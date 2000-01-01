Болельщица «Спортинга» потеряла дом в пожаре, но спасла из огня шарф. Невероятная история

Благодарность за преданность

Сам «Спортинг» тоже решил поддержать старушку. Клуб пригласил Марию Эльвиру, ранее не бывавшую на стадионе, на матч с АВС (3:0). Перед игрой болельщица пообщалась с президентом, тренером и футболистами команды, а также вышла на поле под овации других фанатов.