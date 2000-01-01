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Ямаль осчастливил детей таксиста
Ямаль осчастливил детей таксиста
Мужчина, который перевозил звёздного игрока «Барселоны», попросил Ламина передать на камеру привет его детям. Тот не отказался, вызвав непередаваемые эмоции у ребят.
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Ямаль отправил привет семье таксиста. Реакция детей — бесценна
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