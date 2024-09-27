Забивает в каждом матче! Россиянин мощно перезапустил карьеру за границей

Такой результативности на Кипре позавидует и Кокорин. А ведь Лесовой даже не нападающий.

Даниил Лесовой впечатляюще перезагружает карьеру на Кипре. 26-летний вингер, по-прежнему принадлежащий московскому «Динамо» и выступающий на правах аренды за АЕЛ из Лимасола, забивает в каждом туре стартовавшего чемпионата. Даже у Александра Кокорина, который приезжал на Кипр из «Фиорентины» в статусе звезды для местной лиги, не было такой серии на острове.

Лесовой отправился на Кипр в начале августа. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что этот трансфер – аренда без права выкупа. По словам агента вингера Шахара Гринберга, Даниил выбрал Лимасол, потому что «хотел быть рядом с семьёй и играть в каждом матче».

Для Лесового это вторая аренда за время в московском клубе – он не пригодился главному тренеру Марцелу Личке. В феврале вингер уезжал в «Маккаби» из Хайфы, но в Израиле не сложилось. Даниил сыграл только в девяти матчах, а в стартовом составе выходил всего дважды. Результативных действий у него было. В марте российский легионер получил травму лодыжки и остаток сезона провёл как зритель. У руководства «Маккаби» резко пропало желание оставлять Лесового, хотя изначально клуб из Хайфы планировать выкупить его трансфер.

Казалось бы, неудача в Израиле – приговор карьере. Но на самом деле это не так. Можно вспомнить пример Германа Онугхи, который потерял полгода в израильской лиге, а потом вернулся в Данию и стал лучшим бомбардиром отнюдь не самого слабого чемпионата. Это лишь подтверждает тезис, что некоторым футболистам нужно просто найти свою команду и попасть к своему тренеру, чтобы заиграть на 100%. По всей видимости, для Лесового такой командой и стал АЕЛ.

Чемпионат Кипра ниже израильского в рейтинге УЕФА, но находится фактически на одном уровне с чемпионатами Хорватии, Венгрии и Словакии. Там тоже на «одной ноге» никто разрывать не даст. Тем более Лесовой попал не в топ-клуб страны. АЕЛ в прошлом сезоне финишировал лишь на восьмом месте. Были у шестикратного чемпиона Кипра, выигравшего последнее золото в 2012 году, времена и получше.

А знаете к какому тренеру попал Лесовой? Теперь с ним работает валлиец Крис Коулман! Да-да, бывший коуч «Фулхэма», «Сандерленда», «Реала Сосьедад» и сборной Уэльса.

В 1-м туре АЕЛ играл на выезде с «Омонией 29М». Лесовой вышел на позиции левого вингера и поучаствовал в яркой битве. Уже на третьей минуте Даниил заработал пенальти – защитник сбил его на входе в штрафную. 11-метровый реализовал экс-форвард сборной Северной Македонии Иван Тричковски. Затем АЕЛ забил второй мяч, но вскоре соперник сократил отставание. Причём также благодаря голу с пенальти. Интрига вернулась, однако в компенсированное к первому тайму время на сцену опять вышел Лесовой. Даниил ворвался в штрафную противника, раскачал своего оппонента ложными движениями и пробил точно низом в дальний угол. Классный гол, забитый за счёт индивидуального мастерства. Во втором тайме команды обменялись голами, и АЕЛ стартовал с победы – 4:2.

ДАНИИЛ ЛЕСОВОЙ Фото: ael-fc.com

Во 2-м туре АЕЛ сыграл дома с «Омонией Арадипу». Первая домашняя игра чемпионата сложилась для команды Лесового сложнее. Всё решил единственный гол, забитый в начале второго тайма российским легионером. Капитан команды вингер сборной Кипра Андреас Макрис протащил мяч справа и прострелил к линии вратарской, а Даниил грамотно открылся и пробил низом в касание с правой ноги.

Выездной матч 3-го тура с «Аполлоном» был перенесён, а ещё через неделю АЕЛ сыграл дома с «Пафосом». Это лидер чемпионата Кипра, выдавший мощный старт – четыре победы в четырёх турах. АЕЛ тоже оказался бессилен против «Пафоса». Хотя хозяева выигрывали до 82-й минуты благодаря Лесовому. Даниил сотворил относительно быстрый гол в первом тайме: перехватил на чужой трети неточную передачу, продвинулся к штрафной и нанёс чудесный удар издали прямо в девятку. Невероятная красота! К сожалению для россиянина, в концовке бразильцы «Пафоса» Жажа и Андерсон Силва разорвали АЕЛ, забив три мяча на двоих. Итог – 1:3.

Этот Андерсон Силва из «Пафоса» и лидирует теперь в гонке снайперов чемпионата Кипра с четырьмя голами в четырёх матчах. Бразильский центрфорвард тоже забивает в каждом туре. Кроме того, у него два гола в новом сезоне в Лиге конференций. Лесовой же в списке лучших бомбардиров кипрской лиги делит второе место. АЕЛ в таблице находится на пятом месте, но по потерянным очкам делит третье.

Даниил быстро стал популярной фигурой у кипрских футбольных журналистов. Например, Андреас Маврос написал статью для Goal news, которую назвал «Лесовой затмевает всех!».

«Адаптация Лесового к нашей стране прошла быстро и гладко, что отражается не только на его игре на футбольном поле, но и в его личной жизни. Уже влюбившись в Лимасол, Лесовой наслаждается повседневной жизнью в городе, который он считает лучшим в мире. Его уверенность и энтузиазм передаются и команде: партнёры по клубу и болельщики видят в нём нового лидера, который поможет АЕЛу достичь своих целей и выиграть много матчей в будущем».

А автор материала «Счастливый русский» на сайте Protathlima отмечает:

«Лесовой впечатляюще начал свою карьеру в АЕЛе, забив три гола в трёх матчах… В последний год он хотел продолжить свою карьеру на Кипре, и единственной командой, которая в него поверила, был АЕЛ. Российский футболист хорошо знает наш остров, поскольку его семья уже год проживает в Лимасоле. Поэтому Лесовому не потребовалось время на адаптацию, и он сразу влился в атмосферу команды».

По оценкам сайта Sofascore.com, Лесовой – лучший игрок чемпионата Кипра после четырёх туров. Он наиграл на очень высокий средний балл – 8,05. Даниил на первом месте в команде по успешным обводкам (7) и ударам (4, в створ – 3).

Помимо Лесового, в высшем дивизионе чемпионата Кипра выступает ещё только один российский легионер – Кокорин. У капитана «Ариса» на старте нового сезона 1+0 в двух играх. Всего же за два года в кипрской лиге Александр забил 16 мячей в 40 матчах. Тем не менее у Кокорина ни разу не было серии с голами на протяжении трёх туров подряд. Так что Лесовой уже кое в чём превзошёл на Кипре экс-нападающего сборной России.