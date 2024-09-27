Что такое офсайд: положение «вне игры» в футболе простыми словами

Определение офсайда и его значение

Понятие офсайда возникло в Англии в XIX веке. Современный термин регулируется Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Согласно тексту официального правила, под данным определением подразумевается положение, когда игрок в атаке оказывается к воротам ближе, чем обороняющийся оппонент и мяч. При этом во «вне игры» может оказаться любая часть тела футболиста.

Данное положение само по себе не является нарушением. Однако в момент передачи мяча игроку в офсайде фиксируется фол. Поэтому правильное применение правила крайне важно для обеспечения честности игры и сохранения её целостности. Зачастую в футболе происходят ситуации, когда зафиксированное (или незафиксированное) положение «вне игры» меняет ход встречи.

Считается, что атакующий игрок, находясь в офсайде – то есть ближе к воротам соперника, получает преимущество перед обороняющимся. Таким образом, его попытка забить не совсем честная. Для этого арбитрам важно правильно разобраться в каждом отдельном эпизоде.

Офсайд — настолько важная вещь, что заслуживает отдельного рассмотрения. Главное, что нужно учитывать при работе с офсайдами, оценивая позицию игрока как мешающую сопернику, — это то, что он явно загораживает поле зрения соперника и бросает ему вызов в борьбе за мяч. Итак, это два критерия, которые необходимо оценить, чтобы признать игрока, находящегося в положении «вне игры», наказуемым, — отметил глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина.

Офсайды бывают трёх типов:

активный (положение «вне игры» в классическом понимании);

пассивный (футболист находится в офсайде, но не участвует в игровом эпизоде);

искусственный (специально созданный игроками обороняющейся команды).

Как возникло и менялось правило офсайда

Прообраз современного положения «вне игры» возник в 60-е годы XIX столетия. Первое известное широкой общественности правило офсайда было установлено Английской футбольной ассоциацией и запрещало любому атакующему игроку находиться перед мячом, когда он был выбит вперёд. Причиной для появления соответствующего принципа стала схожесть футбола с регби.

Англичане, собравшись на матч, договаривались о формате проведения игры прямо на месте. Желая придать футболу идентичность, они придумали правило офсайда, которое позволило бы игрокам делать пас вперёд. Одним из создателей был Чарльз Элкок, который по иронии судьбы и стал первой жертвой своего же изобретения.

Принятое тогда правило офсайда позволяло игроку получать пас из глубины, если перед ним были трое оппонентов. Спустя несколько лет трактовка положения «вне игры» изменилась — футболист попадал в офсайд не в момент получения мяча, а во время паса. Следующее нововведение в правило внесли спустя много лет – только в 1925 году. Тогда футболисты попадали в офсайд, если перед ними оставался только один полевой игрок соперника.

В 1990 году правило вновь было пересмотрено и приобрело трактовку, близкую к современной: игрок атакующей команды оказывается в офсайде, если располагается к воротам ближе, чем мяч и обороняющийся футболист. К тому же у положения «вне игры» есть несколько нюансов и уточнений, которые важны при фиксации в моменте. Современным арбитрам важно учитывать всё, чтобы грамотно разобраться в ситуации.

Судья фиксирует офсайд. Фото: Visionhaus/Getty Images

«Быть арбитром в современном футболе очень сложно. Судьи принимают от 200 до 250 решений за игру, то есть по одному каждые 22 секунды, в сложных, а иногда и спорных ситуациях, под огромным давлением», — заявил председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти в интервью Football Italia.

Как определить наличие офсайда

По существующему правилу, составленному Международным советом футбольных ассоциаций, игрок находится в офсайде, если любая часть его головы, туловища или ног находится на половине поля соперника (за исключением средней линии) и при этом — ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний обороняющийся футболист. Общая трактовка офсайда звучит так, однако судьи при фиксации положения «вне игры» учитывают следующие аспекты: кисти рук всех игроков, включая вратарей, не учитываются. Для определения положения «вне игры» верхняя граница руки находится на одной линии с нижней частью подмышки.

Игрок, находящийся во «вне игры», наказывается только в том случае, если он начинает активную игру: путём касания или розыгрыша мяча или попыток препятствования сопернику (загораживает поле зрения – например, вратарю);

В правилах также отдельно обозначен термин преднамеренной игры, под которым подразумевается эпизод, когда игрок контролирует мяч, имея возможность передать его товарищу по команде, завладеть им или отбить его (например, ударом ноги или головой). При этом, если попытка завладеть мячом или удаление игрока, контролирующего мяч, являются неточными или неудачными, это не отменяет того факта, что игрок намеренно разыгрывал мяч.

Игрок попадает в офсайд. Фото: Julian Finney/Getty Images

Игрок не находится в положении «вне игры» и офсайд не является нарушением правил, если:

– атакующий футболист находится на одном уровне с одним или двумя предпоследними соперниками;

– игрок получает мяч непосредственно после удара от ворот или после подачи углового удара.

В случае нарушения правила боковой судья (лайнсмен), одна из задач которого — следить за офсайдами, поднимает флажок. А главный арбитр назначает штрафной удар в том месте, где произошло нарушение.

