Варан закончился в 31 год. Его карьеру перевернула история с «Реалом»

«Реал» позднего Флорентино Переса феноменально чувствует, когда нужно расставаться с игроками. Это касается не только молодёжи или тех, кто не смог закрепиться в основе. Это касается в том числе лидеров.

Криштиану Роналду был продан в «Ювентус» в тот идеальный момент, когда он уже отдал «Реалу» всё и за него ещё можно было получить много денег. Каземиро поехал в «Манчестер Юнайтед», и все вопрошали: как же так?! Он же супер! И в первом сезоне в Англии бразилец действительно был хорош. А дальше он будто резко разучился играть в футбол. Но это уже проблемы «МЮ». «Реал» получил свои € 70,5 млн и живёт дальше.

Каземиро в «Манчестер Юнайтед» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Так же «Реал» «прочувствовал» и в ситуации с Рафаэлем Вараном. На момент ухода из клуба ему было всего 28. Их пара с Серхио Рамосом была близка к эталону. Да, у француза заканчивался контракт, и, очевидно, был непростой торг. Но если бы Варан был необходим «Реалу», с ним совершенно точно договорились бы. А так — € 40 млн в Мадрид, а Варан — в Манчестер.

Прошло три года, и француз объявил о завершении карьеры. В «Юнайтед» он переходил в статусе четырёхкратного победителя Лиги чемпионов, чемпиона мира и одного из лучших защитников планеты. А заканчивает Варан с репутацией «травматика» всего в 31 год — после того как получил очередное повреждение в дебютном матче за «Комо».

Не хочется сваливаться в «если бы», но всё же любопытно, как бы сложилась карьера Варана, если бы он не ушёл из «Реала». Окажись француз сговорчивее, вероятно, он мог бы остаться. «Реал» мог бы пойти на это, даже понимая, что Рафаэль постепенно будет сдавать. А в Мадриде наверняка это понимали — потому и не стали дожимать «до победного» переговоры о новом контракте и согласились на продажу.

В трёх подряд сезонах Ла Лиги до перехода в «МЮ» Варан играл не меньше 30 матчей. За три сезона в АПЛ его рекорд — 24 игры (2022/2023). Если не брать последний сезон, в «Юнайтед» он давал качество, несмотря на все проблемы команды. Благодаря уникальной адаптивности он находил понимание и с Магуайром, и с Линделёфом, и с Мартинесом. Но всё же, когда футболист не играет целую треть матчей сезона — или даже больше — ни о какой «элитности» речи быть не может. На него, в конце концов, сложно рассчитывать, потому что в любой момент он может получить повреждение.

Варан в «Манчестер Юнайтед» Фото: Michael Regan/Getty Images

Возможно, если бы Варан остался в Испании, травмы нагнали бы его не так быстро. В АПЛ футбол намного более жёсткий, и это, безусловно, повлияло на такое скорое завершение карьеры француза. Жаль, потому что он потрясающий защитник. Он — идеальный партнёр.

Варан был очень гибок и сыгрывался в центре обороны с самыми разными футболистами. В «Реале» он цементировал защиту с Серхио Рамосом. Партнёров по «МЮ» мы уже вспомнили. Со сборной Франции он играл в двух финалах чемпионата мира. В 2018-м — в паре с Самуэлем Юмтити, в 2022-м — с Дайо Юпамекано.

Варан в сборной Франции Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Здоровья Рафаэлю Варану! И успешной новой жизни. Он закончил карьеру футболиста, но не закончил с футболом. Фабрицио Романо уже сообщил, что француз останется в «Комо» на какой-то административной должности.

На футбольном поле Сеск Фабрегас и Варан рубились друг против друга, а теперь встретились на Комо и плывут в одной лодке. Один — тренер, второй — менеджер. Варан много с кем сыгрывался в защите. Теперь предстоит сыграться с Сеском и другими управленцами «Комо» уже в кабинетах. Рафаэль всегда был адаптивен, так что у него должно получиться.