Ямаль осчастливил детей таксиста
Мужчина, который перевозил звёздного игрока «Барселоны», попросил Ламина передать на камеру привет его детям. Тот не отказался, вызвав непередаваемые эмоции у ребят.
Ямаль отправил привет семье таксиста. Реакция детей — бесценна
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