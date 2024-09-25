Дзюбе осталось два рекорда, чтобы войти в историю. Как обойти Лоськова и Кержакова?

Артём Дзюба резво начал в «Акроне». В первых трёх матчах — три результативные передачи. Хотя многие наверняка сомневались, сможет ли нападающий набивать статистику вне топ-клубов. Ещё и с учётом нынешней формы и возраста. Но этот мужчина не перестаёт нас удивлять. Да, скорость и темп игры уже не те, но чувство момента и опыт никуда не делись. Сейчас Дзюба играет за счёт этого. И у него прекрасно получается.

Одну из своих целей на остаток карьеры 36-летний нападающий обозначил вскоре после первого матча за «Акрон» — побить рекорд Дмитрия Лоськова. Вот его комментарий для «Матч ТВ».

Артём Дзюба нападающий «Акрона» «Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведёт. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня ещё есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому всё идёт в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение».

Что нужно Дзюбе, чтобы побить рекорд Лоськова?

По сути, не так много. Дмитрий Лоськов — лучший в чемпионатах России по системе «гол+пас». Он отыграл почти 20 лет и за это время оформил 265 (120+145) результативных действий. Сейчас цифры кажутся действительно немыслимыми. Ожидалось, что Дзюба приблизится к своему бывшему тренеру ещё в «Локомотиве», но за всю весну — 0 результативных действий в РПЛ. Зато в «Акроне» — уже +3. Соответственно, у нападающего сейчас 258 (160+98) очков. То есть ещё девять результативных действий — и рекорд падёт. За Лоськовым и Дзюбой — пропасть. У Кержакова всего 209 очков, а у самого Тихонова — 172.

Интересно, что если брать ещё и другие турниры (Кубок, Суперкубок России, еврокубки), то расстояние тоже не критическое: у Дзюбы 319 очков, а у Лоськова — 329. То есть всё это отыгрывается в пределах одного сезона. Если, конечно, классно его провести.

Дмитрий Лоськов и Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одно крутое достижение, которое может покориться Дзюбе, — место в топ-5 по количеству матчей в РПЛ. Сейчас у него 425 встреч. Ближайшая цель — Игорь Семшов, у которого 433 матча. Его он, вероятно, превзойдёт уже в этом сезоне. А вот до Лоськова здесь не дотянется. У Дмитрия 453 игры в чемпионатах России. Даже если Дзюба выйдет во всех оставшихся матчах (а их 21), то всё равно не доберётся до легенды. А вот если задержится и на следующий сезон, то вполне.

А что с рекордом Кержакова?

У Артёма точно есть ещё одна цель — побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова. Но там есть разночтения. Существуют два клуба голеадоров. Первый — Григория Федотова. Там учитываются голы, забитые в чемпионате, Кубке, за сборную, в еврокубках и в лигах некоторых стран. И здесь Артём обошёл Александра, но до первого места ему уже не добраться. Сейчас Дзюба третий с 229 голами. Выше — Протасов (245) и Блохин (319).

Александр Кержаков Фото: FCZ.CH

Но есть и другой рейтинг — «Клуб 100» от «Спорт-экспресса». И вот там Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола. Всё дело в том, что клуб Григория Федотова не учитывает мячи, забитые в чемпионате Швейцарии. Видимо, создатели не считали эту лигу достаточно статусной. Поэтому семь мячей у Кержакова просто забрали. В «Клубе 100» у Александра 233 гола, а у Дзюбы, соответственно, 229. Пять мячей — и новое достижение покорится.

И в ближайшие годы Артёма точно никто не догонит. Первый преследователь из ещё играющих — Фёдор Смолов со 153 мячами. А, например, Фёдор Чалов не забил пока даже 100 голов.

Интересно, что Кержаков всегда спокойно относился к рекордам Дзюбы.

Александр Кержаков бывший нападающий сборной России «Искренне говорил и говорю, что всё, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнёрам. Всегда знал, что я часть команды. Был нападающим, для меня создавали моменты. Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артём забьёт больше — здорово. Для меня это уже прошлое».

Ведь не менее важно, что Дзюба уже вряд ли побьёт рекорд Александра по голам за сборную — там у обоих по 30 мячей. Но предпосылок для вызова Артёма в национальную команду мало.