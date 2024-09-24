8 вратарей для «Барсы» после вылета тер Штегена. Двоим придётся возобновить карьеру!

«Барселона» осталась без основного вратаря до конца этого сезона. Марк-Андре тер Штеген получил травму колена, перенёс операцию и выбыл ориентировочно на семь-девять месяцев. Поскольку летнее трансферное окно закрыто, каталонский клуб заменит немца свободным агентом.
В последние дни различные источники пишут о кандидатах, которых рассматривает «Барселона» на позицию голкипера. Этот список – в нашем рейтинге. Голосуйте за того, кто, на ваш взгляд, больше всего подходит сине-гранатовым. Помимо того, мы предложили опцию с ещё несколькими известными свободными агентами, чьи имена пока не всплывали. Можно проголосовать и за то, что «Барсе» вообще не нужен новый голкипер.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Войцех Щенсны, 34 года
Известный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает возможный приход в «Барселону» Щенсного, который находится в прекрасном для вратаря возрасте и ещё в прошлом сезоне был основным голкипером «Ювентуса». Поляк провёл 35 матчей, в которых пропустил 30 мячей и 15 раз сыграл «на ноль». Его решение завершить карьеру после того, как туринский клуб расторг с ним контракт, стало настоящей сенсацией. Кажется, поторопился. Вдобавок летом Войцех провёл две игры на Евро-2024, так что должен быстро набрать форму. Важно, что у Щенсного богатый победный опыт: за карьеру он выиграл 11 трофеев, включая три чемпионских титула с «Ювентусом».
Кейлор Навас, 37 лет
Навас в «Барселоне» – это может быть очень пикантный переход! Ведь речь идёт о бывшем голкипере «Реала». Костариканец отыграл пять сезонов за Мадрид, взял с ним 11 из своих 28 трофеев за карьеру. Тем не менее, по данным Mundo Deportivo, Кейлор готов стать новичком «Барсы», а вопрос зарплаты не будет для него проблемой. Навас находится в статусе свободного агента с июля после того, как завершился его контракт с «ПСЖ». В прошлом сезоне костариканец принял участие всего в шести матчах, в которых пропустил семь мячей и дважды сыграл «на ноль». Сейчас тренируется самостоятельно.
«Барселоне» не нужен новый вратарь
В заявке «Барселоны», помимо тер Штегена, есть 25-летний Иньяки Пенья, который и заменил травмированного немца по ходу матча с «Вильярреалом», 20-летний Андер Астралага и 18-летний американец Диего Кохен.
У Пеньи 23 матча за первую команду «Барселоны», в которых он пропустил 39 мячей и пять раз сыграл «на ноль». Молодые Астралага и Кохен пока выступали только за фарм-клуб сине-гранатовых. Может быть, «Барсе» хватит этих троих до конца сезона, поэтому не нужно никого подписывать вместо тер Штегена? Хотя и Кохен сейчас залечивает мышечное повреждение, что добавляет головной боли Ханс-Дитеру Флику.
Клаудио Браво, 41 год
Браво кажется слишком старым для «Барселоны», но есть факторы и в пользу его подписания. Во-первых, чилиец связан с каталонским клубом – он отыграл два сезона за «Барсу» с 2014 по 2016 год, взял с командой восемь трофеев из своих 17 за карьеру, включая два чемпионских титула. Сам Клаудио и предложил сейчас сине-гранатовым свою кандидатуру, несмотря на недавнее решение завершить карьеру. Браво ещё не растерял форму, ведь в конце июля он провёл два матча за сборную Чили на Кубке Америки. В прошлом сезоне Браво был в «Бетисе»: принял участие в девяти играх, пропустил семь мячей и выдал два «сухаря».
«Барселоне» нужен другой вратарь — свободный агент
Кого из свободных агентов пока не связывали с «Барсой»? Самый дорогой в списке безработных голкиперов – 23-летний Кристоффер Классон. Он ещё недавно выступал за молодёжную сборную Норвегии, а до лета 2024-го принадлежал английскому «Лидсу». Правда, в прошлом сезоне провёл всего три матча, пропустил два мяча и дважды сыграл «на ноль».
