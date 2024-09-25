«Твенте» в еврокубках спустя 12 лет! А где сейчас герои, «загрузившие тройку» «Зениту»?

«Твенте» не выступал в еврокубках с сезона-2012/2013. Тогда нидерландский клуб сыграл на групповом этапе Лиги Европы. И спустя 12 лет «Твенте» вернулся в турнир: в 1-м туре общего этапа команда сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед».

Клуб из Энсхеде попал в еврокубки с третьего места в чемпионате Нидерландов. А в начале 2010-х «Твенте» переживал лучший период в истории: выиграл первое (и пока что единственное) золото Эредивизии и Кубок Нидерландов. Также команда зажгла в Лиге Европы — 2010/2011, дойдя до четвертьфинала турнира. По пути «Твенте» выбил санкт-петербургский «Зенит». Первый матч в Нидерландах хозяева выиграли со счётом 3:0, а в ответном уступили — 0:2. Но это не помешало нидерландцам пройти дальше. А через пару недель тогдашний тренер «Спартака» Валерий Карпин после разгрома от «Порту» (2:5) в четвертьфинале Лиги Европы вышел к болельщикам и подарил миру легендарный мем про «сраный «Твенте» тройку «Зениту» загрузил». Эта фраза вошла в фольклор российского футбола.

При этом тогда «Твенте» обладал отличным составом. А нескольких игроков вы отлично знаете. Вспоминаем главных героев той команды и рассказываем, где они сейчас.

Николай Михайлов (36 лет, вратарь)

Михайлов тогда Михайлов сейчас

Болгарский голкипер оказался в «Твенте» в 2007 году. «Ливерпуль» отдал Михайлова в аренду сразу на три сезона. А в 2010-м нидерландцы выкупили Николая всего за € 1,5 млн. Михайлов сначала помог «Твенте» стать чемпионом Нидерландов, а затем выдал мощную еврокампанию. Болгарин покинул клуб в 2013-м, перебравшись в итальянскую «Верону». Интересно, что 36-летний вратарь завершил карьеру только летом 2024 года. Его последним клубом стал родной софийский «Левски».

Дуглас (36 лет, защитник)

Дуглас тогда Дуглас сейчас

Нидерландско-бразильский защитник известен российским болельщикам по выступлениям за московское «Динамо». Дуглас выступал в РПЛ с 2013 по 2015 год. А в сезоне-2010/2011 он помог «Твенте» разгромить «Зенит» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас 36-летний защитник выступает за нидерландский «Барбарос» из города Хенгело в низших лигах.

Огучи Оньеву (42 года, защитник)

Оньеву тогда Оньеву сейчас

193-сантиметровый бугай известен своей дракой со Златаном Ибрагимовичем в «Милане». Но также на его счету 67 матчей за сборную США. В «Твенте» Оньеву оказался в январе 2011-го на правах аренды как раз из «Милана». В домашнем матче с «Зенитом» Огучи остался в запасе. Однако американец — один из самых известных и успешных футболистов из того состава «Твенте». Сейчас он работает на важной должности — вице-президент Федерации футбола США по спортивным вопросам. Также Оньеву руководит сетью фитнес-центров и является амбассадором спортивного бренда.

Петер Висгерхоф (44 года, защитник)

Петер Висгерхоф тогда Фото: Patrick Goosen/Getty Images

В сезоне-2010/2011 Висгерхоф провёл наибольшее количество минут на поле среди всех игроков «Твенте» — 4325. Естественно, он сыграл и полный матч с «Зенитом». Петер был незаменим в центре защиты. Но уже через три года завершил профессиональную карьеру. Висгерхоф входит в наблюдательный совет клуба «НЕК Неймеген», а также работает в семейной компании по аренде автомобилей.

Данни Ландзат (48 лет, полузащитник)

Ландзат тогда Ландзат сейчас

Один из самых опытных и сильных футболистов того состава «Твенте». У Ландзата на счету 38 матчей за сборную Нидерландов, выступления за «Фейеноорд», АЗ и английский «Уиган». А в матче с «Зенитом» он стал автором второго гола на 56-й минуте. Тогда Данни нанёс не самый крутой удар по воротам Вячеслава Малафеева, но голкипер не справился с ним. Ландзат завершил карьеру летом 2014 года, после чего начал тренерскую деятельность. Сейчас Данни входит в штаб Паскаля Янсена (да-да, того самого, который был близок к «Спартаку») в венгерском «Ференцвароше». Так что Ландзат вполне мог сейчас работать в России.