Важность правила офсайда

Самое главное в понимании положения «вне игры» – это то, что отсутствие этого правила даёт игроку атаки преимущество над соперником. Именно поэтому важно вовремя и правильно зафиксировать офсайд, чтобы игра до конца оставалась честной. В противном случае неверная трактовка эпизода способна переломить ход встречи и даже повлиять на турнирное положение.

Нередко в футболе случаются судейские ошибки, когда арбитры неверно приняли решение относительно офсайда. Чаще всего это происходит после забитого гола, который в итоге может быть либо ошибочно отменён, либо засчитан. Зачастую такие инциденты становятся решающими в контексте игры. Чтобы снизить влияние человеческого фактора, было принято решение ввести систему видеопомощи (VAR).

В 2018 году данная технология была официально включена в футбольные правила. С тех пор во время матчей арбитрам помогают сразу до трёх специалистов, которые находятся в отдельной комнате (не всегда на территории стадиона): видеопомощник (VAR), ассистент видеопомощника (Assistant VAR) и оператор видеоповторов (Replay operator). По мнению главы судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллины, внедрение данной системы помогло сократить количество явных ошибок и, как следствие, снизить влияние человеческого фактора на игру.

Цель VAR заключалась не в устранении противоречий, а в устранении явных ошибок, которые влияют на результат и, следовательно, на регулярное течение матча. Я думаю, что эта цель была достигнута. В конечном счёте судья должен решить, является ли положение «вне игры» активным или пассивным. Всё, что может сделать VAR, — это предупредить о возможном офсайде. Технологии помогают, но они никогда до конца не исключат человеческий фактор, — приводит La Gazzetta dello Sport слова Коллины.

Споры вокруг правила офсайда

Трактовка положения «вне игры» является одной из наиболее обсуждаемых, так как правило часто влияет на исход встречи. Особенно острыми данные обсуждения становятся, когда это случается на решающих стадиях крупных международных турниров. Такие инциденты происходят регулярно.

Так, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» был отменен гол Маттейса де Лигта в концовке встречи. Арбитр Шимон Марциняк зафиксировал офсайд ещё до окончания эпизода. В итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба (4:3 по сумме двух встреч).

После окончания игры возникло огромное количество споров вокруг данного инцидента, так как он явно повлиял на исход не просто матча, а всего полуфинала. Всё потому, что судья свистнул раньше времени. Если бы арбитр дал доиграть момент, данную ситуацию вполне мог рассмотреть VAR.

Подобные истории происходят часто: как до появления системы VAR, так и после. Всё это провоцирует многочисленные обсуждения в футбольном сообществе, так что порой в них участвуют важные функционеры. Так, в 2010 году на тот момент глава ФИФА Зепп Блаттер предложил отменить офсайд: «Не исключаю, что это произойдёт: может быть, мы отменим офсайд». Это заявление вызвало бурную реакцию, однако дальше обсуждений дело не пошло.

Иногда ошибочная трактовка эпизода способна подтолкнуть лигу к переменам, даже если сезон в самом разгаре. Так, в январе 2021 года случился спорный момент в перенесённом матче 1-го тура АПЛ — «Манчестер Сити» тогда забил «Астон Вилле» из положения «вне игры». Это побудило руководство лиги прибегнуть к изменению правил. По новым стандартам гол не был бы засчитан.

«Если игрок в офсайде немедленно воздействует на соперника, который намеренно играл в мяч, арбитры должны в первую очередь уделять внимание борьбе за мяч, и, таким образом, офсайд фиксируется», — говорилось в документе.

В марте 2023 года с новой трактовкой многолетнего правила выступил глава по развитию футбола ФИФА и бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Идея, которую он впервые высказал ещё в 2020 году, заключалась в том, что для попадания во «вне игры» всё тело игрока должно находиться ближе к воротам. Пока новый офсайд тестируют на соревнованиях среди юношей в Швеции и Италии.

Необходимость данного новшества, разумеется, была бурно воспринята в футбольном мире. Кто-то назвал её абсурдом, другие одобрили. Однако подобное нововведение в случае положительных испытаний может быть внесено в правила в феврале 2025 года.

Судейский фактор в определении офсайда

Правило положения «вне игры» существует уже более 100 лет и всё это время считается одним из самых важных в футболе. Участие арбитра, который принимает решение о необходимости фиксации офсайда, здесь занимает особое место. Как утверждает глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджа Коллина, самое главное в матче — это соблюдение правил. И здесь рефери играет важнейшую роль.

Роль судьи заключается в том, чтобы гарантировать, что игра ведётся по правилам. Вы получите качественный матч только в том случае, если в игре будет мало нарушений и перерывов. На футбольном поле, как и в бизнесе, соблюдение правил является ключевой ценностью», — цитирует EgonZehnder Коллину.

История футбола показала, что трактовка эпизода сильно влияет на игру. Поэтому вина за неверное решение полностью ложится на главного судью, за которым последнее слово в игре.

Роль судьи можно рассматривать как роль поставщика услуг — для игроков или для самой игры. Но иногда это нечто большее, потому что принятие важных решений является частью работы судьи, и, таким образом, он может повлиять на исход матча, — добавил Коллина.