Зря УЕФА не развёл эти команды. Чалова и Оздоева ждёт адский выезд в еврокубках

У «Галатасарая» мощный состав: Давинсон Санчес, Торрейра, Демирбай, Мертенс, Зиеш, Батшуайи, Икарди, Осимхен. Подтверждается его сила победами — шесть из шести на старте чемпионата Турции. Но ПАОКу будет непросто не только из-за этого — в Турции ему предстоит окунуться в атмосферу ада.

В прошлом сезоне «Галатасарай» выступал в ЛЧ и превратил 0:2 в 2:2 с «Копенгагеном». Вратарь датчан Камиль Грабара на эмоциях в соцсетях окрестил стамбульскую «Тюрк Телеком Арену» на 52 652 человека «сраной дырой». А на днях Осимхен залез на фанатскую трибуну, получил здоровый клубный флаг, как следует помахал им и после матча признался, как же кайфует: «Я очень счастлив. Знал, насколько «Галатасарай» большой клуб и какая у него широкая фан-база. Поэтому у меня не было сомнений, когда встал вопрос о переходе в клуб. Икарди — легенда футбола. Батшуайи — тоже опаснейший игрок. Мне есть чему учиться как у него, так и у Икарди. Все мы принесём пользу клубу».

В этом весь «Галатасарай»: своим тут комфортно, чужим — как кричал персонаж Борат из одноимённого фильма, не очень! И давно. В 1993-м, например, турецкие фанаты напугали гостей из «Манчестер Юнайтед» вывеской «Добро пожаловать в ад». «МЮ» вернулся в Лигу чемпионов после 20-летней паузы, и такой приём действительно впечатлял.

«Когда мы вышли на разминку, стояла фантастическая атмосфера. «Эти люди просто сумасшедшие!» — говорили мы сами себе. Они жгли так много файеров, что некоторые участки поля просто не было видно», — пребывал в шоке Брайан Робсон. А Эрик Кантона заработал красную карточку уже после матча — получив в затылок от полицейского и намереваясь отомстить. В автобус англичан ещё и грязью кидались. Расписали, кстати, 0:0 после гостевых 3:3 — турки оказались сильнее в квалификации за счёт гостевых голов. Так что план устрашения сработал.

Осимхен машет флагом после матча «Галатасарай» — «Ризеспор» Фото: ФК «Галатасарай»

Клубы снова встретились в главном еврокубке 30 лет спустя. И «Галатасарай» увёз из Манчестера не только победу 3:2: гостевые болельщики внезапно раздобыли билеты на домашние секции стадиона, прорвались на трибуны имени двух сэров — Бобби Чарльтона и Алекса Фергюсона. И сорвали знаменитый баннер со словами Мэтта Басби, который гласил: «Это слава и честь. Нет на свете ничего лучше, чем быть «красным». Сопротивление сотрудников «Олд Траффорд»? Пфф.

А помните, как турки весь матч с «Локомотивом» в 2021-м бросались бутылками в футболистов? Если вы Дмитрий Баринов или Константин Марадишвили, то точно находитесь под впечатлением. Окей, в еврокубках соперникам приходится несладко. Представляете, что творится с заклятыми врагами на внутренней арене? В футболистов ненавистного «Фенербахче», например, в прошлом году тоже летели бутылки. И это при счёте 3:0. Судья добавлял 20 минут и просил игроков «Галатасарая» успокоить своих поклонников.

Эти фанаты настолько увлечены болением, что однажды перед дерби с «Бешикташем» в количестве 40 тысяч пришли на клубную тренировку и устроили масштабное файер-шоу, которое легко можно было спутать с пожаром. Просто обычная тренировка, подумаешь. На матчах ещё веселее: в противостоянии с «Фенербахче» местные побили рекорд по уровню шумовой поддержки, достигнув 131,76 децибела.

В 2000 году перед полуфиналом Кубка УЕФА отмороженные фанаты «Галатасарая» напали в пабе на двух болельщиков «Лидса». В результате ранений те скончались, и англичане загорелись местью. В финале, который принимал Копенгаген, турок как раз ждал «Арсенал». С одной стороны — ультрас самих «канониров», а ещё «Челси», «Лидса», «Рейнджерс», «Суонси», «Кардиффа» и далее-далее-далее с железными прутьями. Да, иногда они объединяются. С другой — поклонники «Галатасарая» с ножами. Полиция Копенгагена смогла остановить побоище только 20 минут спустя — и то благодаря слезоточивому газу.

Случился и второй раунд. Раздосадованные поражением «Арсенала» по пенальти британцы сидели в аэропорту. И увидели турок. 60 человек арестовали, 19 оказались в больнице, четверо заработали ножевые ранения. А побоище окрестили «Битвой при Копенгагене».

«Битва при Копенгагене» 17 мая 2000 года Фото: Lutz Bongarts/Getty Images

Кто организовал пожар в Дортмунде перед игрой ЛЧ в 2014-м? Кто напал на болельщиков «Боруссии» с ножами? Нужно ли уточнение? В 2021-м «Галатасарай» играл в Марселе, и болельщики французского клуба вывесили флаги Греции с Арменией. Догадываетесь, что было дальше? Гости зажгли файеры и кидали их в хозяйские трибуны. Турок пришлось остужать полиции — водой и слезоточивым газом. Матч даже останавливали на семь минут. И возобновили только потому, что главный тренер Фатих Терим и вратарь Фернандо Муслера пошли успокаивать разъярённых фанатов.

«Если другая сторона постоянно будет поднимать армянский или греческий флаг, то она будет провоцировать нашу трибуну. Я попросил болельщиков успокоиться. Спасибо им, что послушались. Своей поддержкой они не оставили нас одних. Она важна для нас. Мы не хотим, чтобы с ними что-нибудь случилось. Поэтому я пошёл к ним», — прокомментировал ситуацию Терим.

Понимаете, насколько тяжёло сегодня будет греческому ПАОКу с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым?

Болельщики «Галатасарая» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

У Турции давние счёты с Арменией и Грецией. Турки отрицают геноцид армян Османской империей, когда в период 1915-1923 годов погибли не менее 1,5 млн человек. А сколько приходилось воевать с греками после их выхода из Османской империи… Много. Стороны сошлись в четырёх крупных войнах, включая Первую мировую. Может, УЕФА стоило развести эти команды?

«На подъезде к стадиону «Галатасарая» фанаты соперника остановили наш автобус и не пускали на стадион. Прорвала оцепление полиция после очень жёсткого разговора. Свист болельщиков «Галатасарая»? Нет, это невозможно! Саша Епуряну меня предупреждал перед игрой, что будет тяжело. Я ему: «Сань, ну круто же, когда против тебя полная арена». Но потом я вышел на поле, мы получаем мяч, и уши ничего не слышат. В голове сплошной звон! И беруши бы не помогли. Играть в таком состоянии было тяжелее, чем я думал. Ни на одном стадионе не было так некомфортно», — вспоминал Фёдор Кудряшов. Скоро услышим подобный рассказ и от его тёзки Чалова.