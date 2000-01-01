Батраков — лучший по «гол+пас» в топ-5 лигах и РПЛ
Алексей просто удивляет в этом сезоне. Российский футболист — лучший по результативным действиями в топ-5 лигах и РПЛ! Кого он обошёл?
4-7-е место — Ламин Ямаль
На счету полузащитника «Барселоны» три гола и пять ассистов в шести матчах Ла Лиги.
4-7-е место — Винисиус
Вингер «Реала» тоже забил три гола и сделал пять результативных передач в семи встречах.
4-7-е место — Рафинья
Полузащитник «Барселоны» отметился пятью голами и тремя ассистами в шести матчах.
4-7-е место — Роберт Левандовски
На счету форварда «Барселоны» шесть забитых мячей и два голевых паса в шести играх.
2-3-е место — Гарри Кейн
Нападающий «Баварии» забил пять голов и отдал пять результативных передач в четырёх матчах.
2-3-е место — Эрлинг Холанд
Форвард «Ман Сити» отметился 10 голами в пяти встречах.
1-е место — Алексей Батраков
На счету полузащитника «Локомотива» семь голов и пять ассистов в девяти матчах РПЛ.
Батраков — лучший по результативным действиям в топ-5 лигах и РПЛ
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