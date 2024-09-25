«Реал» сильно удивил концовкой. А ведь до 85-й минуты громил соперника!

«Реал» не собирается сильно отставать от «Барселоны». Так казалось перед началом сезона. Мадридцы не победили «Мальорку» и «Лас-Пальмас» (по 1:1), а вот «Алавесу» не поздоровилось.

Мадридцам вообще всё равно, кто там претендует на «Золотой мяч». Понятно же, что главный соискатель находится в их составе. А если кому-то – нет, то на первой минуте появилось очередное доказательство: Федерико Вальверде перевёл налево, а Винисиус на рывке ушёл в лицевую и прострелил в центр, где набежал и в касание пальнул Лукас Васкес. Как пела группа «Секрет», привет.

Чемпионы Испании давили и дальше. Даже снова забили на 22-й минуте, однако Килиан Мбаппе перед точным ударом принял передачу от Винисиуса в офсайде. «Реал» откровенно раскатывал соперника: француз пасовал пяткой, бразилец привычно проходил всех на дриблинге. И получил жёлтую за разговоры. Классика.

«Алавес» качественно оборонялся и выбегал в контратаки. И даже в один момент заработал перевес по ожидаемым голам: к 40-й минуте было 0,26 на 0,25 xG при 31% владения. Есть только одна проблема: у них нет Джуда Беллингема и Мбаппе. Француз отдал пяткой на англичанина, открылся под ответную передачу, легко обошёл защитника и точно пробил. Группа «Секрет», снова ваш выход. 2:0.

После гола Килиана Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Реал» такой «Реал». Им не нужно много шансов, хватит минимума. Мадридцы никогда не доминировали на уровне «Барселоны» Пепа Гвардиолы. Но, как ни странно, выиграли даже больше.

На 48-й минуте Родриго оформил разгром, спокойно продравшись по флангу, обойдя Карлоса Бенавидеса и пробив в дальний угол. Защитники? Какие защитники?

Автор третьего гола «Реала» Родриго Фото: Denis Doyle/Getty Images

Ещё перед воротами одиноко куда-то вдаль пальнул Винисиус. Будто заранее выцеливал очередным перформансом на «Золотой мяч». Хотя его в любом случае наградят. Преимущество «Реала» не вызывало вопросов.

«Алавес» мог прессинговать сколько угодно. Сантьяго Моуриньо частенько стопорил Винисиуса. И что? Да ничего. Преимущество мадридцев было безоговорочным. Их не остановил бы хоть праймовый Карлес Пуйоль. Что уж говорить про защитников вроде Абделькадира Абкара и Муссы Диарра. Скорее всего, вы увидели эти фамилии в первый и последний раз

Эндрик в борьбе с Адрианом Пикой пальнул в перекладину. А потом Эндрик мстительно в ногу Моуриньо двинул, получив жёлтую. Абдеррахман Реббах проверил крепость штанги. Казалось бы, вот и всё. Нет. Под конец матча Бенавидес двинул издали и напомнил, что «Алавес» не хочет уступать разгромно, а Кике рикошетом от штанги сократил отставание до минимума.

3:0 за две минуты превратились в 3:2. Продолжения тем не менее не случилось. «Реал» был сильнее и доказал преимущество делом. Впереди – дерби с «Атлетико». Там уже так ошибаться нельзя.