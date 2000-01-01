Болельщица «Спортинга» спасла шарф клуба из пожара
Болельщица «Спортинга» Мария Эльвира потеряла дом во время недавних пожаров в Португалии. Из огня 82-летняя женщина успела спасти лишь пару вещей, среди которых оказался шарф её любимого клуба. Именно он потом изменил жизнь Марии Эльвиры.
Грустная история
О своей беде и спасении клубного шарфа Мария Эльвира рассказала на португальском телевидении. История 82-летней болельщицы не оставила никого равнодушной: болельщики «Спортинга» открыли сбор средств на новый дом для бабушки.
Фантастическая помощь
Благодаря фанатам «Спортинга» и других клубов довольно быстро было собрано € 15 тыс. А две строительные компании предложили Марии Эльвире предоставить оборудование и рабочих бесплатно.
Благодарность за преданность
Сам «Спортинг» тоже решил поддержать старушку. Клуб пригласил Марию Эльвиру, ранее не бывавшую на стадионе, на матч с АВС (3:0). Перед игрой болельщица пообщалась с президентом, тренером и футболистами команды, а также вышла на поле под овации других фанатов.
Особый подарок
«Хочу поблагодарить вас от всего сердца. Я этого никогда не забуду», — сказала Мария Эльвира.
Болельщица «Спортинга» потеряла дом в пожаре, но спасла из огня шарф. Невероятная история
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