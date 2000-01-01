5 самых возрастных игроков АПЛ сезона-2024/2025
В АПЛ в этом сезоне выступает немало опытнейших игроков. Как выглядит пятёрка самых возрастных футболистов лиги?
5-е место — Джонни Эванс
Сейчас защитнику «Манчестер Юнайтед» 36 лет и 8 месяцев. В этом сезоне он отыграл два матча в АПЛ.
4-е место — Джейми Варди
Форварду «Лестера» на данный момент 37 лет и 8 месяцев. Нападающий в этом сезоне провёл пять встреч, забив два гола.
3-е место — Джеймс Милнер
Сейчас полузащитнику «Брайтона» 38 лет и 7 месяцев. На счету игрока в этом сезоне три матча АПЛ.
2-е место — Эшли Янг
Защитнику «Эвертона» на данный момент 39 лет и 2 месяца. В этом сезоне он провёл три игры и сделал голевую передачу.
1-е место — Лукаш Фабианьски
Сейчас вратарю «Вест Хэма» 39 лет и 4 месяца. За сезон он отыграл один матч в АПЛ, пропустив один гол.
5 самых возрастных игроков АПЛ сезона-2024/2025
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