«Сити» остался без главного футболиста. Как теперь играть?

Тяжёлую травму получил не просто топ-футболист, а, возможно, сильнейший игрок в мире на сегодня. По крайней мере, он в топ-2 претендентов на «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Правда, есть инсайд, что лучшим игроком мира признают всё равно Винисиуса. Вот здесь мы объясняли, почему Родри достойнее, однако в любом случае, потеря такого игрока – знаковая не только для «Сити», но и для всего европейского футбола.

Что за травма у Родри?

Испанец пропускал старт АПЛ из-за повреждения, полученного в финале Евро-2024. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник впервые вышел в основе только в 5-м туре с «Арсеналом». И с большой долей вероятности это последний матч Родри в сезоне.

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На 16-й минуте «Сити» разыграл угловой низом, и в это время в штрафной столкнулись Томас Парти и Родри. Повторы показали, что единоборство не было грубым, но испанец рухнул на поле, схватился за правое колено, а его лицо давало понять, что это не рядовое повреждение. Парти сразу же подошёл извиниться перед соперником, вокруг собрались и другие футболисты. Так получилось, что в один день травму крестообразных связок получили и Родри, и вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Игру пришлось прервать надолго. Лишь спустя четыре минуты Родри смог встать и покинуть поле самостоятельно в сопровождении врачей. «Сити» сразу же выпустил Матео Ковачича, а «Арсенал» перевернул игру, забив два мяча уже в первом тайме. Причём «канониры» забили в первой же атаке без Родри на поле. В результате же гостям не хватило считаных секунд, чтобы удержать победу в Манчестере.

Почему Родри так важен для «Сити»?

Пожалуй, главной звездой в полузащите «Сити» был и остаётся Кевин Де Брёйне. Важнейший футболист, который своими передачами в штрафную определяет результат. Однако бельгийца в «Сити» реально заменить без большой потери качества. А вот Родри – едва ли. Показательна статистика. В прошлом чемпионате Англии испанец 34 раза выходил на поле, и его команда ни разу не уступила. В остальных четырёх турах — домашняя победа над «Лутоном» и три поражения (от «Вулверхэмптона», «Арсенала» и «Астон Виллы»).

Если посмотреть на концовку предпоследнего сезона, то там картина такая же. Родри выходил на поле 16 раз – 0 поражений. Как только получил отдых в последнем туре, случился проигрыш «Брентфорду». Само собой, уникальная серия каждый раз зависела далеко не только от испанца, но ассоциация закрепилась весьма прочная. За последние 600 дней «Сити» лишь один раз уступил с ним в составе – в финале Кубка Англии «МЮ» — 1:2 (ещё был вылет от «Реала», но без поражения в основное время).

Важность Родри объясняется его уникальными качествами. Он не только блокирует контратаки соперников, но и определяет игру с мячом. Темп и вектор атак задаёт именно он. Испанец регулярно оказывается лидером по количеству точных передач. Иногда их набирается больше 150 за игру, что само по себе редкость. В конечном счёте из-за полузащитника у соперников так мало подходов к воротам «Сити». И потому, что Родри отбирает мяч, и потому, что сохраняет его под давлением. Многие запомнили его победный гол в финале Лиги чемпионов, однако это далеко не самый характерный для футболиста эпизод.

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Как теперь играть «Сити»?

У «Манчестер Сити» при Гвардиоле опорник всегда был фундаментальным звеном. Один человек — как хребет всей команды. Сначала это был Фернандиньо, а уже потом Родри. Сейчас в команде нет похожих футболистов. Тем не менее, по информации Фабрицио Романо, клуб не намерен брать никого из свободных агентов. Так что имеет смысл смотреть, кто из актуального состава мог бы заменить Родри. Попробовать заменить.

Самый очевидный вариант – Ковачич. Именно он вышел на поле в матче с «Арсеналом», когда испанец травмировался. Матео вполне готов стелиться в подкатах. У них схожие метрики по отбору мяча, но заметно, что Ковачич чаще вступает в борьбу на своей трети поля, а Родри – в середине и на чужой трети. В плане игры без мяча Ковачич видится оптимальной заменой.

Второй вариант – Илкай Гюндоган. Он весьма кстати вернулся из «Барселоны», где был одним из лучших. Мы уже видели, что немец способен играть в «Сити» ниже, чем это было в минувшем туре, но всё же это менее очевидный вариант. Он подойдёт для более скромных команд. Всё-таки Гюндоган не тот человек, кто будет толкаться, навязывая борьбу. А вот видеть пространство и продвигать мяч передачами он будет явно лучше Ковачича.

Нужно учитывать и то, что речь идёт о решениях Хосепа Гвардиолы. Он своими задумками заработал себе одновременно и статус гения, и репутацию человека, который может перемудрить. Мы уже видели, как в опорную зону заходят защитники. Раньше это чаще делал Александр Зинченко, а в последние годы – Рико Льюис и Джон Стоунз. Кроме того, академия «Сити» воспитала такого парня как Нико О’Райли, который активно наигрывался на летних сборах. У него до сих пор нет ни одной минуты в АПЛ, но он вышел на замену полтора месяца назад в матче за Суперкубок. А во вторник, 24 сентября, 19-летний опорник дебютировал в основе «Сити». Отыграл 73 минуты в матче Кубка лиги с «Уотфордом» (2:1). Очевидно, О’Райли является одной из опций для тренера. Как и, вероятно, Матеус Нунес, который ещё явно не раскрылся в «Манчестер Сити».

На что ещё может повлиять травма Родри?

Едва ли на «Золотой мяч», который вручат через месяц. Травма в сентябре не имеет отношения к прошлому сезону. Да и если бы она случилась раньше, то вряд ли бы повлияла на шансы испанца. Было бы трогательно, выйди Родри на сцену на костылях и забери «Золотой мяч». Но, как мы уже писали, этого, скорее всего, не случится, и приз уйдёт Винисиусу Жуниору.

Винисиус Жуниор Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот на что травма Родри может повлиять, так это на войну футболистов против ФИФА и УЕФА. Мы уже рассказывали, насколько игроки недовольны перегруженным календарём. В том числе потому, что он ведёт к травмам. Родри среди прочего утверждал:

«Да, я думаю, мы близки к забастовке. Это не просто моё мнение. Думаю, такова общая позиция игроков. Если так будет продолжаться, то наступит момент, когда у футболистов не останется другого выбора. Не знаю, что произойдёт, но мы беспокоимся из-за этого. Ведь мы являемся теми людьми, кто страдает из-за графика. Думаю, это перебор. Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы являемся главными действующими лицами этого вида спорта или бизнеса, называйте как угодно», – приводит слова Родри BBC.

Родри Фото: George Wood/Getty Images

Это высказывание испанца было опубликовано за пять дней до матча «Манчестер Сити» – «Арсенал», в котором футболист получил травму. Правда, здесь достаточно сложный момент. До сих пор причины разрыва «крестов» сформулированы расплывчато. Такая травма может появиться и в результате грубой игры, и вообще без какого-либо единоборства. Неочевидно и по поводу нагрузок – с одной стороны, они действительно могут увеличить вероятность такой травмы. С другой — нельзя однозначно утверждать, что Родри порвал «кресты» именно из-за нагрузок. Тем более что он почти не играл последние два месяца. Однако слова Родри по поводу календаря теперь в любом случае кажутся ещё более весомыми.