Тео Янсен (43 года, полузащитник)

Янсен тогда Янсен сейчас

Тео Янсен наиболее известен по выступлениям за родной «Витесс». Уже по окончании карьеры он пересекался с Леонидом Слуцким, работая в штабе молодёжной команды. В матчах с «Зенитом» Янсен зажигал в центре поля, но голов не забил. Хотя в сезоне-2010/2011 вместе с Люком де Йонгом стал лучшим бомбардиром «Твенте» (20 мячей). Сейчас Янсен работает главным скаутом «Витесса». Напомним, летом клуб от банкротства отделяли всего 25 (!) минут. Однако всё завершилось благополучно. Сейчас «Витесс» выступает во второй лиге Нидерландов.

Брайан Руис (39 лет, полузащитник)

Руис тогда Руис сейчас

Наверное, самый колоритный и известный игрок из того состава «Твенте». Костариканец пропустил оба матча с «Зенитом» из-за травмы, но в остальное время отлично помогал команде. За 40 игр сезона он наколотил 10 мячей и оформил 11 ассистов. И уже летом 2011 года его забрал английский «Фулхэм». Пиком карьеры Руиса стало выступление за Коста-Рику на ЧМ-2014. Брайан завершил карьеру в 2023-м в клубе «Алахуэленсе» из местного чемпионата. Сейчас он работает там же ассистентом главного тренера.

Насер Шадли (35 лет, полузащитник)

Шадли тогда Шадли сейчас

Ещё один звёздный игрок из того состава «Твенте». С «Зенитом» бельгиец провёл оба полных матча, а в первом стал автором голевого паса на Люка де Йонга. В 2013 году Шадли укатил из «Твенте» в английский «Тоттенхэм». Также Насер выступал за «Вест Бромвич», «Монако», «Андерлехт» и «Истанбул Башакшехир». Его последним клубом стал бельгийский «Вестерло», контракт с которым завершился летом 2024-го. Сейчас Шадли пребывает в статусе свободного агента. В соцсетях футболист в конце лета поделился фотографиями с отдыха на исторической родине — в Марокко.

Марк Янко (41 год, нападающий)

Янко тогда Янко сейчас

Австрийский форвард не забивал «Зениту» и даже не вышел на поле, но в сезоне-2010/2011 на его счету 17 голов в 42 встречах. В 2012-м Янко забрал «Порту», где тот, правда, не закрепился. Зато Марк постоянно помогал сборной Австрии, за которую у него набралось 70 матчей и 28 забитых мячей. Форвард завершил карьеру в 2019 году в швейцарском «Лугано». Сейчас Янко занимается предпринимательской деятельностью.

Люк де Йонг (34 года, нападающий)

Де Йонг тогда Де Йонг сейчас

Главный герой 1/8 финала. Именно дубль де Йонга в Энсхеде серьёзно помог «Твенте» пройти в четвертьфинал. В клубе Люк дорос до статуса большого игрока, после чего поехал в путешествие. «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Ньюкасл», ПСВ, «Севилья», «Барселона» — список набрался солидный. Сейчас де Йонг вновь выступает за клуб из Эйндховена. За шесть матчей нынешнего чемпионата Нидерландов 34-летний форвард забил за ПСВ три гола и оформил четыре ассиста.

Мишель Прюдомм (65 лет, главный тренер)

Прюдомм тогда Прюдомм сейчас

Знаковая фигура для бельгийского футбола. В «Твенте» Прюдомм залетел уже после чемпионского сезона-2009/2010. Его предшественник Стив Макларен сменил Нидерланды на немецкий «Вольфсбург». Прюдомм проделал классную работу с «Твенте»: 1/4 финала Лиги Европы, второе место в чемпионате, а также выигранные Кубок и Суперкубок Нидерландов. Через год Мишель отправился на заработки в саудовский «Аль-Шабаб». А его последней работой стала должность вице-президента льежского «Стандарда». Сейчас 65-летний специалист отдыхает от футбола. В 2023 году Бельгийская футбольная ассоциация попросила Прюдомма войти в штаб сборной или стать техническим директором. Он заявил, что предпочёл бы не возвращаться в футбол, потому что от него потребуется слишком много умственных и физических затрат.