Анчелотти — рекордсмен среди тренеров по беспроигрышной серии в Ла Лиге

Отличная серия

«Реал» не проигрывает в Ла Лиге уже 39 матчей подряд. На счету «сливочных» 19 побед и 10 ничьих. Последнее поражение подопечные Папы Карло потерпели 24 сентября 2023 года во встрече с «Атлетико» (1:3).