Из остальных фигур выделяется 31-летний Симон Слуга. У этого вратаря три матча за первую сборную Хорватии, он был в заявке «шашечных» на Евро-2020. В минувшем сезоне Слуга выступал за болгарский «Лудогорец», провёл 22 матча, пропустил 17 мячей и 12 раз сыграл «на ноль». С ним в составе болгары побеждали в Лиге конференций «Аякс» (1:0) и «Фенербахче» (2:0).
Есть в списке более-менее дорогих свободных агентов даже россиянин. 37-летний экс-голкипер московского «Динамо» и нашей сборной Антон Шунин, который в прошлом сезоне сыграл за бело-голубых немало: 20 матчей (три – «на ноль»), 26 пропущенных мячей. Чем он хуже какого-нибудь Бадии или Масипа!
Лорис Кариус, 31 год
По информации Sky Sports, «Барселоне» среди прочих предложили экс-вратаря «Ливерпуля», которого болельщики помнят, прежде всего, по ужасным ошибкам в финале Лиги чемпионов 2018 года с «Реалом». Кариус так и не взял ни одного трофея за карьеру и за первую сборную Германии не сыграл. Впрочем, у Лориса всё равно есть ценный для «Барсы» опыт выступлений на топ-уровне – в АПЛ, Бундеслиге и ЛЧ. В прошлом сезоне немец был в «Ньюкасле». Провёл только один матч на выезде с «Арсеналом» (1:4), в котором пропустил четыре мяча. Летом стал свободным агентом.
Хорди Масип, 35 лет
У «Барселоны», по информации Mundo Deportivo, есть вариант вернуть своего воспитанника Масипа в качестве свободного агента. Хорди находился в каталонской команде с 2009 по 2017 год, но в основном выступал за фарм-клуб. За первую команду сине-гранатовых он сыграл всего четыре матча. Стал обладателем пяти трофеев в составе «Барсы». После этого ещё семь сезонов провёл в «Вальядолиде». Там Масип много играл в Примере. А в прошлом сезоне он был капитаном команды в Сегунде. Поучаствовал в 31 матче («на ноль» – 15), пропустил 23 мяча. С июля голкипер без клуба.
Этрит Бериша, 35 лет
В шорт-лист «Барселоны» попал и голкипер сборной Албании. Об этом пишет инсайдер Николо Скира. У Бериши 80 матчей за национальную команду, он ездил на Евро-2024, правда, в статусе запасного. Фактически вся карьера Этрита на высоком уровне прошла в Италии, где он провёл полторы сотни матчей в Серии А. Дотянул до «Лацио» и «Аталанты». В последнем сезоне выступал за «Эмполи». Поучаствовал в 14 играх («на ноль» – четыре), пропустил 25 мячей. Начинал же Бериша в Швеции, там выиграл оба своих трофея в профессиональном футболе. С июля албанец находится без клуба.
Томаш Вацлик, 35 лет
В списке возможных подписаний «Барселоны», как утверждает Marca, находится также экс-голкипер сборной Чехии. У Вацлика 54 матча за национальную команду, а последний – летом 2023-го. В Примере Томаш выступал за «Севилью», с этой командой выиграл Лигу Европы – 2019/2020. Ещё шесть трофеев он завоевал с пражской «Спартой», «Базелем» и «Олимпиакосом». С января 2024-го Вацлик был в «Альбасете»: сыграл 12 матчей во втором испанском дивизионе, пропустил 14 мячей и выдал четыре «сухаря». Ушёл оттуда свободным агентом. До этого полгода числился в клубе МЛС «Нью-Инглэнд Революшн», где не выходил на поле после травмы плеча.
Эдгар Бадия, 32 года
Бадия – не столь известная фигура, интерес к нему подтверждает Mundo Deportivo. Это воспитанник «Эспаньола», который выступал за юношеские сборные Испании и трижды сыграл за команду Каталонии. Последние пять сезонов Эдгар провёл в «Эльче», но в январе уходил на полгода в аренду в «Сарагосу». В августе голкипер расторг контракт с «Эльче», проведя в новом сезоне Сегунды один матч с «Уэской» (0:1), и получил статус свободного агента. А в прошлом сезоне он сыграл 27 матчей во втором испанском дивизионе, «сухих» – восемь. Пропустил 24 мяча. Бадия – невысокий вратарь ростом всего лишь 180 см.