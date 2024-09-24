8 вратарей для «Барсы» после вылета тер Штегена. Двоим придётся возобновить карьеру!

«Барселона» осталась без основного вратаря до конца этого сезона. Марк-Андре тер Штеген получил травму колена, перенёс операцию и выбыл ориентировочно на семь-девять месяцев. Поскольку летнее трансферное окно закрыто, каталонский клуб заменит немца свободным агентом.

В последние дни различные источники пишут о кандидатах, которых рассматривает «Барселона» на позицию голкипера. Этот список – в нашем рейтинге. Голосуйте за того, кто, на ваш взгляд, больше всего подходит сине-гранатовым. Помимо того, мы предложили опцию с ещё несколькими известными свободными агентами, чьи имена пока не всплывали. Можно проголосовать и за то, что «Барсе» вообще не нужен новый голкипер.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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