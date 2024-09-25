Чемпионы мира, провалы «Зенита» и «Спартака». Топ-футболисты, приехавшие в РПЛ доигрывать

Миралем Пьянич переходит в ЦСКА! Теперь экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны», трёхкратный чемпион Италии и финалист Лиги чемпионов сезона-2016/2017 будет выступать в РПЛ. Звёзды такого уровня редко приезжали доигрывать в Россию, но более десятка случаев вспомнить можно. Кто из них оставил самый яркий след в нашем чемпионате?

Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях. Для этого рейтинга мы выбрали 11 известных персонажей. Есть опция, позволяющая отдать свой голос и кому-то другому. Отметим, что тут не будет футболистов вроде Самуэля Это’О, приезжавших не на последний крупный контракт в карьере, а всё ещё остававшихся на высоком уровне – камерунец и после «Анжи» играл за «Челси».

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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