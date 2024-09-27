«Зенит» потеряет лидерство, а «Спартак» снова оступится? Интриги 10-го тура РПЛ

10-й тур РПЛ подарит нам сразу две топовых вывески! В Москве состоится дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». А «Краснодар» и «Зенит» сойдутся в битве лидеров. А какие ещё есть интриги? Разбираемся.

Откроет тур встреча «Оренбурга» и «Пари НН». Оба клуба находятся в тяжёлом положении: три победы на двоих за девять игр и места в нижней части таблицы. Тренер нижегородцев Саша Илич находится на грани увольнения, да и Давид Деограсия не может чувствовать себя в безопасности. Предстоящая игра – битва не только за важнейшие очки, но и за своих тренеров.

В Воронеже «Факел» примет «Рубин». В прошлом туре команда Дмитрия Пятибратова быстро забила «Зениту», но затем всё же получила три мяча. «Рубин» же добыл одно очко в домашней игре с ЦСКА. И воронежцы, и казанцы не побеждают в трёх турах подряд. Кто прервёт серию?

ЦСКА не проигрывает «Ахмату» на протяжении уже пяти матчей во всех турнирах. Да и вообще грозненцы – удобный соперник для армейцев. Но сейчас «Ахмат» не должен оборачиваться на статистику. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в РПЛ. Нужно исправлять ситуацию. Получится ли совершить мини-сенсацию и обыграть ЦСКА в гостях? Хотя у команды Марко Николича есть свои проблемы. В последних двух турах москвичи не побеждают. Нужно исправляться перед болельщиками.

Какое крутое дерби нас ждёт! «Локомотив» включился в гонку за титул в нынешнем сезоне. И подарил РПЛ новую звезду – Алексея Батракова. 18-летний полузащитник разрывает лигу: он лидирует по забитым мячам (7) и занимает второе место по ассистам (5). Получится ли у Батракова огорчить «Спартак»? Команда Деяна Станковича частенько теряет очки. Новая потеря нанесёт ещё один удар по амбициям «Спартака» в борьбе за золото.

Ещё один топ-матч. «Краснодар» выдал серию из шести побед и вплотную подобрался к «Зениту». Петербуржцы после яркого и резкого старта сезона не сильно сдали в результатах. Но игра команды Сергея Семака выглядит не так классно. Хотя к матчу с «Краснодаром» полностью будет готов Максим Глушенков. Его форма поможет «Зениту» набрать три очка? Интересно, что «Краснодар» не обыгрывает петербуржцев с 2018 года. Возможно, серия прервётся сейчас. В общем, интриг много. Ожидаем крутой футбол!

«Ростов» пока что не может обрести стабильность. Команда Валерия Карпина в разных играх испытывает разные проблемы: то пропускает слишком много, то не может забить. В грядущем туре в Ростов-на-Дону приедет «Акрон». Главная интрига: встреча Карпина с Артёмом Дзюбой! Получится ли у новичка «Акрона» огорчить «Ростов» и его «любимого» тренера? Или на этот раз у ростовчан случится удачный день.

«Крылья Советов» потихоньку выправляют ситуацию после провального старта сезона. А вот «Химки» идут в зоне стыков, испытывают проблемы с переизбытком игроков, да и футбол в исполнении команды Франка Артиги не выглядит мощно. Каждое поражение приближает испанского специалиста к увольнению. Пора побеждать, чего не случалось с 3-го тура. Но у «Крыльев» свои планы на предстоящий матч. Есть шанс запрыгнуть в топ-8.

Динамовское дерби состоится уже в третий раз за сезон. И впервые – в РПЛ. До этого махачкалинское и московское «Динамо» встречались в Кубке. Оба раза победила команда Марцела Лички. Теперь же клубы сыграют в чемпионате в Махачкале. Шанс для Хасанби Биджиева взять реванш, снова совершить мини-сенсацию и подняться ещё выше в таблице!