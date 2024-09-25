Чемпионы мира, провалы «Зенита» и «Спартака». Топ-футболисты, приехавшие в РПЛ доигрывать

Миралем Пьянич переходит в ЦСКА! Теперь экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны», трёхкратный чемпион Италии и финалист Лиги чемпионов сезона-2016/2017 будет выступать в РПЛ. Звёзды такого уровня редко приезжали доигрывать в Россию, но более десятка случаев вспомнить можно. Кто из них оставил самый яркий след в нашем чемпионате?
Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях. Для этого рейтинга мы выбрали 11 известных персонажей. Есть опция, позволяющая отдать свой голос и кому-то другому. Отметим, что тут не будет футболистов вроде Самуэля Это’О, приезжавших не на последний крупный контракт в карьере, а всё ещё остававшихся на высоком уровне – камерунец и после «Анжи» играл за «Челси».
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Бранислав Иванович, «Зенит»
Возраст на момент перехода: 32
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Челси»
Статистика в чемпионате России: 144 матча, 13+7
Иванович раскручивал карьеру в России в составе «Локомотива» и доигрывал тоже в нашей стране, но уже в «Зените». Вскоре после того, как серб дебютировал за петербургскую команду, ему исполнилось 33 года. В РПЛ он вернулся трёхкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов сезона-2011/2012. Но и в «Зените» возрастной защитник не «отдыхал». Бранислав завоевал два чемпионских титула, выходил с капитанской повязкой в ЛЧ. Иванович очень солидно провёл свои три с половиной сезона в Санкт-Петербурге.
Ян Коллер, «Крылья Советов»
Возраст на момент перехода: 35
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Боруссия» Дортмунд, «Монако»
Статистика в чемпионате России: 46 матчей, 16+5
Двухметровый чех показал класс в России, даже несмотря на то, что оказался в РПЛ в 35 лет. До этого Коллер побеждал в Бундеслиге с дортмундской «Боруссией», становился лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии и, конечно же, сверкал в сборной Чехии. Он всё ещё лучший бомбардир в истории национальной команды. В «Крыльях Советов» Коллер положил 16 мячей за полтора сезона, дважды оформил дубль. В общем, великан Ян не разочаровал.
Роберто Карлос, «Анжи»
Возраст на момент перехода: 37
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Реал», «Интер»
Статистика в чемпионате России: 25 матчей, 4+3
Роберто Карлос оказался в России за пару месяцев до своего 38-летия. Экс-звезда «Реала» уже доигрывал в Бразилии, но тут прилетело щедрое предложение от клуба Сулеймана Керимова. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира – 2002 не смог отказаться от возможности присоединиться к проекту «Анжи» за щедрое вознаграждение. Конечно, левый защитник был уже не тот, что прежде, но сезон-2011 отыграл на достойном уровне. Роберто Карлос забил несколько запоминающихся голов и именно в России начал свою короткую тренерскую карьеру.
Джефферсон Фарфан, «Локомотив»
Возраст на момент перехода: 32
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Шальке», ПСВ
Статистика в чемпионате России: 51 матч, 20+11
История Фарфана в чём-то похожа на историю Пьянича. После долгой и достаточно успешной карьеры в Европе (четыре чемпионских титула с ПСВ и победа в Кубке Германии с «Шальке»), форвард отправился в ОАЭ и там отыграл больше года. Казалось, перуанец уехал с рынка. Тем не менее «Локомотив» подписал его. В составе железнодорожников Джефферсон был действительно хорош. За три с половиной сезона выиграл с командой четыре трофея, включая одно золото РПЛ, забил два десятка голов в нашем чемпионате.
Лучшим был другой игрок
Можно вспомнить ещё нескольких известных игроков, которые доигрывали в России. Например, экс-защитник сборной Португалии Фернанду Мейра приехал в «Зенит» почти в 31 год и провёл в РПЛ два сезона. Выиграл три трофея, включая чемпионский титул. Бывший плеймейкер «Вольфсбурга» и «Баварии» Звездан Мисимович оказался в «Динамо» незадолго до 30-летия, отыграл в российском чемпионате два сезона. Экс-хавбек «Челси» и «Интера» Виктор Мозес тоже почти в 30 стал новичком «Спартака» и задержался на четыре сезона в РПЛ. Взял с красно-белыми Кубок России. Кого ещё мы забыли?
