За чем следить 26 сентября: установит ли «Амкал» историческое достижение для медиафутбола, а ещё нас ждут баскетбол и волейбол!

Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, КХЛ, плей-офф на ЧМ по футзалу и теннис

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Время в материале указано по Москве.

🎾 10:30*: Анна Блинкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Блинкова с финалисткой «Ролан Гаррос»?

Россиянка Анна Блинкова начинает борьбу на «тысячнике» в Пекине матчем с финалисткой «Ролан Гаррос» Каролиной Муховой из Чехии. Теннисистки ранее друг с другом не встречались, а победительница сразится во втором круге с 30-м номером посева Юань Юэ из Китая.

🏒 12:30: «Адмирал» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2024, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Адмирал» одержит пятую победу подряд?

«Торпедо» в матче с «Куньлунем» прервало серию из четырёх поражений, однако продолжить удачный отрезок будет сложно — нижегородцы сыграют во Владивостоке, где «Адмирал» победил уже в четырёх матчах подряд и по потерянным очкам возглавил таблицу Восточной конференции. Сделать лидерство реальным у команды Леонида Тамбиева пока не получится, но приблизить этот момент по итогам игры с «Торпедо» она точно может.

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🏒 15:30: «Сибирь» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Сибирь» одержать седьмую победу подряд?

Команду Вадима Епанчинцева не остановить — после трёх поражений на старте новосибирцы выдали серию из шести побед и почти оказались на вершине Восточной конференции. В качестве «почти» выступает «Автомобилист», опережающий «Сибирь» на одно очко при равном количестве матчей. Подопечные Николая Заварухина как раз приезжают в Новосибирск — кто из лидеров Востока заберёт заветные два очка?

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⚽️ 15:30: Иран — Марокко, футзал, ЧМ-2024, 1/8 финала

Интрига: покарает ли иранцев футбольный бог?

В последние дни весь футзальный мир только и говорит о заключительном матче группового этапа ЧМ, в котором Иран и Франция, возможно, играли в «поддавки» ради более лёгкой сетки в плей-офф. Иранцы одержали не очень желанную победу и отправились на встречу с набравшими ход марокканцами. Это будет битва двух примерно равных, классных и горячих команд. Но симпатии зрителей точно будут не на стороне персов, выигравших на турнире 2021 года бронзовые медали.

⚽️ 18:00: Португалия — Казахстан, футзал, ЧМ-2024, 1/8 финала

Интрига: кто выиграет главный матч 1/8 финала ЧМ?

Пожалуй, самая мощный матч на стадии 1/8 финала чемпионата мира. Досрочным финалом его, конечно, не назовёшь, но поражение, которое одной из команд придётся пережить, станет настоящим крушением надежд на хороший результат. Португальцы, напомним, защищают свой титул чемпионов мира, завоёванный в 2021 году. И пусть они проводят первый за долгие годы турнир без Рикардиньо, в противостоянии с очень сильным Казахстаном имеют, кажется, чуть более высокие шансы на победу. Но если вдруг победят казахи, то, окрылённые успехом, они могут далеко зайти!

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🏐 19:00: «Динамо» Краснодар — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, предварительный этап, 3-й тур

Интрига: будет ли первая победа москвичек?

Московское «Динамо» пока на дне — нет побед, нет даже выигранных партий. Правда, и соперники были серьёзными. Но, конечно, психологический груз есть, и он давит на столичный коллектив. Впереди непростой выезд в Краснодар, где предстоит сыграть с крепким середняком турнирной таблицы. Дождутся ли болельщики москвичек первой победы?

🏀 19:00: УНИКС — «Самара», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: казанцы реабилитируются за поражение от ЦСКА?

Вице-чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС в матче открытия сезона уступил ЦСКА. Команда под руководством Велимира Перасовича отлично провела первую половину встречи, но во второй, откровенно говоря, расклеилась. Не хватило травмированных Маркоса Найта, Луи Лабери и Александра Платунова. В следующей игре УНИКСу предстоит сыграть с довольно непростым соперником – «Самарой». Клуб с берегов Волги не лучшим образом стартовал в сезоне – поражение от «Уралмаша», но вполне может удивить любого противника. Хозяева выиграют первый матч в Единой лиге?

⚽️ 19:30: «Амкал» — «Алания», Кубок России, Путь регионов, 1/32 финала

Интрига: «Амкал» установит историческое достижение для медиафутбола?

«Амкал» оказался в третьем раунде Кубка России. Это лучшее достижение для медийных клубов в турнире. В прошлом сезоне в 1/32 финала выходил 2DROTS. Но «Амкал» может превзойти достижение «дротов». Однако для этого нужно совершить сенсацию и обыграть «Аланию». Сейчас владикавказцы выступают в Первой лиге, однако для России название клуба весомо. Победа над «Аланией» для «Амкала» станет мощным рывком в развитии. Команда установит новый рекорд для медиафутбола и приблизится к официальной встрече с клубом РПЛ.

⚽️ 22:00: «Рома» — «Атлетик» Бильбао, Лига Европы, общий этап, 1-й тур

Интрига: встреча двух претендентов на трофей ЛЕ

«Рома» и «Атлетик» — одни из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. И уже в 1-м туре общего этапа команды встретятся между собой. Если у «Атлетика» дела идут неплохо, то вот «Рому» на старте сезона лихорадит. Из-за не лучших результатов клуб уже потерял тренера Даниэле Де Росси. Встряхнёт ли эта ситуация «Рому»? В Серии А команда разгромила «Удинезе» (3:0). Теперь нужно перенести положительный импульс на еврокубки.

⚽️ 22:00: «Сельта» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 7-й тур

Интрига: «Атлетико» отпустит в таблице конкурентов за золото Примеры?

«Атлетико» уже три раза оступился за шесть туров Примеры. Мадридцы трижды сыграли вничью. От «Барселоны» команда отстаёт на шесть очков, от «Реала» — на пять. А впереди — выезд в гости к «Сельте». Клуб из Виго идёт в середине таблицы, поэтому лёгкой прогулки для команды Диего Симеоне не выйдет. А в случае неудачного исхода «Атлетико» рискует отпустить конкурентов за золото на большое расстояние.