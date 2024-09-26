«Ребятам по силам быть игроками РПЛ». «Амкал» близок к новой сенсации в Кубке России

«Амкал» оказался уже в третьем раунде Кубка России. Это повторение лучшего результата для медийных команд. В прошлом розыгрыше до 1/32 финала добрались 2DROTS, уступившие тогда «Химкам» (0:2). А «Амкал» сыграет с владикавказской «Аланией». И как бы многие олдскульные любители футбола ни относились к медиафутболу, уровень топ-клубов в нём теперь можно сопоставить с Первой лигой. Потенциальная победа «Амкала» над «Аланией» не станет потрясением. И вот почему.

Медийная футбольная лига за пару лет превратилась из развлечения для блогеров и шоуменов в серьёзный соревновательный продукт. Сейчас болельщиков уже не удивишь подписанием в команду игрока с бэкграундом игры в РПЛ. В медиафутболе кратно выросли зарплаты, просмотры, география клубов-участников, а главное – уровень футбола.

Теперь матчи 2DROTS и «Амкала» – не эмоциональная битва со слабым игровым наполнением, а действительно серьёзный продукт. А что ещё важнее — за этими командами следит молодое поколение. Ребята вливаются в футбольный движ не через просмотр матчей (при всём уважении к клубам) «Факела» и «Балтики», а через встречи «БроукБойз» и «Десятки». Здесь тебе и эмоциональный подогрев перед матчами, и куча интриг, да и уровень футбола остаётся не таким уж постыдным. Нужны ли медиакоманды в Кубке? Да, однозначно.

Николай Осипов Президент Медиалиги «Кубок России нужен нам не меньше, чем мы Кубку. Это здоровая синергия. Развитие футбола нужно всем. Говорить, что кто-то кому-то больше нужен — нет. Более чем убеждён, что в случае удачного выступления в Кубке игроками Медиалиги заинтересуются в РПЛ. Не просто так ходят слухи об интересе к нашим футболистам из клубов нижней восьмёрки РПЛ. За нами следят скауты, функционеры. Ребятам по силам быть игроками РПЛ с точки зрения профессионализма».

Конечно, роста медиафутбола не случилось бы без привлечения профессиональных игроков. Сейчас в Медиалиге мелькают экс-футболисты «Спартака», «Зенита», ЦСКА и сборной России. За «БроукБойз» выступают Павел Яковлев и Антон Соснин, за LitEnergy – Андрей Семёнов, у 2DROTS есть Антон Терехов, Данила Прошляков, а у ФК «10» – Брайн Идову, Игорь Киреев и Владимир Обухов. Продолжать можно долго. В Медиалиге засветился даже легендарный для всего российского футбола Юрий Жирков. Да и тренируют команды большие личности: Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов.

ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВ Фото: Broke Boys FC

В общем, уровень Медиалиги достиг такой отметки, когда «Амкал» выходит в Кубке на матч с «Аланией», обладая сопоставимым профессиональным опытом у футболистов. Костяк медиакоманды составляют игроки, обучавшиеся в академиях клубов Первой лиги и РПЛ. У многих есть опыт выступлений в различных дивизионах. А некоторые имена гремели в чемпионате России: Анатолий Катрич (экс-«Динамо» Москва), Илья Скроботов (экс-«Зенит»), Дмитрий Ефремов (экс-ЦСКА). Наверняка вы слышали эти фамилии. Капитаном «Амкала», например, является Руслан Имаев, до конца 2023-го деливший медиафутбол с выступлениями за «Зоркий». А тренирует медиаклуб Виталий Панов, у которого в послужном списке числятся «Акрон», «Волгарь», «Челябинск» и работа в штабах «Крыльев Советов» и «Шинника».

«Амкал» – всё ещё команда блогеров? Вряд ли. Поэтому не стоит удивляться успехам медиаклубов. Да и называть их «клоунами» — моветон. Это точно такой же футбол, который спокойно сосуществует с профессиональными лигами.

Анатолий Катрич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Алания» же в нынешнем сезоне испытывает проблемы. После 11 туров команда занимает 16-е место в Первой лиге, располагаясь в зоне вылета. Незадолго до матча с «Амкалом» у владикавказцев произошли изменения: вместо экс-тренера Султана Тазабаева пришёл Спартак Гогниев. Он уже имеет опыт работы в РПЛ с «Химками». Так что «Алания» получила определённый заряд и импульс перед Кубком. Да и состав у команды, естественно, не самый слабый: есть как легионеры, так и игроки, выступавшие в РПЛ. Но «Амкал» всё равно способен победить. Впрочем, даже если владикавказцы уступят, то назвать это чудом и сенсацией вряд ли получится. Просто привыкайте к современным реалиям.

Да и кто бы так следил за ранними стадиями Кубка, если бы не медиакоманды?