — «Динамо» загадил всё одним моментом». Судейство в 9-м туре РПЛ
«Арбитр матча «Спартак» — «Динамо» загадил всё одним моментом». Судейство в 9-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 9-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М20-2
«Динамо» Мх21-1
«Ростов»21-1
«Оренбург»10-1
«Химки»10-1
«Ахмат»10-1
«Акрон»10-1
«Крылья Советов»110
«Зенит»000
ЦСКА000
«Рубин»000
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Пари НН»02+2
«Факел»02+2

Ошибки, исправленные VAR

VAR в матче «Рубина» и ЦСКА (1:1) верно подсказал судье Кириллу Левникову отменить гол Тамерлана Мусаева.

Сергей Иванов после консультации с VAR назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре со «Спартаком».

Евгений Кукуляк после вмешательства VAR верно отменил второй гол «Ахмата» в игре с «Крыльями Советов».

Евгений Кукуляк

Евгений Кукуляк

Фото: ФК «Крылья Советов»

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Спартак»13+2
«Крылья Советов»02+2
«Зенит»02+2
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Краснодар»01+1
«Пари НН»01+1
«Химки»440
«Факел»220
«Локомотив»110
«Рубин»32-1
«Ростов»10-1
«Ахмат»21-1
«Оренбург»20-2
«Динамо» М20-2
«Динамо» Мх30-3
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