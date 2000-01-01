Анчелотти установил крутой рекорд Ла Лиги
В матче с «Алавесом» (3:2) Карло установил суперрекорд. При Папе Карло «Реал» выдал самую длинную беспроигрышную серию для тренеров в чемпионате Испании!
Отличная серия
«Реал» не проигрывает в Ла Лиге уже 39 матчей подряд. На счету «сливочных» 19 побед и 10 ничьих. Последнее поражение подопечные Папы Карло потерпели 24 сентября 2023 года во встрече с «Атлетико» (1:3).
Особое достижение
Предыдущим рекордсменов среди тренеров по беспроигрышной серии в Ла Лиге был Альберто Ормаэчеа. 44 года назад «Реал Сосьедад» под его руководством выдал 38 матчей без поражений.
Анчелотти — рекордсмен среди тренеров по беспроигрышной серии в Ла Лиге
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