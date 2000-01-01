Футболист креативно объявил о завершении карьеры
Полузащитник «Коларин Контио» Маркус Мякитало необычно объявил о завершении карьеры. 50-летний футболист в буквальном смысле повесил бутсы на гвоздь. Вышло крайне забавно!
Финский футболист объявил о завершении карьеры, прибив бутсы гвоздями. Видео
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