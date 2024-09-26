Щенсны — не первый, кто возобновил карьеру после её завершения. Тут сплошь легенды

34 года — совсем не приговор для вратаря. Тем не менее в августе Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры. Чтобы в октябре на год возобновить её ради «Барселоны», что он сам и подтвердил: «Да, сейчас я веду переговоры и рассматриваю переход в «Барсу». Было бы неуважительно не рассмотреть этот вариант. «Барселона» — один из лучших клубов в мире», – привёл слова поляка журналист Фабрицио Романо.

Каталонцы из-за тяжёлой травмы надолго лишились Марка-Андре тер Штегена и нашли грамотную замену. А какой была мотивация других футболистов, которые возобновляли карьеру после её завершения? Давайте вспоминать.

Ромарио

Ромарио Фото: Пресс-служба ФК «Америка»

Что такое непостоянство? Поинтересуйтесь у бразильца, который завершал карьеру пять раз — и неизменно возвращался. В том числе в этом году. Да-да, 58-летний Ромарио — действующий футболист! «Думаю, сегодня я бы добился большего, потому что игроки сейчас тупые. Они слишком много бегают. В моё время в футболе тоже обращали внимание на физику, футбол всегда был таким, но футболисты были намного техничнее и умнее. Уверен, сегодня я забил бы больше 2000 голов», — его цитата. Взаимосвязь прослеживается чёткая.

Ладно, на самом деле всё гораздо проще. Легендарный нападающий стал президентом «Америки» из второй лиги штата Кариока и вскоре подписал сам с собой годичный контракт, чтобы поиграть вместе с сыном — 31-летним Ромариньо, которого подписал тоже сам. Чудеса селекции, не иначе. «Я играю, когда хочу. Я ухожу, когда хочу. Если тренеру это не понравится, я его уволю. Если игрок не пасует мне, я его штрафую», — то ли шутя, то ли нет резюмировал Ромарио.

Эдвин ван дер Сар

Эдвин ван дер Сар Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Легендарный нидерландец играл до 40 лет. А в 45, в 2016 году, внезапно вернулся на один матч, чтобы помочь любительскому «Нордвейку», который лишился основного вратаря. Именно там Эдвин и начинал играть в футбол. «Говорить о полноценном возвращении нельзя. Честно говоря, не ожидал такого внимания к моей персоне. Думал, об этом напишут только местные журналисты, а вчера к нам приехали даже из Китая», — скромно удивлялся он. Камбэк удался: ван дер Сар взял пенальти, и благодаря этому «Нордвейк» зацепил ничью с «Йодан Бойз» (1:1). Не финал Лиги чемпионов, конечно, но тоже неплохо.

Ривалдо

Ривалдо Фото: Wang He/Getty Images

Здесь ситуация примерно та же, что и с Ромарио. Только возраст возобновления карьеры понежнее — 42 года. Ривалдо хорошенько поездил по миру: поиграл в Греции, Узбекистане и Анголе, везде радуя публику множеством голов. А заканчивать собирался в «Можи-Мириме» из третьей бразильской лиги, куда по совместительству устроился президентом. И действительно закончил. На год — чтобы вернуться и отыграть ещё один сезон. У него набралось восемь матчей — и даже один гол. Только потом нападающий, в 42 года, действительно наигрался.

Роберто Карлос

Роберто Карлос Фото: Ashok Nath Dey/Getty Images

Летом 2012-го бразилец с фирменной пушкой-колотушкой перестал быть футболистом, чтобы побыть тренером. И даже получил награду тренера года в Турции с «Сивасспором». В 2015 году его позвали подзаработать деньжат в Индию. Оценив уровень местных, 42-летний Роберто Карлос не только возглавил «Дели Динамос», но и побегал за них. Хватило его на полгода (на обеих должностях) и три матча. С тех пор он ни играет, ни тренирует.

Робер Пирес

Робер Пирес Фото: Nicolas Axelrod/Getty Images

Ещё один представитель индийского чемпионата. Чемпион мира и Европы смазал финал карьеры, неудачно съездив в «Астон Виллу» и в 2011 году на этом закончив. Вроде бы. Потому что через три года, когда ему стукнуло 40, Пирес очутился на Гоа и примерил форму одноимённого клуба. И даже стал серебряным призёром местной лиги, проведя восемь матчей и забив один гол. Продолжения банкета не последовало, хотя француз обдумывал ещё попинать мяч.

Фредрик Юнгберг

Фредрик Юнгберг Фото: ZUMA/ТАСС

Ещё одна легенда «Арсенала». Юнгберг отыграл полсезона в японском «Симидзу С-Палс» и завершил карьеру. Временно, ведь в 2014-м он тоже оказался в Индии — там на возраст Фредди — ему было 37 лет — и длительное отсутствие у него игровой практики не обратили внимания. Швед представлял «Мумбаи Сити», который тогда тренировал сам Николя Анелька. Звёзды не помогли клубу: восьмое место заставило индийцев с ними попрощаться. Кстати об Анелька…

Николя Анелька

Николя Анелька Фото: Rubina A. Khan/Getty Images

Чемпионат Индии в середине 2010-х привлекал множество топовых в прошлом игроков. Помимо Роберто Карлоса и Фредди Юнгберга, это Марко Матерацци, Алессандро Дель Пьеро, Флоран Малуда, Йон Арне Риисе, Лусио — и так далее. В 2014-м Анелька покинул «Вест Бромвич» и футбол, а через полгода стал играющим тренером «Мумбаи Сити». Про провал на скамейке вы уже в курсе, а на поле в его активе 13 матчей и два гола. Кстати, победных. Но особо клубу они не помогли.

Фернандо Морьентес

Фернандо Морьентес Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Испанец завязал с футболом в 2010-м, несмотря на щедрые предложения из Катара и ОАЭ. И через два года стал тренером молодёжки «Реала». Другой Фернандо Морьентес, сын и полный тёзка трёхкратного победителя ЛЧ, выступал за фарм мадридцев «Санта Ана» из четвёртой лиги. Её спортивный директор Хорхе Антело не раз предлагал экс-нападающему поиграть с сыном. А тот в 2015-м взял и согласился. 39-летний дяденька выходил за подростков, правда, только в домашних матчах. «Ему просто нравится играть, он так развлекается», – говорил Хорхе. Развлекался Фернандо полгода, после чего окончательно ушёл из игры.

Руслан Нигматуллин

Руслан Нигматуллин Фото: РИА Новости

Музыкант, бизнесмен и футболист — последняя характеристика для Нигматуллина перестала быть актуальной в начале 2006 года, когда он покинул «Терек» и объявил, что пора завязывать. В 31 год. Вратарю. Глупость какая-то, спустя два года подумал Руслан и вернулся — в ростовский СКА тогда ещё не из Медиалиги, а из первого дивизиона. Потом состоялся переход в «Локомотив-2» в надежде выйти и за основную команду (напрасно). Уже точно финальный аккорд прозвучал в израильском «Маккаби Аха», где в девяти матчах Нигматуллин пропустил 19 мячей и осенью 2009-го окончательно ушёл из футбола.