Деян Ловрен, «Зенит»
Возраст на момент перехода: 31
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Ливерпуль», «Лион»
Статистика в чемпионате России: 50 матчей, 3+1
В «Зенит» Ловрен переходил прямо из «Ливерпуля», в составе которого выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов. До этого именно в России защитник взял со сборной Хорватии серебро ЧМ-2018. В течение двух с половиной сезонов, которые Деян отыграл за петербургскую команду, он выглядел по-разному. Когда был максимально мотивирован, показывал топ-уровень. А в другие периоды ошибался, «привозил» простые голы. Тем не менее Ловрен завоевал с «Зенитом» шесть трофеев, включая три чемпионских титула.
Бенедикт Хёведес, «Локомотив»
Возраст на момент перехода: 30
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Шальке», «Ювентус»
Статистика в чемпионате России: 35 матчей, 3+0
Хёведесу на момент приезда в Россию было чуть больше 30, но из-за травм его карьера близилась к финалу. «Локомотив» стал последним клубом для чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии. В родном «Шальке» на защитника уже не рассчитывали, тем не менее в «Локомотиве» Бенедикт провёл хорошие два сезона. Поиграл в двух розыгрышах Лиги чемпионов, взял с командой Кубок России. Вопреки прогнозам скептиков Хёведес реально помог железнодорожникам.
Саво Милошевич, «Рубин»
Возраст на момент перехода: 34
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Астон Вилла», «Сарагоса», «Парма»
Статистика в чемпионате России: 16 матчей, 3+2
Оставшись в начале сезона-2007/2008 без клуба, 34-летний Милошевич подумывал о завершении карьеры. Но зимой лучший бомбардир Евро-2000 и рекордсмен сборной Югославии внезапно получил предложение из России. Нападающий поехал в Казань к Курбану Бердыеву и не пожалел. Красиво завершил карьеру – помог «Рубину» завоевать первый в истории казанского клуба чемпионский титул. Более того, забил «золотой» гол в Раменском.
Джибриль Сиссе, «Кубань»
Возраст на момент перехода: 31
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио»
Статистика в чемпионате России: 15 матчей, 4+1
Французский нападающий приехал в РПЛ незадолго до своего 32-летия. Позади были прекрасные годы в АПЛ и Лиге 1. Сиссе выигрывал Лигу чемпионов с «Ливерпулем», становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Провёл 41 матч за сборную. В «Кубани» Джибриль задержался всего на полгода, запомнился дублем в ворота «Урала», голами «Ростову», «Локомотиву» и «Суонси» в Лиге Европы. В декабре 2013-го расторг контракт с краснодарским клубом и вернулся на родину в «Бастию».
Клаудио Маркизио, «Зенит»
Возраст на момент перехода: 32
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Ювентус»
Статистика в чемпионате России: 9 матчей, 2+0
Экс-полузащитник сборной Италии, проведший почти всю карьеру в «Ювентусе» и завоевавший семь чемпионских титулов Серии А, оказался в России благодаря стечению обстоятельств. После закрытия летнего окна у «Зенита» сломался Кристиан Нобоа, а Маркизио находился в статусе свободного агента – его и подписали на замену. Из-за травм Клаудио уже не тянул и за сезон-2018/2019 провёл только девять матчей в РПЛ. Запомнился лишь парой голов да конфликтом с Сергеем Семаком. Но стал обладателем золота РПЛ перед уходом из футбола.
Андре Шюррле, «Спартак»
Возраст на момент перехода: 28
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Байер», «Челси», «Боруссия» Дортмунд
Статистика в чемпионате России: 13 матчей, 1+2
Для победителя ЧМ-2014 в составе сборной Германии «Спартак» стал последним клубом в карьере, хотя Шюррле на момент переезда в Россию было лишь около 29 лет. Травмы и общая усталость от сложной спортивной карьеры привели к тому, что атакующий полузащитник стал сдуваться. Андре отыграл сезон-2019/2020 на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В РПЛ забил всего один мяч в ворота «Ахмата». Помимо того, у Шюрлле был один гол «Туну» в квалификации Лиги Европы.
Адиль Рами, «Сочи»
Возраст на момент перехода: 34
В каких топ-клубах играл до РПЛ: «Валенсия», «Милан», «Севилья», «Марсель»
Статистика в чемпионате России: 0 матчей
Защитник приезжал в РПЛ в феврале 2020-го в статусе чемпиона мира. За полтора года до трансфера в «Сочи» Рами выиграл проходивший в нашей стране ЧМ-2018 с национальной командой. Колоритный француз, встречавшийся в своё время с Памелой Андерсон, привлекал внимание. Но в России он запомнился только скандалом. Адиль провёл в «Сочи» всего полгода и не сыграл ни разу. Рами обвинил клуб в невыплате зарплаты, а сочинцы, по слухам, расторгли контракт с чемпионом мира из-за того, что он скрыл серьёзную травму колена.