Дерби пошло не по плану
«Партизан» в матче чемпионата Сербии дома разгромно влетел «Црвене Звезде» 0:4. Главное сербское дерби закончилось для «Партизана» печально, что не могло не сказаться на настроении фанатов.
Фанаты не простили тренеру разгром
Разъярённые болельщики «Партизана» разгромили домашнюю раздевалку, а лицо тренера пострадало от осколков стёкол. На пресс-конференцию Александар Станоевич пришёл с порезами.
Тренер сербской команды пострадал от разъярённых фанатов, их команда проиграла 0:4 в дерби
Читайте также
Ямаль осчастливил детей таксиста. Реакция бесценна
Футболист креативно объявил о завершении карьеры
Невероятная история 82-летней болельщицы
5 самых возрастных игроков АПЛ сезона-2024/2025
Прогноз на плей-офф ЛЧ после 1-го тура
В США устроили йогу для болельщиков прямо на поле
Невероятный перформанс перед «суперкласико». Видео
Крутая серия «Спартака» без поражений в дерби
У Холанда — 100 за «Сити». Повторил рекорд Роналду
Чалов ярко отметил победу с фанатами ПАОКа. Видео
Трент хочет купить французский клуб? Разбор
Бывшая звезда АПЛ будет играть в 4-й лиге Франции
Судья вместо VAR использовал телефон. Видео
Как выглядят россияне в EA Sports FC 25? Фото
В честь Криштиану Роналду появится монета
Мюллер до слёз рассмешил игроков «Баварии». Видео